[{"available":true,"c_guid":"b3052bac-9022-45ab-919d-1dad6476fcee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fiatal szurkolók árulják el, kikből áll majd a háromoroszlános válogatott az oroszországi vébén. ","shortLead":"Fiatal szurkolók árulják el, kikből áll majd a háromoroszlános válogatott az oroszországi vébén. ","id":"20180517_angol_valogatott_kerethirdetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3052bac-9022-45ab-919d-1dad6476fcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411da3c1-0a08-4936-b96d-4bf29db852bc","keywords":null,"link":"/sport/20180517_angol_valogatott_kerethirdetes","timestamp":"2018. május. 17. 10:13","title":"Senki sem hirdet úgy vb-keretet, mint az angolok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","shortLead":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","id":"20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874761d5-403b-4e2e-9761-4b746fc9b566","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","timestamp":"2018. május. 18. 07:28","title":"Költözik az államtitkárság Kecskemétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b8ca1-3527-4e1a-95df-494ef14a946b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel egymillió forintos bírságra számíthat a rendszerkritikus rasztahajú rapper, Komáromy Gergely, Gregory G Ras.","shortLead":"Közel egymillió forintos bírságra számíthat a rendszerkritikus rasztahajú rapper, Komáromy Gergely, Gregory G Ras.","id":"20180517_Tuntetett_a_Fidesz_ellen_birsaggal_fenyegetik_nem_letezo_civil_szervezete_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51b8ca1-3527-4e1a-95df-494ef14a946b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d806dd-9bcf-45fc-996a-0ae2902ae6d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Tuntetett_a_Fidesz_ellen_birsaggal_fenyegetik_nem_letezo_civil_szervezete_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 13:42","title":"Tüntetett a Fidesz ellen, bírsággal fenyegetik nem létező civil szervezete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Európában a magyar gyerekeknek a legrosszabb a fogazata az európai fogorvosok szövetségének adatai szerint. ","shortLead":"Európában a magyar gyerekeknek a legrosszabb a fogazata az európai fogorvosok szövetségének adatai szerint. ","id":"20180518_Katasztrofalis_allapotban_vannak_a_magyar_gyerekek_fogai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2769debc-aaeb-4375-81b2-241037c1d991","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Katasztrofalis_allapotban_vannak_a_magyar_gyerekek_fogai","timestamp":"2018. május. 18. 05:01","title":"Katasztrofális állapotban vannak a magyar gyerekek fogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","shortLead":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","id":"20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa0764-eb10-4b57-aa68-182865207a4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","timestamp":"2018. május. 17. 09:10","title":"Busz rohant egy másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől bevételeket várnak, egyszerre akarnak szórakoztató helyeket és a kikapcsolódás szigeteit, de végül a fák járhatnak rosszul, a kormánypárthoz köthető személyek pedig jól. ","shortLead":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől...","id":"20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f05ce29-edf1-4154-8cb5-d3b122b9f895","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","timestamp":"2018. május. 17. 16:30","title":"Fideszes összefonódások a Népligetben: nem látják a pénztől az erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Idegen nyelveket, programozást, sőt akár horgolni is lehet tanulni egy alkalmazás és egy telefon segítségével – rengeteg ingyenes app közül lehet válogatni, amelyek egy része ráadásul a versenyszellemünkre épít. ","shortLead":"Idegen nyelveket, programozást, sőt akár horgolni is lehet tanulni egy alkalmazás és egy telefon segítségével –...","id":"20180517_eduline_online_tanulas_jatekos_modszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3c57fa-5473-43f8-bcda-9813639ef762","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180517_eduline_online_tanulas_jatekos_modszer","timestamp":"2018. május. 17. 15:00","title":"Amikor a versenyszellem és a játék segít az angoltanulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"34b63e20-a156-4670-a28e-50958bf08f2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztos, hogy Meghan Markle édesapja nem lesz ott a lánya esküvőjén. A mennyasszony néhány zűrös nap után végre közleményt adott ki.","shortLead":"Most már biztos, hogy Meghan Markle édesapja nem lesz ott a lánya esküvőjén. A mennyasszony néhány zűrös nap után végre...","id":"20180517_Eskuvore_keszul_megis_szomoru","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b63e20-a156-4670-a28e-50958bf08f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80403aa-8cdd-4c68-b12d-3faadca217bb","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Eskuvore_keszul_megis_szomoru","timestamp":"2018. május. 17. 15:13","title":"Esküvőre készül, mégis szomorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]