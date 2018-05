Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől átveszik kinevezésüket a Sándor-palotában.","shortLead":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől...","id":"20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c16beb-6d1b-44dc-8ab4-5d3acfadfc70","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","timestamp":"2018. május. 18. 06:59","title":"Esküt tesznek Orbán miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok kapacitásának bővítése, épületeinek és vágányainak felújítása, valamint a fővároson belüli vasúti szakaszok megújítása és a digitalizáció a következő fejlesztési ciklus főbb pillérei a MÁV-nál.","shortLead":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok...","id":"20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34162926-7209-47d7-bc12-5addcceaf9b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","timestamp":"2018. május. 18. 12:10","title":"Megújulna a Keleti és a Nyugati, csak lenne brigád, mely nem lép le pár ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","shortLead":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","id":"20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438bf22a-6de4-45fe-9c66-e0ed12949d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","timestamp":"2018. május. 17. 12:43","title":"Le akarta fejezni haragosát egy hevesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","shortLead":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","id":"20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4595a99a-962e-4d1c-a24f-3afa93b7776b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","timestamp":"2018. május. 17. 15:49","title":"Amint a sajtó írni kezdett róla, letörölte reklámjait az új letelepedési programot hirdető kínai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efe0668-cab4-4bc6-8673-04ccad9e1c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc nappal Orbán Viktor negyedik miniszterelnöki esküje után miniszterei is fogadalmat tettek az ország alaptörvényére. A kormányfő beszédet mondott, az ellenzékre erre most sem reagálhatott. Pedig lett volna mire. A kormányfő programot ugyan nem hirdetett, de miniszterei bemutatásánál mondott néhány figyelemfelkeltőt. ","shortLead":"Nyolc nappal Orbán Viktor negyedik miniszterelnöki esküje után miniszterei is fogadalmat tettek az ország...","id":"20180518_Csapatot_hirdet_Orban_a_Hazban_bologatni_es_tapsolni_szabad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efe0668-cab4-4bc6-8673-04ccad9e1c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41130063-e84e-477a-ae34-a9d2231b4f48","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Csapatot_hirdet_Orban_a_Hazban_bologatni_es_tapsolni_szabad","timestamp":"2018. május. 18. 11:09","title":"Orbán csapatot hirdetett, Rogán feladata a demokrácia védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig politikai pályafutása során, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig...","id":"20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa0a5f4-fc51-46c7-a21b-66616271ba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","timestamp":"2018. május. 17. 11:43","title":"Szerb kollégája szerint baromság, hogy Orbánra hasonlít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is cserélni kell.","shortLead":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is...","id":"20180518_900_millio_ybl_vizhaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdef75fb-b596-4722-b9a3-ae6b0367870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_900_millio_ybl_vizhaz","timestamp":"2018. május. 18. 21:40","title":"\"Kicsit\", úgy 300 millióval megdrágult a jegybanki alapítványok új épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]