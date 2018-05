2010 óta először csökkent a külföldi uniós munkavállalók, köztük a magyar munkások száma is az Egyesült Királyságban, ezzel jelentős hiányt okozva a vendéglátásban és a feldolgozóiparban is.

Meglepő lehet, de egyre nagyobb problémát jelent a munkaerőhiány Nagy-Britanniában, ezt írja a portfolio.hu a Bloomberg-re hivatkozva.

2018 első negyedévében ugyanis 2 millió 292 ezer külföldi EU-s állampolgár dolgozott az Egyesült Királyságban, ami 1,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 2010 óta soha nem csökkent ez a szám, a mostani esés pedig minden bizonnyal a Brexitnek tudható be.

Az országban dolgozó románok és bolgárok száma ugyan most is közel 20 százalékkal nőtt, a 2004-ben csatlakozó közép-kelet-európai országokból származó munkások száma viszont rendre csökkent, köztük a magyaroké is.

Nem mindenki örül tehát a Brexit hatásának, hiszen a helyi vállalatok közül sokan panaszkodnak az egyre nagyobb munkaerőhiányra. Ezt alátámasztja az angol jegybank (Bank of England) kedden megjelent jelentése is, amely külön kitér arra, hogy az uniós országokból származó nagy-britanniai munkavállalók kiesése tovább rontja majd a most is komoly munkaerőhiányt.

Szintén meglepő lehet, de a leginkább érintett területek között a vendéglátás, illetve a feldolgozóipar szerepel. Ezekben az ágazatokban kiemelkedően magas ugyanis a közép-kelet-európai munkások aránya, és az ő számuk kezdett most jelentősen csökkenni. A munkaerőpiac zsugorodása pedig tovább rontja az Egyesült Királyság növekedési kilátásait, amit az is bizonyít, hogy 2018 első negyedévében hatéves mélypontra esett a szigetország GDP-növekedésének mutatója.