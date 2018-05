Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","shortLead":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","id":"20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874761d5-403b-4e2e-9761-4b746fc9b566","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","timestamp":"2018. május. 18. 07:28","title":"Költözik az államtitkárság Kecskemétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kocsis Mátét elszólította az országos politika, így a Fidesz frakcióvezetőjévé előlépett politikus kénytelen megválni a VIII. kerület polgármesteri posztjától. Az ellenzék baloldali pártjai az áprilisi pofonból tanulva összefogtak, és beálltak egy civil jelölt mögé. Választottjuknak, Győri Péternek nehéz dolga lesz, de ő optimista. Az neki már bőven elég, ha jelöltségével megtanulják azt a pártok, hogy együtt kell dolgozniuk.","shortLead":"Kocsis Mátét elszólította az országos politika, így a Fidesz frakcióvezetőjévé előlépett politikus kénytelen megválni...","id":"20180517_Gyori_Peter_Jozsefvaros_Kocsis_Mate","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413fcc8d-b99b-4d34-80f7-4a021d03bc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Gyori_Peter_Jozsefvaros_Kocsis_Mate","timestamp":"2018. május. 17. 06:30","title":"Kocsis Máté helyére pályázik, de országos üzenetet küldene a \"józsefvárosi Márki-Zay\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba, csaknem 4, míg az ország egészére vonatkozó index 2 ponttal nőtt negyedéves alapon.","shortLead":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba...","id":"20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda1a3a6-9d80-447d-a523-175360c082d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","timestamp":"2018. május. 16. 14:02","title":"Ez lesz 2018-ban a lakáspiacon: 110 ingatlanos cég vallott név nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. A vele járó macera miatt azonban sokan lemondanának róla, és a ház értékét sem minden esetben növeli. ","shortLead":"A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. A vele járó macera...","id":"20180517_Mindenki_alomhazaban_ott_van_de_akinek_mar_volt_nem_akar_tobbet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e08f45-283e-4d11-9bf3-c763b93aba6d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Mindenki_alomhazaban_ott_van_de_akinek_mar_volt_nem_akar_tobbet","timestamp":"2018. május. 17. 13:18","title":"Mindenki álomházában ott lenne, de akinek már volt, nem akar többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f4242-fbac-4132-8fac-31469194837f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research májusi felmérésében toronymagasan vezet a Fidesz, újra kétharmadot szerezne. ","shortLead":"A Závecz Research májusi felmérésében toronymagasan vezet a Fidesz, újra kétharmadot szerezne. ","id":"20180517_Ujra_ketharmadot_szerezne_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=330f4242-fbac-4132-8fac-31469194837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799f36c7-7fa3-4783-b6b5-a078eb5a8ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ujra_ketharmadot_szerezne_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 17. 10:16","title":"Kiderült, mennyire bánják az emberek a kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon megosztja az újabb Fidesz-győzelem.","shortLead":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon...","id":"20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107837a3-fee2-42e2-a8a7-7a3927323692","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","timestamp":"2018. május. 16. 10:53","title":"A migránsozás kevés lett volna Orbánnak, kellett pénz is az újabb kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített nyakéket és egy gyűrűt összesen 32,4 millió forintért adtak el a BÁV május 15-i 72. Művészeti aukciójának első napján – közölték.","shortLead":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített...","id":"20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483878b-061f-49f6-a5f6-052e348abf99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","timestamp":"2018. május. 16. 12:10","title":"Rekord: soha ilyen drágán nem adtak még el ékszert magyar árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újdonsült emberminiszter szerint az Orbán-kormány eddig is kellő súlyt helyezett az egészségügy fejlesztésére, és most sem kell “kétségbe esni, a folyamat most áll meg\". ","shortLead":"Az újdonsült emberminiszter szerint az Orbán-kormány eddig is kellő súlyt helyezett az egészségügy fejlesztésére, és...","id":"20180518_Kasler_Nyolc_ev_es_nyugati_szintu_egeszsegugy_lesz_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ff898c-e199-4710-ab75-448eb0580caf","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Kasler_Nyolc_ev_es_nyugati_szintu_egeszsegugy_lesz_Budapesten","timestamp":"2018. május. 18. 05:57","title":"Kásler: Nyolc év és nyugati szintű egészségügy lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]