[{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére, a 777X-re. A jelek szerint szükség is lesz rá.","shortLead":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére...","id":"20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b013b695-2c6f-4aa3-a9c7-f56bc97de3c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","timestamp":"2018. május. 22. 11:03","title":"Olyan nagy a Boeing új utasszállítója, hogy fel kell hajtani a szárnyát, hogy elférjen a reptereken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a dugó, teljes szélességben lezárták az autópályát. ","shortLead":"Több kilométeres a dugó, teljes szélességben lezárták az autópályát. ","id":"20180521_Teljesen_beallt_az_M3as_inkabb_ne_menjen_arra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adbbe87-bb83-4b06-bcb8-1982871a4c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Teljesen_beallt_az_M3as_inkabb_ne_menjen_arra","timestamp":"2018. május. 21. 19:07","title":"Teljesen beállt az M3-as, inkább ne menjen arra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van-e öt jobbikos képviselő a 26-ból, aki Toroczkai Lászlóval tart, ha a vesztes elnökjelölt szakadásra viszi a dolgot? A lépés előnyei egyértelműek, ahogy a kormányzati sajtó drukkolása is.","shortLead":"Van-e öt jobbikos képviselő a 26-ból, aki Toroczkai Lászlóval tart, ha a vesztes elnökjelölt szakadásra viszi a dolgot...","id":"20180522_Boszhelyzet_a_Jobbikban_Duroek_kiszakithatnak_a_frakciobol_egy_darabot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d432b9-6436-4d59-b6ba-d6951f2b7c65","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Boszhelyzet_a_Jobbikban_Duroek_kiszakithatnak_a_frakciobol_egy_darabot","timestamp":"2018. május. 22. 08:57","title":"Bősz-helyzet a Jobbikban: Dúróék kiszakíthatnak a frakcióból egy darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","shortLead":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","id":"20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85d13-9fba-4632-a909-a66c6d45f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","timestamp":"2018. május. 21. 10:41","title":"Együtt ittak a harkányi kocsmában, mégis hagyta, hogy a nő vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3061c5bb-f24a-4076-8bfa-03d408b11bd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A győri rendőrök vádemelési javaslattal zárták le a nyomozást egy 45 éves tatabányai férfival szemben, aki közlekedési balesetet okozott, majd segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.","shortLead":"A győri rendőrök vádemelési javaslattal zárták le a nyomozást egy 45 éves tatabányai férfival szemben, aki közlekedési...","id":"20180521_kozuti_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_cserbenhagyas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3061c5bb-f24a-4076-8bfa-03d408b11bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfcb876-c3bc-4469-873d-a5fb8c9569de","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180521_kozuti_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_cserbenhagyas","timestamp":"2018. május. 21. 14:11","title":"Záróvonalon előzött, balesetet okozott a tatabányai autós – majd elhajtott a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen, hogy ez össze is jön nekik.","shortLead":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen...","id":"20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7655ea26-76e2-4681-b6cd-1e978a161109","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","timestamp":"2018. május. 22. 08:03","title":"Lehet, hogy hamarosan megszűnik a Facebook abban a formájában, ahogy eddig ismertük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kilauea vulkán aktivitása nem csökken, a kitörés miatt egyre nagyobb területeket kell lezárni.","shortLead":"A Kilauea vulkán aktivitása nem csökken, a kitörés miatt egyre nagyobb területeket kell lezárni.","id":"20180522_Mar_lakott_teruleteket_fenyeget_a_hawaii_vulkankitores","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e49b5be-41d6-4330-82cc-3b75e9b36c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Mar_lakott_teruleteket_fenyeget_a_hawaii_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 22. 20:38","title":"Már lakott területeket fenyeget a hawaii vulkánkitörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tenisz aranykora ez, ahol két hipersztár váltogatja egymást a világranglista élén.","shortLead":"A tenisz aranykora ez, ahol két hipersztár váltogatja egymást a világranglista élén.","id":"20180521_Csere_elony_Nadalnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ed3d6-ea76-4ee6-91d8-f583241cdba7","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Csere_elony_Nadalnal","timestamp":"2018. május. 21. 10:13","title":"Csere: előny Nadalnál!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]