[{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután őrizetbe vették egy nyilvános felolvasás szervezőjét.","shortLead":"A tavalyi első rendezvényt zárt ajtók mögött tartották, idén is így tervezték, de a szervezők visszaléptek, miután...","id":"20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed25690-8a9e-485b-b45b-c09b82b75f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_lefujtak_libanon_masodik_melegfelvonulasat_a_szervezok_szerint_a_hatosagok_miatt","timestamp":"2018. május. 16. 12:25","title":"Lefújták Libanon második melegfelvonulását, a szervezők szerint a hatóságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008c1b2-1e63-4e60-b6a4-691e8aa94ab5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi jellemző a kreatív működésre? Határok feszegetése, nézőpontváltás, rombolás, visszalépés, érzékenység, laza gondolkodás, élménykeresés. A kreatív működést az olyan kultúra segítheti, amely értékként kezeli az össze nem illést. ","shortLead":"Mi jellemző a kreatív működésre? Határok feszegetése, nézőpontváltás, rombolás, visszalépés, érzékenység, laza...","id":"20180517_Kreativ_gyerekek_es_beilleszkedesi_zavarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5008c1b2-1e63-4e60-b6a4-691e8aa94ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adb9406-321c-4b1f-ab80-aa3c5cf17d2c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180517_Kreativ_gyerekek_es_beilleszkedesi_zavarok","timestamp":"2018. május. 17. 10:00","title":"Gondolkodó sapkák: kreatív gyerekek és beilleszkedési zavarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus tevékenységek után. ","shortLead":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus...","id":"20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e05f6ca-0915-4eb9-8e1f-71811d2ddcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","timestamp":"2018. május. 17. 08:03","title":"Szó szerint ketté fog törni Afrika, ez most már egyre biztosabb – talán jó hír, hogy azért még nem holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötödikes fiú bottal ingerelte az állatot, amely ezután harapta őt meg. ","shortLead":"Az ötödikes fiú bottal ingerelte az állatot, amely ezután harapta őt meg. ","id":"20180516_Kiderult_mibe_halt_bele_a_kecskemeti_vemhes_szurikata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe24970-de90-48ca-8e6c-72653c87bb9b","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kiderult_mibe_halt_bele_a_kecskemeti_vemhes_szurikata","timestamp":"2018. május. 16. 09:01","title":"Kiderült, mibe halt bele a kecskeméti vemhes szurikáta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557ae08c-1b27-47fa-9ac1-74fb1995b6bb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"3 millió forint, amit később sem kell visszafizetni, mentori segítség, képzés – eredetileg jól hangzott a kormány huszonéveseket vállalkozásra ösztönző programja. Sokan lelkesen bele is vágtak, üzleti tervek gyártottak, önfenntartó vállalkozók lettek, de úgy érzik, cserébe helyben futtatták őket – így többen közülük kitálaltak a hvg.hu-nek. Varga Mihály tavaly megoldást ígért, és kirúgta a döcögő program egyik felelősét, ha azóta is gond van, az több mint kínos a minisztériumnak. Így ezúttal másfél hónapja inkább titkolják, végül hányan és hogyan kapták meg a beígért támogatást.","shortLead":"3 millió forint, amit később sem kell visszafizetni, mentori segítség, képzés – eredetileg jól hangzott a kormány...","id":"20180516_vallalkozz_itthon_fiatal_program_ngm_varga_mihaly_kudarc_orban_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=557ae08c-1b27-47fa-9ac1-74fb1995b6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b77afe-1a44-4cb5-a276-804be08acab6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_vallalkozz_itthon_fiatal_program_ngm_varga_mihaly_kudarc_orban_kormany","timestamp":"2018. május. 16. 06:30","title":"Ingyenmilliókat ígérnek, de jól megszívod – így támogassa a bizniszed az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E közlekedésében is lesznek változások.","shortLead":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E...","id":"20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2876d-3b75-4de2-afac-fded3beeed96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","timestamp":"2018. május. 16. 15:25","title":"Ez is eljött: sűrítik a reptéri buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a12902d-5224-4f96-a6b6-6cbdf6778067","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alap fordulatszámtól rendelkezésre álló hatalmas nyomaték megteszi a hatását.","shortLead":"Az alap fordulatszámtól rendelkezésre álló hatalmas nyomaték megteszi a hatását.","id":"20180516_video_tesla_model_x_suv_boeing_repulogep_elektromos_auto_villanyauto_rekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a12902d-5224-4f96-a6b6-6cbdf6778067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2828f7c-349f-4ea5-8868-b1786a4a7097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_video_tesla_model_x_suv_boeing_repulogep_elektromos_auto_villanyauto_rekord","timestamp":"2018. május. 16. 13:24","title":"Videó: így húz el egy Tesla egy gigantikus Boeing repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János gesztust gyakorolt, elnézést kért a parlament alakuló ülése után távozás közben pfujolt és szidalmazott egyházi vezetőktől, jóllehet, a dühös tömeg azt sem tudta, kiket szid.



","shortLead":"Áder János gesztust gyakorolt, elnézést kért a parlament alakuló ülése után távozás közben pfujolt és szidalmazott...","id":"20180515_Ader_bocsanatot_kert_a_kifujolt_reformatus_vezetoktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94051b72-e08e-4914-aefd-9d7e6257280b","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ader_bocsanatot_kert_a_kifujolt_reformatus_vezetoktol","timestamp":"2018. május. 15. 11:36","title":"Áder bocsánatot kért a kipfujolt református vezetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]