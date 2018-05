A Chelsea csapatának orosz tulajdonosa nem volt a díszpáholyban, amikor csapata megnyerte az angol kupát. Roman Abramovics nem véletlenül hagyta ki a meccset: vízuma lejárt, és csak akkor engedik vissza Nagy-Britanniába, ha igazolja, hogy vagyonát törvényesen szerezte. Hiába van tehát 125 millió fontos palotája Kensingtonban , nem messze attól, ahol Diana hercegnő felnevelte fiait: Williamet és Henryt, hiába él 2003 óta Nagy-Britanniában. Legutolsó 40 hónapos vízuma lejárt, és most új kérelmet kell benyújtania. Erről nyilatkozott Ben Wallace nemzetbiztonsági miniszter a Radio 4-nak. A londoni Daily Mail listát közöl Putyin oligarcha barátairól, akik- Roman Abramovicshoz hasonlóan - most alaposan benne vannak a pácban.

A listán az első Aliser Uszmanov, aki Putyin legbelső köréhez tartozik. Vagyonát 9,5 milliárd fontra becsülik Nagy-Britanniában, és ezzel megelőzi Roman Abramovicsot, aki csak 9,3 milliárd fonttal büszkélkedhet. De hát Abramovics már jó régen elhagyta Oroszországot, ahol Putyin barátsága aranyat ér. Aliser Uszmanov ki is jelentette: sokan nem szeretik Putyint, de ez az ő problémájuk, nem pedig az elnöké. Aliser Uszmanov Üzbegisztánban született még a nagy Szovjetunió idején, és diplomatának készült. Ám valamilyen pénzügyi botrányba keveredett és lecsukták még a nyolcvanas években. Üzletember lett, aki a fémipari privatizációban játszott nagy szerepet a kilencvenes években. Ezen a csúszós területen csak az maradhatott életben, aki jó kapcsolatokat ápolt a titkosszolgálattal, melynek egykori ezredese Oroszország ura lett az ezredfordulón. Némileg leegyszerűsítve: az utolsó éveiben gyengélkedő Jelcin oligarchái választották ki Putyint, aki azután azokat hozta helyzetbe, akik őt helyzetbe hozták.

Aliser Uszmanov Oroszország legnagyobb befektető cégének, a Gazprom Investholding-nak volt a főnöke 2014-ig. Még ma is vannak érdekeltségei a fémiparban és a bányászatban. Ezen kívül van egy telefontársasága is. Persze Putyin kedvenc oligarchája a sajtóról sem feledkezett meg: övé a népszerű Kommerszant című lap, mely gyakran közöl bennfentes információkat.



Mit keres Uszmanov Angliában?

Abramovicshoz hasonlóan ő is szereti a focit. Vagy csak arra jött rá, hogy a díszpáholyban sok olyan brit nagyságot üdvözölhet, aki különben nem állna szóba egy orosz oligarchával, akiknek a hírneve már eddig sem volt makulátlan Londonban. Aliser az Arsenal csapatát nézte ki magának : 2007- ben kezdte meg a bevásárlást, és ma már a részvények 30%-a az övé. Kedvenc csapatát most ő is csak a televízión keresztül nézheti.

A Daily Mail listáján ott szerénykedik még Oleg Gyeripaszka, aki egykor Oroszország leggazdagabb embere volt. Ő is a fémiparban szerzett befolyástt, de ez lett a veszte. Trump ugyanis lecsapott azokra az orosz cégekre, melyek az alumínium és az acéliparban nyomultak az USA-ban. Nagy felfordulás lett az eredmény, de Oleg Gyeripaszka felkerült a nemkívánatos személyek listájára az USA-ban és immár Nagy-Britanniában is.

Mi lesz velük ezután?



Roman Abramovics átállt az orosz futball támogatására: a Chelsea-t annak idején 60 millió fontért vásárolta meg, most a Jenyiszej Krasznojarszk nevű szibériai csapat jelentette büszkén: Abramovics pénzügyi támogatásával folytatja működését az orosz első osztályban. Ebből persze nem következik, hogy Abramovics lemond a visszatérésről angol földre: ott is van ugyanis letelepedési kötvény. Ha egy külföldi üzletember befektet 2 millió fontot Nagy-Britanniában, akkor különleges vízumot kaphat. 2008-ban a nagy pénzügyi válság idején hozták ezt a döntést Londonban. Csakhogy azóta történt egy és más a brit- orosz kapcsolatokban. Szkripal exezredes ügye kicsapta a biztosítékot Nagy-Britanniában: az MI 5 főnöke hazugsággal vádolta meg magát Putyint is. Az orosz elnök ugyanis tagadta, hogy a katonai titkosszolgálat exezredesét ők próbálták meg eltenni láb alól Nagy-Britanniában. Az idegméreggel elkövetett akció kudarcot vallott, de a britek bekeményítettek: kiutasítottak orosz diplomatákat.

A parlament külügyi bizottsága pedig felszólította a kormányt: nézzen már utána Putyin oligarcha barátai pénzügyeinek. A londoni City-ben mossák tisztára piszkos pénzeiket Putyin oligarcha barátai - állítja parlament külügyi bizottsága. Ennek megfelelően Ben Wallace nemzetbiztonsági miniszter közölte: vízumot csak akkor kaphatnak az orosz oligarchák, ha bizonyítják, hogy a 2 millió fontos brit befektetésük törvényes pénzből jött össze. Ez mindenképp időbe telik. Így Roman Abramovicsnak még egy picit várnia kell a visszatérésre palotájába Kensingtonban - hiába ő Nagy Britannia 13-ik leggazdagabb embere, a Chelsea futballcsapatának gazdája és egy pompás vidéki birtok ura, ahol vendégül szokta látni Putyin elnököt, mert az orosz államfő kedvenc oligarchái jelenleg nemkívánatos elemek Nagy-Britanniában.