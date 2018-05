Engem is meglepett, hogy nyertem

– bökte ki a hvg.hu érdeklődésére hirtelen egy hódmezővásárhelyi vállalkozó, aki a minap nyert egy közbeszerzést a városban. A férfi nem akart névvel nyilatkozni, de elárulta, hogy építőipari vállalkozása a fideszes polgármesteri érában is dolgozott a város beruházásain, de csak alvállalkozóként, közbeszerzést mostanáig nem sikerült nyernie.

Nem megy könnyen a rendszerváltás

Márki-Zay Péter a megválasztása után azonnal nekiállt a korábbi vásárhelyi pályáztatási gyakorlat megtörésének, átalakításának. Leigazolta Horváth Andrást, a „zöld mappás” egykori NAV-munkatársat, hogy – társadalmi munkában – világítsa át a rendszert. A polgármester hivatala szakmai segítségére ugyanis egyre kevésbé számíthat, megválasztása után villámgyorsan távozott a közbeszerzési és pénzügyi iroda szinte komplett gárdája, a jogi iroda vezetője is felmondott, a dolgozók majdnem harmada hagyta faképnél Márki-Zayt.

Az elsők között távozott az aljegyző, Végh Ibolya, akit azonnal kineveztek a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal vezetőjének, a lelépő hivatalnokok a Csongrád Megyei Kormányhivatal kötelekében „találtak” munkát, ott, ahol biztosként felügyeli az önkormányzatokat és a hatósági ügyeket Juhász Tünde, aki egykor szintén a hódmezővásárhelyi önkormányzatnál volt Lázár János tanácsadója, korábban pedig Lázár mentora, Rapcsák András polgármester mellett is dolgozott.

Márki-Zay Péter polgármester mellette Kis Andrea alpolgármester és Ambrus Norbert, a jogi iroda vezetője a hódmezővásárhelyi közgyűlés ülésén a városháza dísztermében 2018. március 19-én © MTI / Újvári Sándor

Az, hogy fent említett vállalkozónak az új, független polgármester hivatali idejében végre sikerült megnyernie egy tendert, nem jelenti azt, hogy Hódmezővásárhely közbeszerzési rendszere máris új alapokra került, ehhez egyelőre Horváth András szerepvállalása sem volt elég. Nemrég ugyanis egy olyan cég, a System Service Kft. is elvitt egy közbeszerzést, amely az elmúlt években tarolt a városi beruházásokra kiírt pályázatokon. Márki-Zay ugyanis kényszerhelyzetbe került, így kénytelen-kelletlen aláírta a hatszázmilliós Zöld Város programra kiírt pályázat eredményét is, holott a tender Horváth András szerint több sebből is vérzik. Ha Márki-Zay nem ír alá, akkor kártérítést is fizethetett volna a város, ha pedig a program megvalósulásának határidejét sem sikerült volna tartania, akár a 600 millió forintot is vissza kellett volna fizetnie.

A villanyszerelő mostantól parkot is építhet

„Még tavaly augusztusban hívtak meg három, Hódmezővásárhelyen ismert vállalkozót a tenderre” – magyarázza Horváth András, aki hónapok óta megbízással, de ingyen vizsgálja a város közbeszerzéseit. Átnézte a vonatkozó dokumentumokat, amelyekből kiderült, hogy a három pályázót hiánypótlásra hívták fel még tavaly decemberben. A felhívás utáni napon jegyeztette be tevékenységei közé a zöldfelület-kezelést is az egyébként főtevékenységeként a villanyszerelést megadó System Service. Egyébként a tenderre meghívott cégek közül egyiknél sem szerepelt ez a tevékenységi kör.

Horváth András © Iliás-Nagy Katalin

A programban megújítanak egy parkot, valamint egy városrészben tavat építenek, rajta híddal, és nem utolsósorban korszerűsítik a közvilágítást, és kamerarendszert építenek ki. Horváth András a Közbeszerzések Tanácsának 2017-es útmutatójára hivatkozva azt mondja, hogy az egy projekten belül más-más profilú tevékenységek esetében a pályázatot részekre kell bontani. Márki-Zay és Horváth szerint ezt tudta a System Service megkerülni úgy, hogy – már a tenderkiírás után – a zöldfelület-kezelést is bejegyezte a tevékenységei közé. A szakértő szerint a pályázat úgy lejtett a szóban forgó cég felé, hogy a projekt elnyerésének feltétele volt a 12 kamerás rendszer kiépítése a Zöld Város program területén, ilyen tevékenységet pedig a System Service már korábban is végzett.

