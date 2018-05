Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Potenciális terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok Franciaországban, és két egyiptomi származású férfit, egy testvérpárt őrizetbe vettek – jelentette be Gérard Collomb francia belügyminiszter a BFMTV francia hírtelevízióban pénteken.","shortLead":"Potenciális terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok Franciaországban, és két egyiptomi származású férfit...","id":"20180518_Terrortamadast_akadalyoztak_meg_Franciaorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dc3b4a-a5ff-47eb-9a6f-d8120d710025","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Terrortamadast_akadalyoztak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2018. május. 18. 09:38","title":"Terrortámadást akadályoztak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b81419-adc8-4566-a260-3b4be255dd14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felsőpakony közelében egy sávon halad a forgalom Szeged felé.","shortLead":"Felsőpakony közelében egy sávon halad a forgalom Szeged felé.","id":"20180519_Negy_auto_hajtott_egymasnak_az_M5oson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b81419-adc8-4566-a260-3b4be255dd14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da766de2-9366-49ad-9c4d-270f85bc1760","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_Negy_auto_hajtott_egymasnak_az_M5oson","timestamp":"2018. május. 19. 10:56","title":"Négy autó hajtott egymásnak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult népharagra az az esemény, amit a Facebookon tettek közzé. Vagy tényleg kezdenek páran becsavarodni az elpusztult állat generálta lavina-effektus közepette.","shortLead":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult...","id":"20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5e9070-c682-4fd0-8730-a6711fa04f52","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","timestamp":"2018. május. 18. 08:56","title":"Fokozódik a szurikáta-őrület: A kisfiúnak \"megtorlást\" követelők a Hősök terén emlékeznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f731c9c4-5af7-44d0-90dc-8b8bc3768ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németh Alexandra a második magyar nő, aki megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát.","shortLead":"Németh Alexandra a második magyar nő, aki megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát.","id":"20180518_Ujabb_magyar_siker_a_Mount_Everesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f731c9c4-5af7-44d0-90dc-8b8bc3768ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac421b8-5c81-4a16-b1ba-01c46945a058","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Ujabb_magyar_siker_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 18. 16:30","title":"Újabb magyar siker a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer galaktikus korongja nagyobb, mint azt eddig vélték.","shortLead":"A Tejútrendszer galaktikus korongja nagyobb, mint azt eddig vélték.","id":"20180519_tejutrendszer_galaktikus_korongja_meret_nagysag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd29d8e-b107-4d30-a111-bda09e67de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180519_tejutrendszer_galaktikus_korongja_meret_nagysag","timestamp":"2018. május. 19. 08:03","title":"Megdőlt egy tudományos (tév)hit a Tejútrendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A menyasszony a terveknek és elképzeléseknek megfelelően gyönyörű volt. A ruhája a Givenchy ház tervezőjének, Clare Waight Kellernek az alkotása. Mutatjuk minden szögből.

","shortLead":"A menyasszony a terveknek és elképzeléseknek megfelelően gyönyörű volt. A ruhája a Givenchy ház tervezőjének, Clare...","id":"20180519_Vegre_itt_van_Meghan_Markle_ruhaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae94d2a8-817d-4b76-b068-b6443d6fe3d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Vegre_itt_van_Meghan_Markle_ruhaja","timestamp":"2018. május. 19. 13:29","title":"Végre itt van Meghan Markle ruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3cd6ba-3cfb-4552-8e00-b07ad5d894ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem érti, ne higgye azt, hogy benne van a hiba, elmagyarázzuk, mi is történt pénteken a Budapest-Pécs vonalon.","shortLead":"Aki nem érti, ne higgye azt, hogy benne van a hiba, elmagyarázzuk, mi is történt pénteken a Budapest-Pécs vonalon.","id":"20180519_Vonatpotlo_vonat_kellett_a_MAVnak_a_vonatpotlo_busz_keves_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3cd6ba-3cfb-4552-8e00-b07ad5d894ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e343550d-2906-44a9-a292-8f7ae03ac668","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Vonatpotlo_vonat_kellett_a_MAVnak_a_vonatpotlo_busz_keves_volt","timestamp":"2018. május. 19. 14:34","title":"Vonatpótló vonat kellett a MÁV-nak, a vonatpótló busz kevés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d13d71b-eb2a-4565-8970-f7dcd36d21ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót ártalmatlanították, nem sérült meg senki. ","shortLead":"A támadót ártalmatlanították, nem sérült meg senki. ","id":"20180518_Lovoldozes_volt_Trump_egyik_golfklubjanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d13d71b-eb2a-4565-8970-f7dcd36d21ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db964d2a-da98-403b-9722-6f5c6bf4b2d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Lovoldozes_volt_Trump_egyik_golfklubjanal","timestamp":"2018. május. 18. 10:38","title":"Lövöldözés volt Trump egyik golfklubjánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]