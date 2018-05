Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott be, mivel Fodor Gábort már nem akarták listára venni.","shortLead":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott...","id":"20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b570e0-b3be-417c-a44f-74792d801161","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","timestamp":"2018. május. 18. 12:21","title":"Bősz Anett kilép, megszűnhet a Párbeszéd frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f4462-51c3-4f95-b432-e5159c9de01f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma tavaly visszavonult legendája nyílt levélben méltatta a Juventus legendáját, aki bejelentette, távozik.","shortLead":"Az AS Roma tavaly visszavonult legendája nyílt levélben méltatta a Juventus legendáját, aki bejelentette, távozik.","id":"20180519_totti_erzelmes_levelben_bucsuzott_buffontol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f4462-51c3-4f95-b432-e5159c9de01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d922ea-5a3f-40ba-9904-a36759c0bbd8","keywords":null,"link":"/sport/20180519_totti_erzelmes_levelben_bucsuzott_buffontol","timestamp":"2018. május. 19. 07:45","title":"Totti érzelmes levélben búcsúzott Buffontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség. Megkérdeztük a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ezen a téren mit tapasztalnak. Az emberek egyre több élményre vágynak az állatkertekben, de olykor maguknak okozzák a legrosszabbakat. A szurikáta cuki, de vad, a lajhár olykor harap, de bepöccenhet egy alapvetően jámbor kecske is. Tanulságok és megfontolni valók vannak bőven a látogatók és az állatkert oldaláról is. ","shortLead":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség...","id":"20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984514e-317e-4e04-8d3b-4084d01916b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","timestamp":"2018. május. 18. 13:54","title":"Volt, aki még be is mászott a szurikátákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Amíg nemzedékei hisznek benne és tesznek érte\" - jelentette ki az Országgyűlés elnöke Kiskőrösön szombaton.","shortLead":"\"Amíg nemzedékei hisznek benne és tesznek érte\" - jelentette ki az Országgyűlés elnöke Kiskőrösön szombaton.","id":"20180519_kover_laszlo_kiskoros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b7ad5-4a26-40e9-a3fa-ab32156bac70","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_kover_laszlo_kiskoros","timestamp":"2018. május. 19. 13:59","title":"Kövér: \"Magyarország halhatatlan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81da3112-66f5-46da-8200-e9f024920952","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De vajon mi történik az emberrel, ha 80 km/h sebességgel haladva letér az útról, és egy 1 méter mély árokba hajt? A Spektrum vasárnap mutatja be azt a dokumentumfilmet, melyből kiderülnek a részletek.

","shortLead":"7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De...","id":"20180518_spektrum_a_vilag_legbiztonsagosabb_autoi_cimu_dokumentumfilm_volvo_boracel_elektronikus_biztonsagi_ov","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81da3112-66f5-46da-8200-e9f024920952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e496d6-9902-4d65-88cc-31b029b5bf72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_spektrum_a_vilag_legbiztonsagosabb_autoi_cimu_dokumentumfilm_volvo_boracel_elektronikus_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. május. 18. 06:41","title":"Vasárnap a Spektrum megmutatja, miért teszi jobban, ha olyan autóba ül be, amelyet bóracélból csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180dc759-6592-42db-8db4-eed1b86ef245","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hajnalban történt eset elkövetőjét még keresik.","shortLead":"A hajnalban történt eset elkövetőjét még keresik.","id":"20180519_gyilkossag_zabar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=180dc759-6592-42db-8db4-eed1b86ef245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e84ae-e527-497b-a656-e6dc86dc6384","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_gyilkossag_zabar","timestamp":"2018. május. 19. 09:23","title":"Gyilkosság történt a nyílt utcán Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa74020-5f40-4d48-b615-b87d92fc8e67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban igen népszerű közösségi navigációs alkalmazás már iPhone-ról is tükrözhető a műszerfali kijelzőre.","shortLead":"A hazánkban igen népszerű közösségi navigációs alkalmazás már iPhone-ról is tükrözhető a műszerfali kijelzőre.","id":"20180518_ford_sync_3_navigacio_alkalmazas_waze_android_auto_apple_carplay_iphone","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa74020-5f40-4d48-b615-b87d92fc8e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22f43d8-3026-4e06-a50e-440ff6011945","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_ford_sync_3_navigacio_alkalmazas_waze_android_auto_apple_carplay_iphone","timestamp":"2018. május. 18. 10:22","title":"Jó hír a Waze-t használóknak: a Ford kijátszotta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult népharagra az az esemény, amit a Facebookon tettek közzé. Vagy tényleg kezdenek páran becsavarodni az elpusztult állat generálta lavina-effektus közepette.","shortLead":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult...","id":"20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5e9070-c682-4fd0-8730-a6711fa04f52","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","timestamp":"2018. május. 18. 08:56","title":"Fokozódik a szurikáta-őrület: A kisfiúnak \"megtorlást\" követelők a Hősök terén emlékeznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]