[{"available":true,"c_guid":"af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra- jelentette be Jean-Claude Juncker Szófiában. Ennek megfelelően ma 10 óra 30 perckor érvénybe lép a blocking status- mondta a Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra...","id":"20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3309a1-8f76-48bf-a1ca-547893da0ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","timestamp":"2018. május. 18. 11:20","title":"Az EU a sarkára áll az Iránt sújtó amerikai szankciók ügyében, de mi az a blocking status?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bfffc7-b292-48b1-8383-0d77626b5d45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Architectural Digest szerint megríkatja azt, aki elolvassa, hogyan emlékszik vissza a világhírű író Virginia állambeli gyermekkori házára.","shortLead":"Az Architectural Digest szerint megríkatja azt, aki elolvassa, hogyan emlékszik vissza a világhírű író Virginia...","id":"20180518_Elokerult_Tom_Wolfe_levele_melyben_az_otthonarol_vall","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04bfffc7-b292-48b1-8383-0d77626b5d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe8c2f1-fef9-4291-a4a0-d89c4888e69a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Elokerult_Tom_Wolfe_levele_melyben_az_otthonarol_vall","timestamp":"2018. május. 18. 12:41","title":"Előkerült Tom Wolfe levele, melyben az otthonáról vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle.","shortLead":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan...","id":"20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41853ca-9226-4eb2-a892-8f22a66365cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. május. 19. 11:35","title":"A Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b416e4ba-d710-4218-8c48-2d6b42855a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István, Gulyás Gergely és Fürjes Balázs közös sajtótájékoztatón jelentette be pénteken, hogy egy olyan Budapest fejlesztéséért felelős államtitkárságot hoznak létre, amelyben a kormány és a főpolgármester szorosan együttműködik és közös, 2030-ig tartó fejlesztési stratégiát alkot. Tarlós István újraindulásáról is szó esett, végül nem árulta el, pályázna-e még egyszer a főpolgármesteri posztra.","shortLead":"Tarlós István, Gulyás Gergely és Fürjes Balázs közös sajtótájékoztatón jelentette be pénteken, hogy egy olyan Budapest...","id":"20180518_Budapesten_is_2030ig_tervez_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b416e4ba-d710-4218-8c48-2d6b42855a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634dfbcd-83e8-4a37-b200-036a961727c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Budapesten_is_2030ig_tervez_a_kormany","timestamp":"2018. május. 18. 14:52","title":"Budapesten is 2030-ig tervez a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","shortLead":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","id":"20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851aac6-afc1-4f6c-9dc4-fb79392b427c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","timestamp":"2018. május. 18. 13:26","title":"Feltörlik a padlót a Bugattival: már készülnek a 480 km/h végsebesség bizonyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","shortLead":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","id":"20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcb9e80-31ad-437b-8651-d942443734d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","timestamp":"2018. május. 17. 21:30","title":"Balog: Sokan segítettek, hogy a feladat ne \"mission impossible\" legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c2459-69f3-4712-a24d-5c07281daa14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasóink szavaztak arról, a minisztereket bemutató parlamenti beszéd alapján kit becsül leginkább Orbán Vikor, illetve kit tart potyautasnak. Szórakoztató lett az eredmény. ","shortLead":"Olvasóink szavaztak arról, a minisztereket bemutató parlamenti beszéd alapján kit becsül leginkább Orbán Vikor, illetve...","id":"20180519_Semjen_Zsolt_sirva_fakad_ha_ezt_meglatja__itt_a_szavazas_eredmenye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=595c2459-69f3-4712-a24d-5c07281daa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711958-a22d-45ef-b689-28b8f45f8783","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Semjen_Zsolt_sirva_fakad_ha_ezt_meglatja__itt_a_szavazas_eredmenye","timestamp":"2018. május. 19. 07:56","title":"Az Orbánért rajongó Semjén Zsolt sírva fakad, ha ezt meglátja - itt a szavazás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A menyasszony a terveknek és elképzeléseknek megfelelően gyönyörű volt. A ruhája a Givenchy ház tervezőjének, Clare Waight Kellernek az alkotása. Mutatjuk minden szögből.

","shortLead":"A menyasszony a terveknek és elképzeléseknek megfelelően gyönyörű volt. A ruhája a Givenchy ház tervezőjének, Clare...","id":"20180519_Vegre_itt_van_Meghan_Markle_ruhaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae94d2a8-817d-4b76-b068-b6443d6fe3d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Vegre_itt_van_Meghan_Markle_ruhaja","timestamp":"2018. május. 19. 13:29","title":"Végre itt van Meghan Markle ruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]