[{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha minden igaz, rövidesen sor kerül egy találkozóra Trump külügyminisztere és Szijjártó Péter között. Az Index két forrásból is úgy értesült, hogy Szijjártó május végén Washingtonba utazik.","shortLead":"Ha minden igaz, rövidesen sor kerül egy találkozóra Trump külügyminisztere és Szijjártó Péter között. Az Index két...","id":"20180517_Majus_vegen_valora_valhat_Szijjarto_Peter_regi_alma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32829e61-8542-4620-9c3b-05973804a27e","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Majus_vegen_valora_valhat_Szijjarto_Peter_regi_alma","timestamp":"2018. május. 17. 16:28","title":"Május végén valóra válhat Szijjártó Péter régi álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután őrizetbe vették egy nyilvános felolvasás szervezőjét.","shortLead":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután...","id":"20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed25690-8a9e-485b-b45b-c09b82b75f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","timestamp":"2018. május. 16. 12:25","title":"Lefújták Libanon második melegfelvonulását, a szervezők szerint a hatóságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d4e2d7-8db2-460c-86eb-f07c5e8ab8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bill Murray Suntoryja is odavan.","shortLead":"Bill Murray Suntoryja is odavan.","id":"20180516_Nagy_a_baj_kifogynak_a_japanok_a_whiskybol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d4e2d7-8db2-460c-86eb-f07c5e8ab8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff90868-a578-483d-8e95-7eef6aae5a8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Nagy_a_baj_kifogynak_a_japanok_a_whiskybol","timestamp":"2018. május. 16. 12:56","title":"Nagy a baj: kifogynak a japánok a whiskyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b4d38-9103-48a2-a4e7-6c6fdc01742b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött a Whitney című film új előzetese, amely rengeteg, eddig nem látott archív felvétellel és interjúkkal próbálja rekonstruálni, hogy mi vezethetett Whitney Houston tragédiájához. A film egy eddig nem ismert molesztálási ügyre is kitér. ","shortLead":"Kijött a Whitney című film új előzetese, amely rengeteg, eddig nem látott archív felvétellel és interjúkkal próbálja...","id":"20180517_Nemcsak_a_hirnev_egy_molesztalasi_ugy_is_tonkre_tehette_Whitney_Houston_eletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b4d38-9103-48a2-a4e7-6c6fdc01742b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e074b-ec41-4122-ab31-d084e905d410","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Nemcsak_a_hirnev_egy_molesztalasi_ugy_is_tonkre_tehette_Whitney_Houston_eletet","timestamp":"2018. május. 17. 10:40","title":"Nemcsak a hírnév, egy molesztálási ügy is tönkretehette Whitney Houston életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Hódmezővásárhely független polgármestere és az LMP volt társelnöke, a korrupciós ügyek feltárásával ismertté vált Hadházy Ákos.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Hódmezővásárhely független polgármestere és az LMP volt társelnöke...","id":"20180517_MarkiZay_Peter_otvenszazalekos_varoshazi_tulszamlazasokrol_beszel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a524d5-18e7-4ac3-85a0-2571a11ac3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_MarkiZay_Peter_otvenszazalekos_varoshazi_tulszamlazasokrol_beszel","timestamp":"2018. május. 17. 17:03","title":"Márki-Zay Péter ötvenszázalékos városházi túlszámlázásokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben egy új magyar letelepedési programot kezdett reklámozni Kínában egy olyan cég, amelynek tulajdonosa részt vett a sok kritikát kapó letelepedésikötvény-programban is – derítette ki a Direkt36.","shortLead":"Az elmúlt hetekben egy új magyar letelepedési programot kezdett reklámozni Kínában egy olyan cég, amelynek tulajdonosa...","id":"20180516_Itt_az_uj_letelepedesi_program_Kinaban_mar_hirdetik_a_magyar_hatosagok_viszont_tagadnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eb6e2b-b317-4e3d-a310-cf0068d39f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Itt_az_uj_letelepedesi_program_Kinaban_mar_hirdetik_a_magyar_hatosagok_viszont_tagadnak","timestamp":"2018. május. 16. 07:08","title":"Itt az új letelepedési program? Kínában már hirdetik, a magyar hatóságok viszont tagadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV javára ítélt az Európai Bíróság.","shortLead":"A NAV javára ítélt az Európai Bíróság.","id":"20180517_Nem_orulhetnek_a_neten_hirdetok_az_Europai_Birosag_dontesenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a9fb32-4b68-4adb-b75d-62e9c8cc7c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Nem_orulhetnek_a_neten_hirdetok_az_Europai_Birosag_dontesenek","timestamp":"2018. május. 17. 10:15","title":"Nem örülhetnek a neten hirdetők az Európai Bíróság döntésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített nyakéket és egy gyűrűt összesen 32,4 millió forintért adtak el a BÁV május 15-i 72. Művészeti aukciójának első napján – közölték.","shortLead":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített...","id":"20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483878b-061f-49f6-a5f6-052e348abf99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","timestamp":"2018. május. 16. 12:10","title":"Rekord: soha ilyen drágán nem adtak még el ékszert magyar árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]