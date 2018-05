Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak be, hogy az üldözés utáni balesetkor még életben volt. ","shortLead":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak...","id":"20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c8337e-944e-4ad7-ac7b-8f7fd21a9348","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","timestamp":"2018. május. 18. 10:41","title":"Meghalt egy kislány, miután a belga rendőrök üldözni kezdtek egy migránsokkal teli teherautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a3214e-199c-4952-9c08-10d02d801d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az Orbán-kormány első intézkedése lesz egy gyomrost bevinni a renitens civileknek, Barack Obama amerikai exelnök az egyik ilyen szervezet vezetőjével fotózkodott.","shortLead":"Miközben az Orbán-kormány első intézkedése lesz egy gyomrost bevinni a renitens civileknek, Barack Obama amerikai...","id":"20180517_Ki_az_a_magyar_ferfi_Obama_jobbjan_Orbanekat_meguti_a_guta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a3214e-199c-4952-9c08-10d02d801d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0993f199-300a-4e8e-ae3a-9419256e3956","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ki_az_a_magyar_ferfi_Obama_jobbjan_Orbanekat_meguti_a_guta","timestamp":"2018. május. 17. 14:17","title":"Ki az a magyar férfi Obama jobbján? Orbánékat megüti a guta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","shortLead":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","id":"20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87855bd8-3244-44e3-923e-817fe12e993f","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","timestamp":"2018. május. 18. 10:23","title":"Nem csak iPhone-okat, a MacBookokat is vitte a budapesti Apple-boltot kifosztó banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a30f81-b4a9-4f06-9ad4-bca1a62ccbdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán kedvező változásokat jelentett be a Google tárolási szolgáltatásánál, a jövőben kevesebbet kell majd fizetni érte, és új funkciók is elérhetők lesznek.","shortLead":"Igazán kedvező változásokat jelentett be a Google tárolási szolgáltatásánál, a jövőben kevesebbet kell majd fizetni...","id":"20180517_google_one_uj_adattarolas_a_googlenel_google_drive_tarhely_vasarlasa_arak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a30f81-b4a9-4f06-9ad4-bca1a62ccbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75208acb-89a3-4674-91d7-32b9f570d38a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_one_uj_adattarolas_a_googlenel_google_drive_tarhely_vasarlasa_arak","timestamp":"2018. május. 17. 12:03","title":"Ez sokaknak jó hír: olcsóbb lesz az internetes tárhely a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E közlekedésében is lesznek változások.","shortLead":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E...","id":"20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2876d-3b75-4de2-afac-fded3beeed96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","timestamp":"2018. május. 16. 15:25","title":"Ez is eljött: sűrítik a reptéri buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult népharagra az az esemény, amit a Facebookon tettek közzé. Vagy tényleg kezdenek páran becsavarodni az elpusztult állat generálta lavina-effektus közepette.","shortLead":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult...","id":"20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5e9070-c682-4fd0-8730-a6711fa04f52","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","timestamp":"2018. május. 18. 08:56","title":"Fokozódik a szurikáta-őrület: A kisfiúnak \"megtorlást\" követelők a Hősök terén emlékeznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008c1b2-1e63-4e60-b6a4-691e8aa94ab5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi jellemző a kreatív működésre? Határok feszegetése, nézőpontváltás, rombolás, visszalépés, érzékenység, laza gondolkodás, élménykeresés. A kreatív működést az olyan kultúra segítheti, amely értékként kezeli az össze nem illést. ","shortLead":"Mi jellemző a kreatív működésre? Határok feszegetése, nézőpontváltás, rombolás, visszalépés, érzékenység, laza...","id":"20180517_Kreativ_gyerekek_es_beilleszkedesi_zavarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5008c1b2-1e63-4e60-b6a4-691e8aa94ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adb9406-321c-4b1f-ab80-aa3c5cf17d2c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180517_Kreativ_gyerekek_es_beilleszkedesi_zavarok","timestamp":"2018. május. 17. 10:00","title":"Gondolkodó sapkák: kreatív gyerekek és beilleszkedési zavarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Gates magyarázta el neki.","shortLead":"Bill Gates magyarázta el neki.","id":"20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2fac8-a2bf-47b0-938c-3d2489166a12","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","timestamp":"2018. május. 18. 08:30","title":"Donald Trumpnak fogalma sincs, mi a különbség a HIV és a HPV között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]