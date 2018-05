Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90ce4853-1eea-4fc8-acd2-2d79c85489c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinevezte Orbán Viktor negyedik kormányának minisztereit Áder János köztársasági elnök pénteken Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.","shortLead":"Kinevezte Orbán Viktor negyedik kormányának minisztereit Áder János köztársasági elnök pénteken Budapesten, ezzel...","id":"20180518_Hivatalos_megalakult_a_negyedik_Orbankormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90ce4853-1eea-4fc8-acd2-2d79c85489c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8ed9d4-812b-4ab5-a836-6bc5527e16f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hivatalos_megalakult_a_negyedik_Orbankormany","timestamp":"2018. május. 18. 09:23","title":"Hivatalos: megalakult a negyedik Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gianluigi Buffon győzelemmel köszönt el a már bajnok Juventustól az olasz labdarúgó élvonal hétvégi zárófordulójában, szombaton.","shortLead":"Gianluigi Buffon győzelemmel köszönt el a már bajnok Juventustól az olasz labdarúgó élvonal hétvégi zárófordulójában...","id":"20180519_Buffon_utolso_meccset_jatszotta_a_Juventusban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483c60d-9e12-4218-abcc-a1ccb45aafbe","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Buffon_utolso_meccset_jatszotta_a_Juventusban","timestamp":"2018. május. 19. 17:08","title":"Buffon utolsó meccsét játszotta a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől átveszik kinevezésüket a Sándor-palotában.","shortLead":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől...","id":"20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c16beb-6d1b-44dc-8ab4-5d3acfadfc70","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","timestamp":"2018. május. 18. 06:59","title":"Esküt tesznek Orbán miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cdae5f-b5df-4bff-9938-1e506ae841cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár összkerék-hajtással is adják, aminek nem nagyon lenne párja.","shortLead":"Akár összkerék-hajtással is adják, aminek nem nagyon lenne párja.","id":"20180518_dacia_duster_dobozos_fiskal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35cdae5f-b5df-4bff-9938-1e506ae841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea1168-9adb-4c2a-ba61-896fbb5a1a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_dacia_duster_dobozos_fiskal","timestamp":"2018. május. 18. 17:40","title":"Itt egy új Dacia Duster, ami csak a sógoroknak van, pedig nálunk is elkapkodnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két repülőtéri rakodót gyanúsítanak azzal, hogy feladott csomagból próbáltak lopni.","shortLead":"Két repülőtéri rakodót gyanúsítanak azzal, hogy feladott csomagból próbáltak lopni.","id":"20180518_poggyaszban_kutakodo_rakodokat_fogtak_ferihegyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6407ec52-87df-4cd7-a3aa-f36ee300bd4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_poggyaszban_kutakodo_rakodokat_fogtak_ferihegyen","timestamp":"2018. május. 18. 18:46","title":"Poggyászban kutakodó rakodókat fogtak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok kapacitásának bővítése, épületeinek és vágányainak felújítása, valamint a fővároson belüli vasúti szakaszok megújítása és a digitalizáció a következő fejlesztési ciklus főbb pillérei a MÁV-nál.","shortLead":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok...","id":"20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34162926-7209-47d7-bc12-5addcceaf9b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","timestamp":"2018. május. 18. 12:10","title":"Megújulna a Keleti és a Nyugati, csak lenne brigád, mely nem lép le pár ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d010efb-d7e6-477c-8d75-b088090a0065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért is szoríthatott a Maty-ér közönsége.","shortLead":"A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért...","id":"20180519_Hat_ermet_lapatoltak_ossze_a_magyarok_a_kajakkenu_vilagkupan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d010efb-d7e6-477c-8d75-b088090a0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01bc16f-79b5-4b06-9a74-6b1f834dad85","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Hat_ermet_lapatoltak_ossze_a_magyarok_a_kajakkenu_vilagkupan","timestamp":"2018. május. 19. 15:08","title":"Hat érmet lapátoltak össze a magyarok a kajak-kenu világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]