A cég a Márki-Zay előtti korszak egyik gyorsan felfutó közbeszerzési bajnoka volt Hódmezővásárhelyen. A helyi, kezdetben villanyszereléssel, elektromos cikkek árusításával foglalkozó kft.-nek 2009-ben mindössze 3 alkalmazottja és 7 milliós saját tőkéje volt, 2016-ra ez utóbbi 120-szorosára, 842 millióra rúgott. Ez nem is csoda, hiszen árbevétele is ezekben az években ugrott meg. 2008-ban még csak 47 millió volt, 2012-ben már 653 millió, aztán ez a növekedés lelassult, de 2015-ben már a másfél milliárdot közelítette.

Minderre az alapvető magyarázat, hogy a System Service az elmúlt években tucatnyi közbeszerzésen diadalmaskodott. Ezek felét a hódmezővásárhelyi önkormányzattól nyerte, szerelhette például a Gyarmati Dezső Uszoda beléptetőrendszerét, végezhette óvodák energetikai felújítását, 260 millió forintból újíthatott fel orvosi rendelőket, és kiépítette a város kamerarendszerét is. A közbeszerzések másik felében a Csongrád Megyei Kormányhivatal ingatlanaiban végezhetett energetikai felújításokat, de kapott munkát a Lázár János választókörzetében levő Apátfalva sportcsarnokában, valamint makói felújításokban is.

Két Hódmezővásárhely van

Mint arról nap mint nap érkeznek hírek, Márki-Zay Péternek nem csak a közbeszerzések területén kell küzdenie fideszes elődei örökségével. A fideszes többségű képviselő-testület is mindent elkövet, hogy lehetetlen helyzetbe lavírozza a polgármestert. A múlt héten végül név szerinti szavazás mellett, költségvetési soronként döntöttek a fideszesek arról, hogy Márki-Zay intelmei ellenére elköltenek a billegő büdzséjű városban egymilliárd forintot az utakra és járdákra, az már kevésbé érdekelte őket, hogy így gyakorlatilag egy fillér nem marad a város működtetésére, például fűnyírásra vagy a szúnyogok irtására.

A fideszes képviselők közben tartják a fórumaikat, rendezvényeiket, amelyekre időnként a most már hamarosan csak választókerületére koncentráló exminisztert, Lázár Jánost is meghívják, illetve legutóbb Hegedűs Zoltán hódmezővásárhelyi fideszes frakcióvezető is jelen volt egy Kis-Homokon tartott programon, holott ez a térség városi képviselőként nem tartozik hozzá. Hegedűs a kormánypárti sajtóban is panaszkodik Márki-Zayra, legutóbb nem ellenőrzött állítással bírálta. Mintha nem is lenne vége az országgyűlési választási kampánynak, vagy inkább már el is kezdődött volna a jövő évi önkormányzati választásé. Nem véletlen, hogy Márki-Zaynak már támadt olyan benyomása, hogy meg akarják buktatni.

© Túry Gergely

Miután a fideszes képviselők megszavazták a polgármesteri jogkörök megnyírbálását, most olyan programokat terjesztenek elő, amelyek a Márki-Zay Péter megválasztása előtt általuk elfogadott költségvetésben nem szerepeltek, arról nem beszélve, hogy így értelemszerűen forrásokat sem rendeltek azokhoz. Van viszont forrás, nevezetesen nagyjából 150 milliárd forint, amelyet Hódmezővásárhely a kormány Modern Városok Programjának keretében kaphat 2020-ig, és minden bizonnyal a helyi Fidesz és Márki-Zay polgármester harca nagy részben arról fog szólni a közeljövőben, mire és hogyan költsék el ezt a hatalmas összeget.