Leila és Arzu Alijevnek semmiféle politikai kapcsolata sincs – állította a Child&Child londoni iroda, mely a két azeri "királylány" jogi ügyeit intézte. Egészen pontosan az Exaltation Limited offshore cég bejegyzését intézte a Brit Virgin-szigeteken, az ismert adóparadicsomban. Mindez még a Panama-papírok közzététele idején derült ki – írja a londoni Guardian, mely részt vett az iratok feldolgozásában. Most először fordul elő Nagy-Britanniában, hogy a nagy leleplezésnek jogi következménye is lett. Az ügyvédi irodát kérdőre vonják amiatt, hogy miért nem vette észre a pénzmosás lehetőségét, hiszen Azerbajdzsán urával szemben számtalanszor megfogalmazódott ez a gyanú. Nyilván tudtak erről a londoni ügyvédei irodában is, hiszen azért írták Alijev elnök két lányáról, hogy semmiféle politikai kapcsolatuk sincsen.

Akkor viszont nem világos, hogy az idősebb "királylány", Leila miből vásárolt 17 millió fontért kastélyt Hampsteadben, London egyik igen jól szituált negyedében? Ezen kívül állítólag luxusingatlanai vannak az Öböl-menti olajmonarchiákban és Moszkvában is. Leila Alijev ugyanis az orosz fővárosban élt – akkor még férje oldalán. Emin Agalarov popsztár és dúsgazdag vállalkozó volt Azerbajdzsánban és Oroszországban. Meg persze az elnök papa veje. Ez nem különösebben nagy hátrány Azerbajdzsánban sem. Dehát ez az álomházasság is véget ért, és az idősebb királylány Londonba költözött. Ahol a húgával együtt megalapították az Exaltation Limitedet. Mivel foglalkozik a cég? Valójában kinek a tulajdona? Ezekre az apróságokra nem volt kíváncsi a londoni ügyvédi iroda.

Leila Alijev állítólag aranybányákban érdekelt, és persze luxusingatlanokban a világ bármely részén. Befolyásos barátai is akadnak Londonban: András herceg, Erzsébet királynő kedvenc fia, lord Mandelson, aki ipari miniszter volt a Munkáspárt kormányában és Elizabeth Murdoch, a sajtócézár lánya, aki aktívan részt vesz a bizniszben is. Ilyen körülmények között a pénzmosás gyanúja nem nyugtalanítja különösebben a két azeri "királylányt". Különösen, miután az új CIA-főnök szenátusi meghallgatásán kiderült: Alijev elnök jóban van Gina Haspellel, aki a Szovjetunió bukása idején a CIA-rezidentúra főnöke volt Bakuban. Ő intézte el, hogy az idősebb Alijev, aki az SZKP majd mindenható Politikai Bizottságának tagja volt Moszkvában, semmi perc alatt átigazolt az amerikaiakhoz. Az Alijev lányoknak így aligha lehetnek álmatlan éjszakáik amiatt, hogy Londonban beidézték azt az ügyvédi irodát pénzmosás gyanújával, mely az ő offshore cégük alapító okiratát készítette az adóparadicsomban, a Brit Virgin-szigeteken.