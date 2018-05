Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5bea04-671f-4bb9-a921-e979afa17b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","timestamp":"2018. május. 16. 10:55","title":"Mi történt Handó Tündével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi vírus helyett magát az emberi szervezetet célozza meg.","shortLead":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi...","id":"20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac1c35-daba-40f1-8b8b-67268a9aa6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","timestamp":"2018. május. 16. 06:03","title":"Megtalálták a csodagyógyszert a megfázásra? Kissé radikális, de úgy tűnik, működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","shortLead":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","id":"20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b30c7-8fa9-477d-8c7a-d74eb5b4be65","keywords":null,"link":"/elet/20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","timestamp":"2018. május. 15. 21:38","title":"Keddi kacsamesék: kacsacsaládot mentettek a BME tetőteraszáról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","shortLead":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","id":"20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af467094-c9e4-4d8a-ad1a-7fb560d4be0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","timestamp":"2018. május. 15. 15:25","title":"Megengedi az Uber, hogy feljelentsék az utasok a nemi erőszakkal vádolt sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola István és Íjgyártó István távozik, nagykövetként folytatják munkájukat, jelentette be Szijjártó Péter.","shortLead":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola...","id":"20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fed13-18a0-42d7-92d7-2b078ecd0e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","timestamp":"2018. május. 15. 18:07","title":"Nagykövet lesz Mikola István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15171cf8-d36f-46a4-be2f-1977468961b7","c_author":"","category":"kultura","description":"Mintegy 20 programhelyszínnel, közel 200 nemzetközi sztárral jelentkezik a Balaton Sound július 4-8 között.","shortLead":"Mintegy 20 programhelyszínnel, közel 200 nemzetközi sztárral jelentkezik a Balaton Sound július 4-8 között.","id":"20180515_The_Chainsmokers_David_Guetta_Martin_Garrix__eros_program_a_Soundon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15171cf8-d36f-46a4-be2f-1977468961b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e23214-5def-458e-a414-e16547f961ee","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_The_Chainsmokers_David_Guetta_Martin_Garrix__eros_program_a_Soundon","timestamp":"2018. május. 15. 16:21","title":"The Chainsmokers, David Guetta, Martin Garrix – erős program a Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek nyilatkozva azt mondta, hogy egy nagy cég lefújja tervezett beruházását, mert bizonytalan a politikai helyzet. Egy szó sem igaz az egészből, de a képviselő egy helyi portálra hivatkozott, ahol ez a hír megjelent.","shortLead":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek...","id":"20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b656279-f706-4472-9d71-da9877292d2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 15. 15:53","title":"A fele sem igaz, ilyen módszerekkel próbálja besározni Márki-Zayt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört a pilótafülke egyik szélvédője. Több alkatrész kirepült a gépből, a személyzet két tagja megsérült.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört...","id":"20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3ea53-7ead-48b3-88d6-3e0b160b25d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","timestamp":"2018. május. 15. 10:33","title":"9800 méter magasan repült az utasszállító gép, amikor egyszer csak kirobbant az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]