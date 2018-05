Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0da0f02f-6ee0-4add-b68f-75cddf165cc3","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A fiatal hazai dalszerző-énekes-színtér egyik legfigyelemreméltóbb figurája, az alkotói nevét Bartók Bélától kölcsönző Duke Bluebeard, azaz Lukács Á. D. 2016-os bemutatkozó nagylemeze után most két új dalt ad ki, melyeket először itt, a hvg.hu hallhatja a közönség.","shortLead":"A fiatal hazai dalszerző-énekes-színtér egyik legfigyelemreméltóbb figurája, az alkotói nevét Bartók Bélától kölcsönző...","id":"20180517_Duke_Bluebeard_dupla_dalpremier_Waiting_On_My_Own","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da0f02f-6ee0-4add-b68f-75cddf165cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7172d1-9494-4882-9c6d-753cab15f42e","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Duke_Bluebeard_dupla_dalpremier_Waiting_On_My_Own","timestamp":"2018. május. 17. 10:30","title":"„Életem eddigi legnagyobb lavinája” – Duke Bluebeard dupla dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt anyagi helyzetével indokolja, hogy nem indít jelöltet a budapesti időközi önkormányzati választásokon.","shortLead":"A párt anyagi helyzetével indokolja, hogy nem indít jelöltet a budapesti időközi önkormányzati választásokon.","id":"20180516_A_Jobbiknak_nincs_ra_penze_hogy_jeloltet_inditson_a_budapesti_idokozi_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80776d6-bb2e-45dd-94bc-794e51531458","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_Jobbiknak_nincs_ra_penze_hogy_jeloltet_inditson_a_budapesti_idokozi_valasztason","timestamp":"2018. május. 16. 17:20","title":"A Jobbiknak nincs rá pénze, hogy jelöltet indítson a budapesti időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló fal mindkét oldalán újabb összecsapásokra számítanak, bár valószínű, hogy az összecsapások hevessége nem éri el a hétfőiekét. A hangulatot jellemzi, hogy Gilád Erdan izraeli belbiztonsági miniszter szerint a tüntetések leállítása érdekében fel kell újítani az övezetet irányító, iszlamista Hamász vezetői ellen a likvidálások politikáját. Az Izraeli hadsereg kedden több Hamász-célpontot is támadott, már Ciszjordániában is palesztin tiltakozások kezdődtek.","shortLead":"Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló...","id":"20180515_Tovabbra_is_feszult_a_helyzet_Gazaban_folytatodik_a_szavak_haboruja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ed8b17-9eb8-4196-8735-0f4f2c64a6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Tovabbra_is_feszult_a_helyzet_Gazaban_folytatodik_a_szavak_haboruja","timestamp":"2018. május. 15. 14:49","title":"Feszült a helyzet Gázában a vérfürdő után, a palesztinok már Ciszjordániában is tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","id":"20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d906f5-c840-414b-a935-d6c700737a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","timestamp":"2018. május. 16. 06:41","title":"Ez lehet az egyik legveszélyesebb autós fejlesztés: már 28 embert ölt meg, és ki tudja, még mennyit fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"","category":"itthon","description":"Több megyében és a fővárosban további intenzív esőzésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében és a fővárosban további intenzív esőzésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20180515_felhoszakadasra_adtak_ki_riasztast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586eacc0-575e-443e-9496-9db6a5ad8daa","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_felhoszakadasra_adtak_ki_riasztast","timestamp":"2018. május. 15. 12:51","title":"Még nagyobb zuhé jön: felhőszakadásra adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is kiszivárog.","shortLead":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is...","id":"20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb29ac85-1d5e-437d-853f-c206cc27e7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","timestamp":"2018. május. 15. 13:44","title":"Az MSZP-ben már attól félnek, hogy feljön rájuk a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d36e45-6c21-4057-9334-a19b9207b398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Váratlanul tört ki még a múlt pénteken Indonézia legaktívabb tűzhányója, a Merapi, Jáva szigetén. Az eseménynek néhány gyanútlan hegymászó is tanúja volt. ","shortLead":"Váratlanul tört ki még a múlt pénteken Indonézia legaktívabb tűzhányója, a Merapi, Jáva szigetén. Az eseménynek néhány...","id":"20180515_merapi_vulkan_kitores_hegymaszok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d36e45-6c21-4057-9334-a19b9207b398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242e3a62-4511-45b0-aab4-f805a91d2afb","keywords":null,"link":"/elet/20180515_merapi_vulkan_kitores_hegymaszok","timestamp":"2018. május. 15. 13:38","title":"Gyanútlanul főzőcskéztek, egyszer csak kitört felettük a vulkán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851385d-76a7-4fd6-a9a7-75610f4a0b3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Rendőr-főkapitányság a 112 segélyhívó felelős használatára hívja fel a figyelmet. A pálcikaemberek szereplésével készült animációs kisfilm néhány példán keresztül mutatja be, hogy mikor indokolt a segélyhívás, és mikor nem. ","shortLead":"Az Országos Rendőr-főkapitányság a 112 segélyhívó felelős használatára hívja fel a figyelmet. A pálcikaemberek...","id":"20180516_Palcikaemberekkel_mondja_el_a_rendorseg_hogy_mikor_kell_hivni_a_112t","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a851385d-76a7-4fd6-a9a7-75610f4a0b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a715658-ca39-418e-b17d-60be4c3e610e","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Palcikaemberekkel_mondja_el_a_rendorseg_hogy_mikor_kell_hivni_a_112t","timestamp":"2018. május. 16. 10:29","title":"Pálcikaemberekkel mondja el a rendőrség, hogy mikor kell hívni a 112-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]