[{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch játssza a Brexitért kampányoló Dominic Cummingst a brit Channel 4 televízió dokudrámájában.","shortLead":"Benedict Cumberbatch játssza a Brexitért kampányoló Dominic Cummingst a brit Channel 4 televízió dokudrámájában.","id":"20180517_Benedict_Cumberbatch_a_Brexitrol_szolo_dokudramaban_szerepel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8913097-78de-48f7-9b80-40c525ad3e67","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Benedict_Cumberbatch_a_Brexitrol_szolo_dokudramaban_szerepel","timestamp":"2018. május. 17. 12:00","title":"Benedict Cumberbatch a Brexitről szóló dokudrámában szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki kíváncsi rá, hogy mennyit változtak a fiúk az évek során, az nézze meg a videót. ","shortLead":"Aki kíváncsi rá, hogy mennyit változtak a fiúk az évek során, az nézze meg a videót. ","id":"20180517_Ot_ev_utan_uj_klippel_jelentkezik_a_Backstreet_Boys","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68965897-d4b8-419c-b5a2-f2ce7fe93d22","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Ot_ev_utan_uj_klippel_jelentkezik_a_Backstreet_Boys","timestamp":"2018. május. 17. 17:02","title":"Öt év után új klippel jelentkezik a Backstreet Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók új hatóanyagot azonosítottak, amely képes meggátolni a hasnyálmirigy- és más daganatok áttétel útján való terjedését egérkísérletekben.","shortLead":"Amerikai kutatók új hatóanyagot azonosítottak, amely képes meggátolni a hasnyálmirigy- és más daganatok áttétel útján...","id":"20180518_rak_attetek_gatlasa_hatoanyag_metarrestin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd533cb-e295-4def-8d4e-339f8ca510f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_rak_attetek_gatlasa_hatoanyag_metarrestin","timestamp":"2018. május. 18. 09:03","title":"Rák: találtak egy hatóanyagot, ami úgy tűnik, hogy gátolja az áttéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180518_Orban_Kadarkent_koszoni_vegig_az_orszagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747e5c74-fe23-4c41-9e95-78c1fa0f1d03","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Orban_Kadarkent_koszoni_vegig_az_orszagot","timestamp":"2018. május. 18. 15:38","title":"Orbán Kádárként köszöni végig az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb643f0-1998-48c1-ae0f-3673d8b86438","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ a közeljövőben számos új modellel fog előrukkolni, és létszámbővítésre is készül. ","shortLead":"Az AvtoVAZ a közeljövőben számos új modellel fog előrukkolni, és létszámbővítésre is készül. ","id":"20180517_orosz_auto_avtovaz_lada_vesta_kalina_granta_niva_4x4_xray_largus_priora_suv_terepjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb643f0-1998-48c1-ae0f-3673d8b86438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de8c7ef-aef4-4d9a-9ac7-d53d166c4bcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_orosz_auto_avtovaz_lada_vesta_kalina_granta_niva_4x4_xray_largus_priora_suv_terepjaro","timestamp":"2018. május. 17. 13:21","title":"Lendületben az oroszok: egész pályás letámadásra készül a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","shortLead":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","id":"20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9ec9ba-5fa4-4c7e-b6ed-ce7227a3d9ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","timestamp":"2018. május. 17. 17:58","title":"Demcsák Zsuzsa visszatér a Tv2-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881cb9cb-d40d-4c1b-9b06-af900ba4ad9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen és ehhez hasonló roadsterek általában fele ekkora áron szoktak elkelni, ezúttal azonban sokat nyomott a latban a kocsi első vásárlója.","shortLead":"Az ilyen és ehhez hasonló roadsterek általában fele ekkora áron szoktak elkelni, ezúttal azonban sokat nyomott a latban...","id":"20180518_michael_schumacher_utcai_auto_mercedes_slk_kabrio_roadster_ebay","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881cb9cb-d40d-4c1b-9b06-af900ba4ad9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e4ace-af18-43b7-bc97-8c2f4c886b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_michael_schumacher_utcai_auto_mercedes_slk_kabrio_roadster_ebay","timestamp":"2018. május. 18. 11:23","title":"6,3 millió forintért cserélt gazdát Schumi utcai Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde61424-1e2f-4227-b848-6917e00cca2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi \"magas\" szintről \"nagyon magasra\" emelte országosan a közegészségügyi kockázat szintjét a Kongói Demokratikus Köztársaságban pénteken az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"A korábbi \"magas\" szintről \"nagyon magasra\" emelte országosan a közegészségügyi kockázat szintjét a Kongói Demokratikus...","id":"20180518_Durvul_az_ebolahelyzet_Kongoban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde61424-1e2f-4227-b848-6917e00cca2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e605a9-084c-467d-944b-2ca7dfb9524c","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Durvul_az_ebolahelyzet_Kongoban","timestamp":"2018. május. 18. 08:19","title":"Durvul az ebolahelyzet Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]