Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar cégeknek adott segítséget.","shortLead":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar...","id":"20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6892234-09f3-4ace-82ff-195cfb3a0dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","timestamp":"2018. május. 14. 13:05","title":"Palkovics: A magyar elvándorlás nem kirívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9cf746-daa2-4088-b351-3c15daa8707c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Rettenetesen idegesít, amikor egy halom kérdést teszel fel azzal kapcsolatban, hogy mit csinálok, meg az is, hogy rengeteg írásjelet használsz” – írta egy kamaszlány édesanyjának. Ő pedig elgondolkodott, mire érdemes figyelni csetelés közben.","shortLead":"„Rettenetesen idegesít, amikor egy halom kérdést teszel fel azzal kapcsolatban, hogy mit csinálok, meg az is...","id":"20180514_Kamasszal_csetel_Negy_szabaly_amit_erdemes_betartani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9cf746-daa2-4088-b351-3c15daa8707c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d708e9c7-db74-4342-8896-e43d3589f44a","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Kamasszal_csetel_Negy_szabaly_amit_erdemes_betartani","timestamp":"2018. május. 14. 13:27","title":"Kamasszal csetel? Négy szabály, amit érdemes betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják hozni. Közben új államtitkárság is létre jön - mondta Gulyás Gergely hétfői meghallgatásán, ahol bemutatta minisztériuma működését. Érdekes kijelentések is elhangoztak.","shortLead":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják...","id":"20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2308e893-0ff3-4a5e-8354-90d236994960","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","timestamp":"2018. május. 14. 17:13","title":"Gulyás Gergely szerint nem látszik az esélye, hogy 10 éven belül kormányváltás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal korábban több kérdésben is kritikus fideszes uniós biztos a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban jelentette ki, hogy Magyarországon nincs gond ezen a téren.","shortLead":"A kormánnyal korábban több kérdésben is kritikus fideszes uniós biztos a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban...","id":"20180514_navracsics_nincs_rendszerszintu_problema_a_jogallamisaggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25787a45-640c-49cc-9d38-d133c1cf2103","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_navracsics_nincs_rendszerszintu_problema_a_jogallamisaggal","timestamp":"2018. május. 14. 10:14","title":"Navracsics: Nincs rendszerszintű probléma a jogállamisággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a8e18-0831-413d-921a-329b0144ec90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncertszervező árnyalja a képet.","shortLead":"A koncertszervező árnyalja a képet.","id":"20180515_Lehet_hogy_Demjen_Ferenc_duhos_de_alig_voltak_kivancsiak_ra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a8e18-0831-413d-921a-329b0144ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9549050-bb56-4039-9a3d-103f84957233","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Lehet_hogy_Demjen_Ferenc_duhos_de_alig_voltak_kivancsiak_ra","timestamp":"2018. május. 15. 10:32","title":"Lehet, hogy Demjén Ferenc dühös, de alig voltak kíváncsiak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","shortLead":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","id":"20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c7099c-596d-4797-a218-e98a2e597907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","timestamp":"2018. május. 15. 13:10","title":"27 éves is elmúlt az átlagos magyar, amikor elköltözik a mamahotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","shortLead":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","id":"20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ed405-0e46-424c-9ba7-7c76ab3fce35","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","timestamp":"2018. május. 14. 19:56","title":"Elpusztult a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája, miután egy iskolás fiú a földhöz csapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd0f772-1e2f-43b6-bcfb-5bc253b9383a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sisakot nem viseltek és rögzítve sem voltak. A két férfi nyolc emelt magasból zuhant a mélybe. Az RTL Híradónak nyilatkozó egyik munkás párja azt mondta, órákkal a tragédia után sem szólt neki senki, a szomszédtól tudta meg, hogy kedvese életét vesztette.","shortLead":"Sisakot nem viseltek és rögzítve sem voltak. A két férfi nyolc emelt magasból zuhant a mélybe. Az RTL Híradónak...","id":"20180516_Videon_viccelodtek_mielott_a_melybe_zuhantak_az_ELTEnel_szornyethalt_munkasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd0f772-1e2f-43b6-bcfb-5bc253b9383a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9309e2cc-24ed-45b5-866e-8ff3b647fe2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Videon_viccelodtek_mielott_a_melybe_zuhantak_az_ELTEnel_szornyethalt_munkasok","timestamp":"2018. május. 16. 06:44","title":"Videón viccelődtek, mielőtt a mélybe zuhantak az ELTE kollégiumánál szörnyethalt munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]