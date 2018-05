Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83c65f06-1218-4bb1-93fb-18de38776f24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Las Vegas melletti roncsra néhány napja bukkantak rá a rendőrök. Kiderült: a kocsi mindkét utasa életét megmentette.","shortLead":"A Las Vegas melletti roncsra néhány napja bukkantak rá a rendőrök. Kiderült: a kocsi mindkét utasa életét megmentette.","id":"20180516_mclaren_720s_baleset_las_vegas_sivatag_rendorseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83c65f06-1218-4bb1-93fb-18de38776f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabc6e69-267a-486d-b74e-60b3485644f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_mclaren_720s_baleset_las_vegas_sivatag_rendorseg","timestamp":"2018. május. 16. 09:16","title":"Ilyen csak a filmekben van: totálkáros McLarent találtak a sivatagban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható is lesz a videónézéssel töltött idő. ","shortLead":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható...","id":"20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d1c42d-38ca-44be-8657-5e9fe1d1f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","timestamp":"2018. május. 15. 15:03","title":"Gyakran lép fel a YouTube-ra? A következő napokban szigorú korlátozás és kényelmes újítás is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. A posta újabb díjemelése miatt lehet, hogy az online kereskedők is emelnek az áraikon.","shortLead":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. A posta újabb díjemelése...","id":"20180515_arat_emel_szerdatol_a_posta_dragabb_lesz_a_csomagkuldes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4fde61-e711-4780-a143-3e173e30314d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_arat_emel_szerdatol_a_posta_dragabb_lesz_a_csomagkuldes","timestamp":"2018. május. 15. 19:20","title":"Árat emel szerdától a posta, drágább lesz a csomagküldés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lánc több üzletét is megfenyegették, már nyomoznak. ","shortLead":"A lánc több üzletét is megfenyegették, már nyomoznak. ","id":"20180514_A_Spar_is_erintett_a_tejszennyezesben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9f8fa4-60d6-44ed-b3ea-cb0971715a75","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_A_Spar_is_erintett_a_tejszennyezesben","timestamp":"2018. május. 14. 15:36","title":"A Spar is érintett a tejszennyezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","shortLead":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","id":"20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfad499-6ca1-4531-a24d-08882b7d30f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","timestamp":"2018. május. 16. 10:21","title":"Győri Audi-újdonságok: már készülnek a 3 hengeres motorok, és jönnek a villanymotorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Gmail felületének teljes megújításával megváltoztak a levelezőrendszerben felbukkanó figyelmeztetések is.","shortLead":"A Gmail felületének teljes megújításával megváltoztak a levelezőrendszerben felbukkanó figyelmeztetések is.","id":"20180516_gmail_figyelmeztetes_adathalasz_tamadas_gyanus_email","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dcc1eb-7e98-470b-9153-034cd61a0f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_gmail_figyelmeztetes_adathalasz_tamadas_gyanus_email","timestamp":"2018. május. 16. 08:03","title":"Ha ezt a figyelmeztetést dobja fel a Gmail, tovább ne kattintson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","shortLead":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","id":"20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0d8049-36cb-482f-aa06-4780efd06aae","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","timestamp":"2018. május. 14. 18:01","title":"Kovács Zoltánnal elégedett a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wowster néven új, magyar nyelven működő streaming csatorna indul. ","shortLead":"Wowster néven új, magyar nyelven működő streaming csatorna indul. ","id":"20180515_Jon_a_magyar_Netflix_egy_mozijegy_araert_lehet_filmeket_es_sorozatokat_nezni_a_neten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5afa567-227f-4a61-b65b-9ed87963bc15","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Jon_a_magyar_Netflix_egy_mozijegy_araert_lehet_filmeket_es_sorozatokat_nezni_a_neten","timestamp":"2018. május. 15. 19:41","title":"Jön a magyar Netflix: egy mozijegy áráért lehet filmeket és sorozatokat nézni a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]