[{"available":true,"c_guid":"bb292a4c-05df-4d31-bd68-a2caf77c6cdb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook vezérigazgatója elfogadta a meghívást, és hamarosan találkozni fog az EP több vezetőjével, hogy magyarázatot adjon a cég körül nemrégiben kirobbant botrányra.","shortLead":"A Facebook vezérigazgatója elfogadta a meghívást, és hamarosan találkozni fog az EP több vezetőjével, hogy magyarázatot...","id":"20180516_megizzasztja_mark_zuckerberget_az_europai_parlament_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb292a4c-05df-4d31-bd68-a2caf77c6cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82201d21-85ac-490a-91f7-fb83c0478a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_megizzasztja_mark_zuckerberget_az_europai_parlament_is","timestamp":"2018. május. 16. 18:49","title":"Megizzasztja Mark Zuckerberget az Európai Parlament is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0a521c-0df8-4973-a184-33662ff93b56","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszerűen tévedés lenne?","shortLead":"Egyszerűen tévedés lenne?","id":"20180516_Arachnofobia_Valojaban_nem_is_felunk_a_pokoktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb0a521c-0df8-4973-a184-33662ff93b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab6767b-dae8-47c2-836c-01c33e898026","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180516_Arachnofobia_Valojaban_nem_is_felunk_a_pokoktol","timestamp":"2018. május. 16. 07:10","title":"Arachnofóbia? Valójában nem is félünk a pókoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375858de-970e-49d5-a4ea-7b3cc38792b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flite Test egy hobbirepülőket készítő szakikból álló csoport, van saját YouTube-csatornájuk, amelyen bemutatják, hogy mi mindenből képesek távirányítós repülőt fabrikálni. A legutolsó videójukon egyenesen egy IKEA-széket építenek át repülővé, teljes és látványos sikerrel.

","shortLead":"A Flite Test egy hobbirepülőket készítő szakikból álló csoport, van saját YouTube-csatornájuk, amelyen bemutatják...","id":"20180516_Video_Oriasi_buli_egy_IKEA_szekbol_taviranyitasu_repulot_csinalni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=375858de-970e-49d5-a4ea-7b3cc38792b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1589e4b-bf72-4d9c-9e44-17a60138c48d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_Video_Oriasi_buli_egy_IKEA_szekbol_taviranyitasu_repulot_csinalni","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Videó: Óriási buli egy IKEA-székből távirányítású repülőt csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőröket hívtak vissza a szerb-magyar határról a migrációs válság enyhülése miatt.","shortLead":"Rendőröket hívtak vissza a szerb-magyar határról a migrációs válság enyhülése miatt.","id":"20180516_Annyira_keves_a_menekult_hogy_visszarendeltek_a_rendoroket_a_hatarrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce90534-7f7a-4c57-98c1-5078da71b422","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Annyira_keves_a_menekult_hogy_visszarendeltek_a_rendoroket_a_hatarrol","timestamp":"2018. május. 16. 16:30","title":"Annyira kevés a menekült, hogy visszarendelték a rendőröket a határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2cae05-20ab-468f-901a-bd88826eccf4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az együttes teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állítottak össze.","shortLead":"Az együttes teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állítottak össze.","id":"20180517_A_Jethro_Tull_jubileumi_turneja_jovore_Budapestet_is_erinti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2cae05-20ab-468f-901a-bd88826eccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e889abef-274f-4def-8da7-0f73e8eb9cd3","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_A_Jethro_Tull_jubileumi_turneja_jovore_Budapestet_is_erinti","timestamp":"2018. május. 17. 11:41","title":"A Jethro Tull jubileumi turnéja jövőre Budapestet is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","id":"20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf75c02-a1c7-47c1-aaf3-6bb5399e2079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","timestamp":"2018. május. 15. 19:45","title":"Agrártámogatások: Kevesebb pénz jött tavaly az EU-tól, de Mészáros Lőrincékre aranyeső hullott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e8e289-aaa3-4f6b-940d-276d67bea5bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyikük az ottani kiskirály rokona, a másik cég pedig Simicska bukása óta sorra nyeri itthon az állami megrendeléseket.\r

","shortLead":"Egyikük az ottani kiskirály rokona, a másik cég pedig Simicska bukása óta sorra nyeri itthon az állami...","id":"20180516_Ket_magyar_vallalkozo_epit_vilagkereskedelmi_szempontbol_is_jelentos_utat_Afrikaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e8e289-aaa3-4f6b-940d-276d67bea5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841f878a-22ce-4698-81d7-0e4f4b6022e1","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Ket_magyar_vallalkozo_epit_vilagkereskedelmi_szempontbol_is_jelentos_utat_Afrikaban","timestamp":"2018. május. 16. 10:29","title":"Két magyar vállalkozó épít világkereskedelmi szempontból is jelentős utat Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]