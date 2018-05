Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tavalyi volt a kecskeméti Mercedes-gyár eddigi legjobb éve: több mint 190 ezer autót gyártottak az üzemben, 4,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, az árbevétel ugyancsak több mint 4 százalékkal, 3,6 milliárd euróra emelkedett – mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója hétfőn Budapesten.","shortLead":"A tavalyi volt a kecskeméti Mercedes-gyár eddigi legjobb éve: több mint 190 ezer autót gyártottak az üzemben, 4,1...","id":"20180515_mercedes_gyar_kecskemet_termeles_eladas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16a9611-fcb5-400f-a2d3-372204d5f1ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_mercedes_gyar_kecskemet_termeles_eladas","timestamp":"2018. május. 15. 11:26","title":"Új rekord született: soha nem gyártottak még ennyi Mercedest Kecskeméten, mint 2017-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649","c_author":"Axiál","category":"brandcontent","description":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs nagymamájához köthető. A lényeg az, hogy nagyon igaz. Összegyűjtöttük, melyek azok a termékek, amelyeknél a spórolás tulajdonképpen pénzkidobás.","shortLead":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs...","id":"20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5765-c40d-4b6d-884e-389d70be1e71","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","timestamp":"2018. május. 14. 12:30","title":"„Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsón vásároljak!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","shortLead":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","id":"20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafefe5d-fdda-4548-b614-3e9a90cc7cb8","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","timestamp":"2018. május. 14. 16:55","title":"Nagyon beteg lesz Lars von Trier új filmje, de néznénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este adják át a Brit Filmakadémia díjait a legjobb televíziós produkcióknak. ","shortLead":"Vasárnap este adják át a Brit Filmakadémia díjait a legjobb televíziós produkcióknak. ","id":"20180513_BAFTAdijat_kapott_A_szolgalolany_meseje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e9cd1-3b8c-452c-89c5-11fdbf4485ec","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_BAFTAdijat_kapott_A_szolgalolany_meseje","timestamp":"2018. május. 13. 21:48","title":"BAFTA-díjat kapott A szolgálólány meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió kötete fogyott el, de sem az írók, sem a tudományos közösség nem tekinti tagjának. Őt már ez nem zavarja, csak ontja 74 évesen is az újabb köteteket. Úgy véli, a mennyiség nem feltétlenül megy a minőség rovására. A klíma-blöffről, a Gagarin-kamuról, az UFO-król is beszélgettünk Nemere Istvánnal, akinek egy könyvét Hollywood is lenyúlta. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió...","id":"20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299b341-46c4-4e41-9748-b42265da1e1b","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","timestamp":"2018. május. 14. 06:30","title":"Az ember, akinek 700 könyve jelent meg…, bocs, nem is, most már 701","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf713211-5ff9-4ff4-aa0d-2ac4f7df8a9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha meglesznek az engedélyek és sikerül tartani a menetrendet, akkor 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új blokkját – erről beszélt parlamenti meghallgatásán Süli János.","shortLead":"Ha meglesznek az engedélyek és sikerül tartani a menetrendet, akkor 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új...","id":"20180515_Suli_Janos_meg_ma_sem_biztos_hogy_megepul_Paks_II","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf713211-5ff9-4ff4-aa0d-2ac4f7df8a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96874ea1-c50f-4a3c-befa-378b0e911a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Suli_Janos_meg_ma_sem_biztos_hogy_megepul_Paks_II","timestamp":"2018. május. 15. 13:48","title":"Süli János: Még ma sem biztos, hogy megépül Paks II.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","shortLead":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","id":"20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260706e-bf62-491e-be26-ed732af44238","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","timestamp":"2018. május. 15. 13:20","title":"Hasi fájdalmakra panaszkodott a baranyai lány, de mikor kiértek a mentők, gyereket szült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5670fae7-01c5-41c9-9807-37f837cb786d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva hatalmas védése döntött a győzelemről.","shortLead":"Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva...","id":"20180513_kiss_eva_vedese_a_bl_donto_vegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5670fae7-01c5-41c9-9807-37f837cb786d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb49d353-3c30-4cc6-b676-3db57a479d34","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kiss_eva_vedese_a_bl_donto_vegen","timestamp":"2018. május. 13. 20:57","title":"Ez a védés kellett ahhoz, hogy újra BL-t nyerjenek a győri kézilabdázók - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]