[{"available":true,"c_guid":"20caac66-c790-46d3-94f6-c8f2ffb0c38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybankelnök nagyobbik fiának kft-.je évek óta veszteséges, mégis kapott 90 millió forint hitelt az NHB Növekedési Banktól, melyet Matolcsy György unokatestvére vezet.","shortLead":"A jegybankelnök nagyobbik fiának kft-.je évek óta veszteséges, mégis kapott 90 millió forint hitelt az NHB Növekedési...","id":"20180518_140_millios_villat_venne_de_veszteseges_s_cege_Matolcsy_fia_megmutatta_hogy_ez_lehetseges","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20caac66-c790-46d3-94f6-c8f2ffb0c38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cfcbba-1987-4d05-b659-470d5ee017af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_140_millios_villat_venne_de_veszteseges_s_cege_Matolcsy_fia_megmutatta_hogy_ez_lehetseges","timestamp":"2018. május. 18. 10:35","title":"140 milliós villát venne, de veszteséges a cége? Matolcsy fia megmutatta, hogy ez lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","shortLead":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","id":"20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcb9e80-31ad-437b-8651-d942443734d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","timestamp":"2018. május. 17. 21:30","title":"Balog: Sokan segítettek, hogy a feladat ne \"mission impossible\" legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fáradtságérzékelő, alkoholszonda és sávtartóasszisztens. Többek közt ezek a rendszerek is óvnák az életünket, kötelezően előírt tartozékként. ","shortLead":"Fáradtságérzékelő, alkoholszonda és sávtartóasszisztens. Többek közt ezek a rendszerek is óvnák az életünket...","id":"20180517_auto_biztonsagi_rendszerek_unio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f38cc1e-1b0f-4231-be7c-761b9fed466e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_auto_biztonsagi_rendszerek_unio","timestamp":"2018. május. 17. 17:38","title":"11 újabb biztonsági rendszer lehet kötelező hamarosan az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bcc99-995d-4394-b955-9dd9a9bb8d1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden Klein Dávid volt kénytelen visszavonulót fújni még a csúcstámadás előtt a Himalájában. Ő a Sisapangmát akarta meghódítani.","shortLead":"Kedden Klein Dávid volt kénytelen visszavonulót fújni még a csúcstámadás előtt a Himalájában. Ő a Sisapangmát akarta...","id":"20180516_varga_csaba_nem_tudta_megmaszni_a_kancsendzongat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a95bcc99-995d-4394-b955-9dd9a9bb8d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a422e5-7b3d-43eb-90f7-86c76cac5abb","keywords":null,"link":"/elet/20180516_varga_csaba_nem_tudta_megmaszni_a_kancsendzongat","timestamp":"2018. május. 16. 20:59","title":"Varga Csaba nem tudta megmászni a Kancsendzöngát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen jól fizetnek a Soros-plakátok, illetve a többi kormányhirdetés is.","shortLead":"Igen jól fizetnek a Soros-plakátok, illetve a többi kormányhirdetés is.","id":"20180516_10_milliardot_nyert_a_kormanypropagandat_lebonyolito_uzletember","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e0856-4465-4a7d-9fd6-ad561c169b24","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_10_milliardot_nyert_a_kormanypropagandat_lebonyolito_uzletember","timestamp":"2018. május. 16. 20:23","title":"10 milliárdot nyert a kormánypropagandát lebonyolító üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Durvul a vita Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács között. ","shortLead":"Durvul a vita Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács...","id":"20180517_Belengette_Hando_kirugasat_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e3126c-da81-4793-a897-d918d19f7c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Belengette_Hando_kirugasat_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","timestamp":"2018. május. 17. 12:39","title":"Belengette Handó kirúgását az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől átveszik kinevezésüket a Sándor-palotában.","shortLead":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől...","id":"20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c16beb-6d1b-44dc-8ab4-5d3acfadfc70","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","timestamp":"2018. május. 18. 06:59","title":"Esküt tesznek Orbán miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt autóbuszai közül az egyik ténylegesen metrót pótolt. A 180 busz közül mindössze 5 érkezett meg határidőre, azok is csak alkalmanként, általában késő este merészkednek ki metrót pótolni.","shortLead":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt...","id":"20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96959561-db00-4ed7-b72f-eddfadf02742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","timestamp":"2018. május. 17. 09:19","title":"Igen ritka buszt láttunk metrót pótolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]