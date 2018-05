Emlékezetes maradt Nagy István leendő agrárminiszter hétfői meghallgatása: Nagy azt mondta, azért van Heves megyében afrikai sertéspestis, mert egy migráns vagy egy vendégmunkás eldobott egy szendvicset, amelytől megfertőződött a vaddisznó. A Nébih tájékoztatása szerint sertéspestissel fertőzött vaddisznót Heves megyében találtak, ezért felmerült a kérdés, vajon hogyan juthatott el odáig a határtól egy menekült szendvicse.

A jelöltet ma a Fenntartható fejlődés bizottsága hallgatta meg, az ülésre igyekvő Nagyot több újságíró is várta, de nem állt le magyarázkodni. A bizottságban a jobbikos Kepli Lajos kérdezett rá, hogy keverte a migránsokat a sertéspestishez, mire Nagy hosszabb választ adott, ám a migráns szót már nem használta.

Nagyot a bizottsági ülés után hiába próbáltuk kérdezni, kísérőivel beszélgetve távozott.

Pedig a migráns szendvicsén kívül más is érdekelt volna: arról is kérdeztük volna, mióta lehet jelen Magyarországon az afrikai sertéspestis. A HVG-nek ugyanis február végén Széles Zoltán, a fehérgyarmati Ravasz Róka Vadásztársaság elnöke azt mondta, biztos benne, hogy Magyarországon már jelen van az afrikai sertéspestis, miután az Ukrajnából jövő vaddisznók könnyen behurcolhatták a kórokozót a határon. Ő maga akkor még nem talált elhullott vaddisznót, de a vadásztársai fotóin már látott. Arról is beszélt, a közeli Kömörő és Tarpa környékén a legnagyobb a fertőzött állatok megjelenésének az esélye. Ezzel az illetékes kormányzati szervek is tisztában lehetnek, így a helyi vadászokat decemberben egynapos képzésre hívta be az állategészségügyi hatóság.

Ekkor még hivatalosan senki sem beszélt a sertéspestis előfordulásáról, a Nébih az első, április 21-én kielemzett esetről április 23-án jelentett.