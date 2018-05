Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd5fd56-4a39-46d1-9647-b98594998d73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lars von Trier visszatért Cannes-ba, és a nézők ezt biztosan megemlegetik.","shortLead":"Lars von Trier visszatért Cannes-ba, és a nézők ezt biztosan megemlegetik.","id":"20180515_Annyira_undorito_Lars_von_Trier_filmje_hogy_tomegesen_vonultak_ki_a_vetitesrol_a_nezok_Cannesban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5fd56-4a39-46d1-9647-b98594998d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0578f-c75b-4a88-ae77-c6846471333d","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Annyira_undorito_Lars_von_Trier_filmje_hogy_tomegesen_vonultak_ki_a_vetitesrol_a_nezok_Cannesban","timestamp":"2018. május. 15. 13:54","title":"Annyira undorító Lars von Trier filmje, hogy tömegesen vonultak ki a vetítésről a nézők Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl nagy volt a bizonytalanság, muszáj költözniük – magyarázza a szóvivő.","shortLead":"Túl nagy volt a bizonytalanság, muszáj költözniük – magyarázza a szóvivő.","id":"20180515_Csontos_Soros_Gyorgy_nem_futamodott_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b287cd40-b662-45e9-95fd-1d9b4bd6b2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Csontos_Soros_Gyorgy_nem_futamodott_meg","timestamp":"2018. május. 15. 14:32","title":"Csontos :\"Soros György nem futamodott meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy látszik, hogy a Waze-t nemcsak az autósok, hanem a sebességmérő rendőrök is használják.","shortLead":"Úgy látszik, hogy a Waze-t nemcsak az autósok, hanem a sebességmérő rendőrök is használják.","id":"20180517_ocsai_traffipax_rendorok_sebessegmeres_waze_alkalmazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba758ff8-b7f4-4a6b-8fb2-5c4cc4bae2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_ocsai_traffipax_rendorok_sebessegmeres_waze_alkalmazas","timestamp":"2018. május. 17. 08:21","title":"Jelezték az ócsai traffipaxot – és a rendőrök így reagálták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46c3a3b-e5d9-4fd6-a6ff-8f368a9e8eb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június közepétől látható kiállítás a Modemben.","shortLead":"Június közepétől látható kiállítás a Modemben.","id":"20180517_Van_Gogh_Monet_Picasso__gigatarlat_nyilik_Debrecenben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b46c3a3b-e5d9-4fd6-a6ff-8f368a9e8eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779081fd-cbec-41a6-86d6-76416000a55c","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Van_Gogh_Monet_Picasso__gigatarlat_nyilik_Debrecenben","timestamp":"2018. május. 17. 10:05","title":"Van Gogh, Monet, Picasso – gigatárlat nyílik Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vágányon nem jártak a vonatok. Van olyan szerelvény, amelyik egy órát is késhet akár, és olyan is volt, amelyet el sem indítottak.","shortLead":"Több vágányon nem jártak a vonatok. Van olyan szerelvény, amelyik egy órát is késhet akár, és olyan is volt, amelyet el...","id":"20180515_nem_fognak_orulni_ennek_azok_akik_a_keletibol_indulnanak_most_vonattal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f85e8-256d-4d69-82ec-06deea2db1e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_nem_fognak_orulni_ennek_azok_akik_a_keletibol_indulnanak_most_vonattal","timestamp":"2018. május. 15. 17:44","title":"Nem fognak örülni ennek azok, akik a Keletiből indulnának most vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos cigaretta az USA-ban.","shortLead":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos...","id":"20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95391463-6f77-4e0e-95d0-ec98ff436764","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","timestamp":"2018. május. 17. 11:26","title":"Felrobbant az elektromos cigarettája, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc600111-54fb-499e-b077-dc7952be5e09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2010 óta először csökkent a külföldi uniós munkavállalók, köztük a magyar munkások száma is az Egyesült Királyságban, ezzel jelentős hiányt okozva a vendéglátásban és a feldolgozóiparban is.","shortLead":"2010 óta először csökkent a külföldi uniós munkavállalók, köztük a magyar munkások száma is az Egyesült Királyságban...","id":"20180516_Hiaba_az_elvandorlas_NagyBritanniaban_mar_hiany_van_magyar_munkasokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc600111-54fb-499e-b077-dc7952be5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a0af36-213b-4115-832c-65014483ce1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Hiaba_az_elvandorlas_NagyBritanniaban_mar_hiany_van_magyar_munkasokbol","timestamp":"2018. május. 16. 21:25","title":"Hiába az elvándorlás, Nagy-Britanniában már hiány van magyar munkásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","shortLead":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","id":"20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb982fe5-a67f-4441-ba77-2a5d26a0906c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","timestamp":"2018. május. 17. 09:59","title":"Ezerlakásos lakópark miatt kerülhetnek gondba a családok Gazdagréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]