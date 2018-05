Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az írásban a bizottság szegedi kollégájáról, az ügyvédként dolgozó Kovács Tímeáról állítottak valótlanságokat, amiért helyreigazítást kellett közölniük.","shortLead":"Az írásban a bizottság szegedi kollégájáról, az ügyvédként dolgozó Kovács Tímeáról állítottak valótlanságokat, amiért...","id":"20180518_Hazugsagokra_epult_a_Figyelo_egy_cikke_a_Helsinki_munkatarsat_probaltak_vele_lejaratni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1ad231-c8fe-4079-8938-a5010e36269d","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hazugsagokra_epult_a_Figyelo_egy_cikke_a_Helsinki_munkatarsat_probaltak_vele_lejaratni","timestamp":"2018. május. 18. 12:14","title":"Hazugságokra épült a Figyelő egy cikke, a Helsinki munkatársát próbálták vele lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80ec202-8662-4c3e-84ff-529e8624c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható forrásból került fel egy érdekes koncepció kép a netre a Lenovo küszöbön álló telefonjáról.","shortLead":"Megbízható forrásból került fel egy érdekes koncepció kép a netre a Lenovo küszöbön álló telefonjáról.","id":"20180518_lenovo_z5_keret_nelkuli_nincs_notch","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e80ec202-8662-4c3e-84ff-529e8624c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b74e5e8-8f8d-4ffa-bf67-63acebf2ae7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_lenovo_z5_keret_nelkuli_nincs_notch","timestamp":"2018. május. 18. 11:03","title":"Ilyen telefon még nem volt: se keret nincs rajta, se notch – hetek múlva valóság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A menyasszony a terveknek és elképzeléseknek megfelelően gyönyörű volt. A ruhája a Givenchy ház tervezőjének, Clare Waight Kellernek az alkotása. Mutatjuk minden szögből.

","shortLead":"A menyasszony a terveknek és elképzeléseknek megfelelően gyönyörű volt. A ruhája a Givenchy ház tervezőjének, Clare...","id":"20180519_Vegre_itt_van_Meghan_Markle_ruhaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae94d2a8-817d-4b76-b068-b6443d6fe3d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Vegre_itt_van_Meghan_Markle_ruhaja","timestamp":"2018. május. 19. 13:29","title":"Végre itt van Meghan Markle ruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09676c88-ff09-4f4c-b9b3-f44301b6de6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szomszédok teleregény is lesz?","shortLead":"Szomszédok teleregény is lesz?","id":"20180519_malaclakotelep_Kina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09676c88-ff09-4f4c-b9b3-f44301b6de6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd60233f-a62d-49bd-9a98-8792c5268f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_malaclakotelep_Kina","timestamp":"2018. május. 19. 09:16","title":"30 ezer malacnak építettek emeletes panelházakat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta kormánya tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, beszédében jelentős hangsúlybeli eltolódások voltak. A cikkben két kérdést tettünk fel szavazásra, döntsön, ki Orbán szívének a legkedvesebb, és ki az, aki potyautasként maradt a rendszerben.","shortLead":"Bemutatta kormánya tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, beszédében jelentős hangsúlybeli eltolódások voltak. A cikkben...","id":"20180518_Szavazzon_kit_becsul_meg_legjobban_Orban_a_kormanyabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102dbf08-c8e7-49dc-8692-73b5d8b15e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szavazzon_kit_becsul_meg_legjobban_Orban_a_kormanyabol","timestamp":"2018. május. 18. 12:51","title":"Szavazzon, kit becsül meg legjobban Orbán a kormányából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed9d9-76b0-496c-bb4f-ee3e0c16b733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő választás. ","shortLead":"Meglepő választás. ","id":"20180518_Eldolt_ki_vezeti_majd_az_oltarhoz_Meghan_Marklet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fed9d9-76b0-496c-bb4f-ee3e0c16b733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0176930c-4e80-4b98-a34a-63c7d7ebb1eb","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Eldolt_ki_vezeti_majd_az_oltarhoz_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:29","title":"Eldőlt, ki vezeti majd az oltárhoz Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament képviselője a minapi Bayer Zsolt-cikkre reagálva. Szerinte az írás ugyanakkor alátámasztja azokat a súlyos problémákat, amelyeket a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság jelentéstevőjeként Magyarországon feltárt. Az SPD politikusa elmesélte, az Orbán-kormány részéről mi az, amit a konzervatív Bajorország képviselőjeként sem képes megérteni, és miért akadt el a szava is itteni látogatása során.","shortLead":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament...","id":"20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c23909-f888-4d03-8b9a-632b172d7cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 18. 06:30","title":"Brüsszeli jelentéstevő: Európa nevében szégyelltem magam Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81da3112-66f5-46da-8200-e9f024920952","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De vajon mi történik az emberrel, ha 80 km/h sebességgel haladva letér az útról, és egy 1 méter mély árokba hajt? A Spektrum vasárnap mutatja be azt a dokumentumfilmet, melyből kiderülnek a részletek.

","shortLead":"7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De...","id":"20180518_spektrum_a_vilag_legbiztonsagosabb_autoi_cimu_dokumentumfilm_volvo_boracel_elektronikus_biztonsagi_ov","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81da3112-66f5-46da-8200-e9f024920952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e496d6-9902-4d65-88cc-31b029b5bf72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_spektrum_a_vilag_legbiztonsagosabb_autoi_cimu_dokumentumfilm_volvo_boracel_elektronikus_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. május. 18. 06:41","title":"Vasárnap a Spektrum megmutatja, miért teszi jobban, ha olyan autóba ül be, amelyet bóracélból csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]