[{"available":true,"c_guid":"51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú jelenlétét. ","shortLead":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú...","id":"20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1726a18f-70ca-4d85-9a1a-0cd71b4fc89d","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","timestamp":"2018. május. 16. 11:23","title":"Klórgázt vetettek be februárban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipszadót szidja a Figyelőben a fitneszguru, aki a napi testnevelésórát viszont olyan nagyon támogatja, hogy rögtön két órára emelné fel az idejét. ","shortLead":"A csipszadót szidja a Figyelőben a fitneszguru, aki a napi testnevelésórát viszont olyan nagyon támogatja, hogy rögtön...","id":"20180517_Schobert_Norbert_Kar_levetkozni_45_percert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f317eb-bd0b-48d7-9d82-fc2be256c015","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Schobert_Norbert_Kar_levetkozni_45_percert","timestamp":"2018. május. 17. 09:03","title":"Schobert Norbert: Kár levetkőzni 45 percért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság sem foglalkozik Hernádi Zsolt elfogásával.","shortLead":"Az Európai Bíróság sem foglalkozik Hernádi Zsolt elfogásával.","id":"20180517_Ujabb_pofon_a_horvatoknak_MolINA_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a81718-1b84-46df-8ae0-3670de14c52b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Ujabb_pofon_a_horvatoknak_MolINA_ugyben","timestamp":"2018. május. 17. 12:20","title":"Újabb pofon a horvátoknak Mol–INA-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557ae08c-1b27-47fa-9ac1-74fb1995b6bb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"3 millió forint, amit később sem kell visszafizetni, mentori segítség, képzés – eredetileg jól hangzott a kormány huszonéveseket vállalkozásra ösztönző programja. Sokan lelkesen bele is vágtak, üzleti tervek gyártottak, önfenntartó vállalkozók lettek, de úgy érzik, cserébe helyben futtatták őket – így többen közülük kitálaltak a hvg.hu-nek. Varga Mihály tavaly megoldást ígért, és kirúgta a döcögő program egyik felelősét, ha azóta is gond van, az több mint kínos a minisztériumnak. Így ezúttal másfél hónapja inkább titkolják, végül hányan és hogyan kapták meg a beígért támogatást.","shortLead":"3 millió forint, amit később sem kell visszafizetni, mentori segítség, képzés – eredetileg jól hangzott a kormány...","id":"20180516_vallalkozz_itthon_fiatal_program_ngm_varga_mihaly_kudarc_orban_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=557ae08c-1b27-47fa-9ac1-74fb1995b6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b77afe-1a44-4cb5-a276-804be08acab6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_vallalkozz_itthon_fiatal_program_ngm_varga_mihaly_kudarc_orban_kormany","timestamp":"2018. május. 16. 06:30","title":"Ingyenmilliókat ígérnek, de jól megszívod – így támogassa a bizniszed az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","id":"20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf75c02-a1c7-47c1-aaf3-6bb5399e2079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","timestamp":"2018. május. 15. 19:45","title":"Agrártámogatások: Kevesebb pénz jött tavaly az EU-tól, de Mészáros Lőrincékre aranyeső hullott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Modern, ütőképes hadsereg kiépítéséről beszélt Orbán az új vezérkari főnök kinevezésén. ","shortLead":"Modern, ütőképes hadsereg kiépítéséről beszélt Orbán az új vezérkari főnök kinevezésén. ","id":"20180516_Orban_megduplazza_a_Magyar_Honvedseg_koltsegveteset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26e947a-43d1-4c60-a9cc-d85472872fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Orban_megduplazza_a_Magyar_Honvedseg_koltsegveteset","timestamp":"2018. május. 16. 09:44","title":"Orbán megduplázza a Magyar Honvédség költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt az amerikai védelmi minisztériummal gyilkos drónok fejlesztésében.","shortLead":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt...","id":"20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6f5c6d-3309-4441-9258-51857e0f770d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","timestamp":"2018. május. 17. 06:03","title":"4000+ Google-munkatárs írt alá egy petíciót, többen már fel is mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című műsora ennek apropóján forgatott Benéről, a műsorban az elítélt is megszólalt.","shortLead":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című...","id":"20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5aaa24-2213-44e4-95b8-967e33e61aff","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"A meggyilkolt áldozatok családtagjai félnek a skálás gyilkos szabadulásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]