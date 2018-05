Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2513f5a-96b8-4cf2-88fd-c745e0f55c35","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Jeszenszky_odatette_magat_fideszes_csajok_dagadhat_a_kebletek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2513f5a-96b8-4cf2-88fd-c745e0f55c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f198bfcf-612c-457f-9cc1-94439d92b053","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Jeszenszky_odatette_magat_fideszes_csajok_dagadhat_a_kebletek","timestamp":"2018. május. 16. 11:51","title":"Jeszenszky és az orális szex: fideszes csajok, dagadhat a kebletek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd0f772-1e2f-43b6-bcfb-5bc253b9383a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sisakot nem viseltek, és rögzítve sem voltak. A két férfi nyolc emelt magasból zuhant a mélybe. Az RTL Híradónak nyilatkozó egyik munkás párja azt mondta, órákkal a tragédia után sem szólt neki senki, a szomszédtól tudta meg, hogy kedvese életét vesztette.","shortLead":"Sisakot nem viseltek, és rögzítve sem voltak. A két férfi nyolc emelt magasból zuhant a mélybe. Az RTL Híradónak...","id":"20180516_Videon_viccelodtek_mielott_a_melybe_zuhantak_az_ELTEnel_szornyethalt_munkasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cd0f772-1e2f-43b6-bcfb-5bc253b9383a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9309e2cc-24ed-45b5-866e-8ff3b647fe2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Videon_viccelodtek_mielott_a_melybe_zuhantak_az_ELTEnel_szornyethalt_munkasok","timestamp":"2018. május. 16. 06:44","title":"Videón viccelődtek, mielőtt a mélybe zuhantak az ELTE kollégiumánál szörnyethalt munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gondolta volna, hogy Kaposvár lett Magyarország pizzafővárosa?","shortLead":"Gondolta volna, hogy Kaposvár lett Magyarország pizzafővárosa?","id":"20180516_Nem_ertik_miert_de_szerdan_a_ferfiak_vasarnap_a_nok_rendelnek_ketszer_tobb_etelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c36cc4-3933-45f7-99bc-055cbeed1a2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Nem_ertik_miert_de_szerdan_a_ferfiak_vasarnap_a_nok_rendelnek_ketszer_tobb_etelt","timestamp":"2018. május. 16. 12:40","title":"Nem értik, miért, de szerdán a férfiak, vasárnap a nők rendelnek kétszer több ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bezárja budapesti irodáját és Berlinbe költözik ősszel a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány. Az összes híres külföldi lap írt erről.","shortLead":"Bezárja budapesti irodáját és Berlinbe költözik ősszel a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány. Az összes...","id":"20180515_A_vilag_vezeto_lapjai_is_Soros_alapitvanyanak_tavozasarol_irnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60438665-a98a-4ff0-897f-14cb7e2487a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_vilag_vezeto_lapjai_is_Soros_alapitvanyanak_tavozasarol_irnak","timestamp":"2018. május. 15. 17:27","title":"A világ vezető lapjai is Soros alapítványának távozásáról írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243462b9-720a-4e26-af7c-c3ea3545cb9e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"14 órás is lehet egy aktus, a hímek pedig szó szerint belepusztulnak a párzásba. ","shortLead":"14 órás is lehet egy aktus, a hímek pedig szó szerint belepusztulnak a párzásba. ","id":"20180516_Olyan_sokaig_es_sokat_szexel_hogy_lassan_kihal_ket_egerszeru_erszenyes_faj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=243462b9-720a-4e26-af7c-c3ea3545cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb731e65-a682-4839-a353-526a84200590","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Olyan_sokaig_es_sokat_szexel_hogy_lassan_kihal_ket_egerszeru_erszenyes_faj","timestamp":"2018. május. 16. 13:05","title":"Olyan sokáig és sokat szexel, hogy lassan kihal két egérszerű erszényes faj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába az állami milliárdok, olyan mélyen a magyar labdarúgás, hogy arra még a régióban sem volt nagyon példa.","shortLead":"Hiába az állami milliárdok, olyan mélyen a magyar labdarúgás, hogy arra még a régióban sem volt nagyon példa.","id":"20180516_Soha_nem_latott_melyponton_a_magyar_foci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd5b0c2-ff71-45b5-95e3-7f4d839910a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Soha_nem_latott_melyponton_a_magyar_foci","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Szinte soha nem látott mélyponton a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbf9483-a297-457a-bc28-ca06f7f8e8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a nyári szünet előtt elkezdődik a pozsonyi kerékpármegosztó rendszer tesztüzeme.","shortLead":"Még a nyári szünet előtt elkezdődik a pozsonyi kerékpármegosztó rendszer tesztüzeme.","id":"20180515_Budapesttol_tanulnak_Pozsonyban_indul_a_szlovak_Bubi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbf9483-a297-457a-bc28-ca06f7f8e8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcc12df-79cf-4f06-83e2-d75449a2b1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Budapesttol_tanulnak_Pozsonyban_indul_a_szlovak_Bubi","timestamp":"2018. május. 15. 16:34","title":"Budapesttől tanulnak Pozsonyban, indul a szlovák Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c5c18c-2e15-4be6-b698-fbc38b276bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","timestamp":"2018. május. 16. 15:40","title":"Tesz rá a Telekom-vezér, hogy lakájmédiának adták el az Origót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]