[{"available":true,"c_guid":"e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakadár eszmék terjesztése a vád.","shortLead":"Szakadár eszmék terjesztése a vád.","id":"20180522_Nyilatkozott_a_New_York_Timesnak_ot_evet_kapott_a_tibeti_boltos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa66053-b322-46e2-834e-6abee1aa6981","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Nyilatkozott_a_New_York_Timesnak_ot_evet_kapott_a_tibeti_boltos","timestamp":"2018. május. 22. 10:47","title":"Nyilatkozott a New York Timesnak, öt évet kapott a tibeti boltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","shortLead":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","id":"20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e288037-3b7c-4254-9c7a-f34f84f66868","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Beérett az Orbán-álom, Dzsudzsák lelép az Emirátusokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","shortLead":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","id":"20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eed23b-6f96-4f63-bb0c-0afb69d307d2","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","timestamp":"2018. május. 22. 11:19","title":"Filmezni kezd az Obama-házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","shortLead":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","id":"20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa910ca-88bb-4f30-88ae-9745a8516de2","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","timestamp":"2018. május. 21. 18:38","title":"Babos Tímea jól kezdett Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17150f45-0f15-416d-a479-b5d2a9a72f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A napokban az ország nagy részére adtak ki figyelmeztetést, kedd este a vihar a Dunántúl középső szakaszán jár, de esett az Északi-Középhegységben is.\r

","shortLead":"A napokban az ország nagy részére adtak ki figyelmeztetést, kedd este a vihar a Dunántúl középső szakaszán jár, de...","id":"20180522_Igy_erte_el_a_vihar_Sarospatakot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17150f45-0f15-416d-a479-b5d2a9a72f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2478a81-f9b3-446d-bbda-aa9ec5017d71","keywords":null,"link":"/idojaras/20180522_Igy_erte_el_a_vihar_Sarospatakot","timestamp":"2018. május. 22. 21:08","title":"Így éri el a vihar az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd5e1d1-c64d-4abd-92d0-281dc847db26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tét egy igazi kalandfilmbe illő zsákmány a Karib-tengeren.","shortLead":"A tét egy igazi kalandfilmbe illő zsákmány a Karib-tengeren.","id":"20180522_Mesebeli_kinccsel_megrakott_spanyol_galyat_talaltak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fd5e1d1-c64d-4abd-92d0-281dc847db26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25374f2-0503-4ea5-80e6-63aa97297351","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Mesebeli_kinccsel_megrakott_spanyol_galyat_talaltak","timestamp":"2018. május. 22. 16:34","title":"Mesebeli kinccsel megrakott spanyol gályán marakodnak országok és cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan megérkezett az autó.","shortLead":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan...","id":"20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961010e-6437-400e-8207-e073478c5901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","timestamp":"2018. május. 21. 16:11","title":"Mutatjuk: Így néz ki a Google autója, ami Magyarországot fotózza – Pécsen kaptuk le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56d5f4a-6abf-44b8-b2d2-4ea1df059b2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorizmus, az álhírek terjedése, és az aggasztó orosz katonai tevékenységek miatt küldtek levelet a háztartásoknak, melyben praktikus ajánlásokat sorolnak föl vészhelyzetek esetére.","shortLead":"A terrorizmus, az álhírek terjedése, és az aggasztó orosz katonai tevékenységek miatt küldtek levelet a háztartásoknak...","id":"20180522_A_svedek_felkeszitik_a_lakossagot_mit_tegyenek_ha_kitor_a_haboru","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b56d5f4a-6abf-44b8-b2d2-4ea1df059b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118bb1c3-ca4a-496f-97b9-45c421e4bf42","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_A_svedek_felkeszitik_a_lakossagot_mit_tegyenek_ha_kitor_a_haboru","timestamp":"2018. május. 22. 14:21","title":"A svédek felkészítik a lakosságot, mit tegyenek, ha kitör a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]