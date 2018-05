Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az igen komoly teljesítmény és az adaptív négykerékhajtás megteszi a hatását: az új sportszedánnak nem sok ellenfele van a piros lámpánál és az autópályákon.

Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.

A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.

Vajon sikerült valakinek? Szelvényeket elő.

A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.

Nagy pontossággal képes sikeresen kimutatni a nyelőcső- és a gyomorrákot a Londoni Imperial College kutatói által kifejlesztett kilégzési teszt.

A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő alattvalók. De bármely mezítlábas polgár is belekóstolhatott az ünnepi tortába és a desszertekbe. Legalább is virtuálisan.

Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt költött, de a kereszténydemokratáknál sem maradt sok a számlán. Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","shortLead":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","id":"20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce6b48-47c8-468e-a29a-b0dd17e427a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","timestamp":"2018. május. 18. 15:57","title":"Hat tolvajra csaptak le a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","shortLead":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","id":"20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781ccc96-4943-4286-95ae-4283973e43ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2018. május. 18. 11:30","title":"Szurikátaügy: megszólalt Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon sikerült valakinek? Szelvényeket elő.","shortLead":"Vajon sikerült valakinek? Szelvényeket elő.","id":"20180519_Ezt_az_ot_szamot_kellett_eltalalni_14_milliardert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bffacc9-9597-43e1-98aa-3545662fb3f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Ezt_az_ot_szamot_kellett_eltalalni_14_milliardert","timestamp":"2018. május. 19. 19:43","title":"Ezt az öt számot kellett eltalálni 1,4 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","shortLead":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","id":"20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79f30ef-88c4-4a53-9461-4191f17eaa49","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. május. 19. 19:12","title":"Kiengedték a kórházból Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy pontossággal képes sikeresen kimutatni a nyelőcső- és a gyomorrákot a Londoni Imperial College kutatói által kifejlesztett kilégzési teszt.","shortLead":"Nagy pontossággal képes sikeresen kimutatni a nyelőcső- és a gyomorrákot a Londoni Imperial College kutatói által...","id":"20180518_a_lelegzetbol_ismeri_fel_a_rakot_egy_uj_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c835c92c-b8d1-4c6a-8ac4-f976995ffc1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_a_lelegzetbol_ismeri_fel_a_rakot_egy_uj_teszt","timestamp":"2018. május. 18. 20:38","title":"A lélegzetből ismeri fel a rákot egy új teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ff015c-9ebf-4c5f-8510-44319e5966d5","c_author":"-t-","category":"kultura","description":"A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő alattvalók. De bármely mezítlábas polgár is belekóstolhatott az ünnepi tortába és a desszertekbe. Legalább is virtuálisan. \r

\r

","shortLead":"A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő...","id":"20180519_Eskuvoi_edessegek_a_kiralyi_konyhabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73ff015c-9ebf-4c5f-8510-44319e5966d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e61b3-0e27-4a06-85f6-5a8f915bc3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Eskuvoi_edessegek_a_kiralyi_konyhabol","timestamp":"2018. május. 20. 09:03","title":"Esküvői édességek a királyi konyhából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd434e5-b782-4130-b0eb-7f0841fa4e28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt költött, de a kereszténydemokratáknál sem maradt sok a számlán.","shortLead":"Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt...","id":"20180518_Alig_maradt_penze_a_Fidesznek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd434e5-b782-4130-b0eb-7f0841fa4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edcf596b-c6cf-489b-b70e-c88dbdf4b215","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Alig_maradt_penze_a_Fidesznek","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Alig maradt pénze a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]