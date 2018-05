Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt túl bonyolult screenshotot készíteni a Windowsban, de egy hamarosan élesben is kipróbálható újítással még jobbá és modernebbé válik a folyamat. ","shortLead":"Eddig sem volt túl bonyolult screenshotot készíteni a Windowsban, de egy hamarosan élesben is kipróbálható újítással...","id":"20180514_windows_10_frissites_update_printscreen_kepernyomentes_kepernyolopo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb57c3b-8469-4f4b-b8a0-9b9d82ff04e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_windows_10_frissites_update_printscreen_kepernyomentes_kepernyolopo","timestamp":"2018. május. 14. 17:03","title":"Ez hasznos lesz: jön egy remek képernyőkép-készítő funkció a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","shortLead":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","id":"20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c194bd-fe92-4bb2-a92f-f7ca431dfe7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","timestamp":"2018. május. 15. 06:48","title":"Videó: Kigyulladt az óriás sárkány a floridai Disney World parádéján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők előtt sok kritikus észrevétel is elhangzott Benkő Tibor szájából, amit a korábbi Orbán-kormányok magukra vehet(né)nek. Mindkét bizottság alkalmasnak látta a jelöltet.\r

\r

","shortLead":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők...","id":"20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a702608-ae16-4764-89e7-2fc9fac9cdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","timestamp":"2018. május. 14. 13:01","title":"Benkő Tibor az alapokról építene új honvédséget, míg Németh Szilárd politizál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67711ab5-83cb-4930-a467-cf116d0cd9e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólagos lesifotók miatt keveredett botrányba Meghan Markle apja. ","shortLead":"Állítólagos lesifotók miatt keveredett botrányba Meghan Markle apja. ","id":"20180514_Nem_lesz_ott_a_kiralyi_eskuvon_Meghan_Markle_apja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67711ab5-83cb-4930-a467-cf116d0cd9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7108b3c2-c241-4c1c-b8ef-6d590d6f5bfd","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nem_lesz_ott_a_kiralyi_eskuvon_Meghan_Markle_apja","timestamp":"2018. május. 14. 20:59","title":"Nem lesz ott a királyi esküvőn Meghan Markle apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Napközben 15-25 fok várható. ","shortLead":"Napközben 15-25 fok várható. ","id":"20180515_Esos_napunk_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6ac72-0b29-4f4d-b383-4a95f510ddf9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180515_Esos_napunk_lesz","timestamp":"2018. május. 15. 05:30","title":"Esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult az Alkotmánybírósághoz egy fővárosi másodfokú bírói tanács a hvg.hu értesülése szerint. A Handó Tünde által alkalmazott trükknek komoly következménye van: ezzel ugyanis utasítási jogra tett szert ítélkező bírók felett. Ez pedig törvénytelen.","shortLead":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult...","id":"20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550339a4-e6ae-46b5-a3d4-31e629d5fea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","timestamp":"2018. május. 15. 06:30","title":"Az Alkotmánybíróságtól kérik, hogy vessen véget Handó Tünde önkényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek csak négy góllal sikerült válaszolnia.","shortLead":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek...","id":"20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07d6781-cc5a-4b21-bf36-c8ea4ea7ab19","keywords":null,"link":"/sport/20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","timestamp":"2018. május. 14. 07:05","title":"A 16. szakította meg a Barcelona veretlenségi sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konzultálni fogunk és meghallhatjuk őket – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról, figyelembe veszi-e a kormány a Velencei Bizottság álláspontját a Stop Soros elfogadásakor. ","shortLead":"Konzultálni fogunk és meghallhatjuk őket – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője arról, figyelembe veszi-e...","id":"20180514_Rogan_nem_eszik_olyan_forron_a_Stop_Sorost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec708dc-bbc8-445c-8d45-33f1d0681115","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Rogan_nem_eszik_olyan_forron_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 14. 13:40","title":"Rogán: Nem eszik olyan forrón a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]