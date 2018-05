Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokszor lebecsüljük a külső segítség jelentőségét krízishelyzetben, azt hisszük, magunknak kell megbirkóznunk mindennel. Pedig életbevágó az a támogatás, amit az ember másoktól kaphat. Ezt élte meg Nyáry Krisztián író is, akinek 2014-ben, több hónapos betegeskedés után, 42 évesen halt meg a felesége.","shortLead":"Sokszor lebecsüljük a külső segítség jelentőségét krízishelyzetben, azt hisszük, magunknak kell megbirkóznunk...","id":"20180513_Nyary_Krisztian_Ugyanazokbol_a_darabokbol_rakjuk_ossze_eletunk_matrixat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439eba93-cb3f-42de-b3a9-172c975278ed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180513_Nyary_Krisztian_Ugyanazokbol_a_darabokbol_rakjuk_ossze_eletunk_matrixat","timestamp":"2018. május. 13. 20:15","title":"Nyáry Krisztián: „Ugyanazokból a darabokból rakjuk össze életünk mátrixát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1ae9fc-b2c4-493c-b663-2ce953865765","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Komoly esély van arra, hogy a dolgok internete lesz az a következő nagy dobás, illetve ugrás, ami alapjaiban változtathatja meg azt, hogy miként élünk, dolgozunk. Az IoT egyszerre komplex, ugyanakkor aránylag egyszerűen leírható jelenség, így most a kifejezés és a mögötte lévő logika kibontására teszünk egy remélhetőleg sikeres és szórakoztató kísérletet.","shortLead":"Komoly esély van arra, hogy a dolgok internete lesz az a következő nagy dobás, illetve ugrás, ami alapjaiban...","id":"invitech_20180502_Ezek_a_nagy_dolgok_6_erdekes_IoT_fejlesztes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b1ae9fc-b2c4-493c-b663-2ce953865765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2afc7e7-e272-4a98-8733-abf0842146df","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20180502_Ezek_a_nagy_dolgok_6_erdekes_IoT_fejlesztes","timestamp":"2018. május. 15. 07:30","title":"Ezek a nagy dolgok: 6 érdekes IoT fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech Megoldások Zrt.","c_partnerlogo":"b128c48f-d50c-4491-8717-c50253cae1ee","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","shortLead":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","id":"20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b5f86d-5d5e-4760-8738-ad6ab7a8418a","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","timestamp":"2018. május. 15. 07:44","title":"4 milliárdnyi bónuszt osztottak ki Balog Zoltán minsztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a2f77f-6353-4a87-9a84-b8f4d06eca7a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A bankoktól alacsonyabb díjakat, a munkáltatóktól magasabb béreket vár el a nemzetgazdasági miniszterből pénzügyminiszterré avanzsáló politikus.","shortLead":"A bankoktól alacsonyabb díjakat, a munkáltatóktól magasabb béreket vár el a nemzetgazdasági miniszterből...","id":"20180515_Varga_Mihaly_nem_tervezi_a_kormany_a_kamarai_dij_eltorleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a2f77f-6353-4a87-9a84-b8f4d06eca7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fc52d3-847a-45ba-84ea-2edf91bcba9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Varga_Mihaly_nem_tervezi_a_kormany_a_kamarai_dij_eltorleset","timestamp":"2018. május. 15. 15:37","title":"Varga Mihály: Nem tervezi a kormány a kamarai díj eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán popzene.","shortLead":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán...","id":"20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae7edfa-bbd1-461e-b0ef-e0fb7c589045","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Ha a popkultúra a Roxfort, ő Dumbledore professzor – ma 70 éves Brian Eno","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","id":"20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289c0db-29a7-4e47-bb53-11aea813a891","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","timestamp":"2018. május. 14. 12:46","title":"Egyetlen jelölt mögé áll be a baloldal Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","shortLead":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","id":"20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eee9e8-68c6-4239-8c14-845c57e1418a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","timestamp":"2018. május. 14. 05:30","title":"Speedmarathon: sok rendőr lesz ma az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","shortLead":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","id":"20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48c09a-6fc1-4a33-ba14-e0f7a50d76e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","timestamp":"2018. május. 15. 05:45","title":"Drasztikusan visszaesett a lekötött betétek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]