[{"available":true,"c_guid":"1aa4290c-75bc-4076-aa7c-1439f87c2395","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább csak autót akartak vezetni, ami hamarosan szabad lesz.","shortLead":"Leginkább csak autót akartak vezetni, ami hamarosan szabad lesz.","id":"20180520_Nojogi_aktivistakat_tartoztattak_le_SzaudArabiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa4290c-75bc-4076-aa7c-1439f87c2395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ccd0a-fd50-4a8a-81a0-f1bf7540d86f","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Nojogi_aktivistakat_tartoztattak_le_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. május. 20. 19:34","title":"Nőjogi aktivistákat tartóztattak le Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti sikerekig nem jutottak, ellentétben amerikai vetélytársaikkal. Más fontos találmányokat pedig ismerünk és használunk úgy, hogy nem tudjuk, német tudósok alkotásai.","shortLead":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti...","id":"201816_elfeledett_nemetfeltalalok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c752b3d0-2f64-400e-be3e-d425bc1e34cb","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_elfeledett_nemetfeltalalok","timestamp":"2018. május. 20. 10:30","title":"\"A ló nem eszik uborkasalátát\" - ezt mondták a Bell találmányát megelőző első telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2012 előtti autót vezetni veszélyes lehet, a legveszélysebb autós fejlesztés eddig 28 embert ölt meg, a rendőrök pedig profi módon reagálták le, hogy az autósok jelezték egymásnak az ócsai traffipaxot. Mutatjkuk a hét híreit.","shortLead":"2012 előtti autót vezetni veszélyes lehet, a legveszélysebb autós fejlesztés eddig 28 embert ölt meg, a rendőrök pedig...","id":"20180520_top_autos_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1637892a-4d63-424d-8d4e-3a6a692e0b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 20. 13:16","title":"Tolatóradar: vasárnaptól ezt nézik a rendőrök, ha megállítják a közúti ellenőrzésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéken kívül az Egyesült Államok, az Európai Unió és a limai csoport - 14 amerikai és karibi ország - elutasítja a szavazást. Valamennyien a demokrácia aláásásával vádolják Madurót. ","shortLead":"Az ellenzéken kívül az Egyesült Államok, az Európai Unió és a limai csoport - 14 amerikai és karibi ország - elutasítja...","id":"20180521_Maduro_marad_Venezula_elnoke_az_Egyesult_Allamok_sem_fogadja_el_az_eredmenyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0f36b0-93cc-49c2-bf07-df07170f9752","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Maduro_marad_Venezula_elnoke_az_Egyesult_Allamok_sem_fogadja_el_az_eredmenyt","timestamp":"2018. május. 21. 09:51","title":"Maduro marad Venezula elnöke, az Egyesült Államok sem fogadja el az eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec biztonságpolitikai intézet friss Globsec Trends 2018 című tanulmányából.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec...","id":"20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110769e-ac2d-47a2-aa7d-8cf765853e04","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 17:37","title":"Kitalálja, hogy melyik nagyhatalom vezetője a legnépszerűbb Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban sem történt vele soha. ","shortLead":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban...","id":"20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e33e37-39a3-437f-b26d-2efcc134ccf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","timestamp":"2018. május. 21. 09:10","title":"A Guardian újságírója nem vehet részt Steve Bannon budapesti előadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","shortLead":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","id":"20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642f75-ca10-43ef-9494-874d8cf96193","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","timestamp":"2018. május. 21. 12:05","title":"Palackpostával döntenék meg Kim Dzsong Un hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]