Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9b78700-7ab1-49db-bd62-a3acd738f8d7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nyomozás indult a gyereknek, szakembereknek szánt lovasközpont miatt, ahol a hvg.hu csak Czerván György államtitkár vejét találta. A gyanú szerint jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásról lehet szó, a NAV vizsgálja az ügyet. Ahogy megírtuk, az uniós pénzből tető alá hozott központban például olyan lószolárium volt, amit csak az ünnepélyes átadásra kértek kölcsön, aztán visszavitték a tulajdonosának - de azért leszámláztak egy ilyen berendezést.","shortLead":"Nyomozás indult a gyereknek, szakembereknek szánt lovasközpont miatt, ahol a hvg.hu csak Czerván György államtitkár...","id":"20180522_Loszolariumgate_nyomoznak_a_lovarda_miatt_amit_csak_az_allamtitkar_veje_hasznalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b78700-7ab1-49db-bd62-a3acd738f8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc470a2-eee3-46ef-8f5e-3baabf66bbea","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Loszolariumgate_nyomoznak_a_lovarda_miatt_amit_csak_az_allamtitkar_veje_hasznalt","timestamp":"2018. május. 22. 14:50","title":"Nyomoznak a lovarda miatt, ahol gyerekek helyett csak az államtitkár vejét találtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik újabb dollár milliárdokkal növelni a nemzetközi szövetség bevételeit.","shortLead":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik...","id":"20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39350784-e372-4519-acd2-2a023dcc79d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","timestamp":"2018. május. 24. 06:17","title":"Irdatlanul sok pénzt nyomna FIFA a nagy klubfociba, amiből nekünk csak kicsi van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette el, a bántalmazó kapcsolatban fogant második pedig még magzatként meghalt. Ma két felnőtt gyereke van, de „élete párját” csak a negyedik házasságában találta meg.","shortLead":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette...","id":"20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45ac47-c212-4325-8406-1894cc75e99f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","timestamp":"2018. május. 24. 07:10","title":"Péterfy-Novák Éva: „Az érzelmi evolúciónk nem érte utol a szabadságunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol: ez a világ első, 1 terabájtnyi adatot őrizni képes telefonja. ","shortLead":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol...","id":"20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d4ed6d-3436-4af2-9cb8-abcbe7d0ea0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","timestamp":"2018. május. 24. 09:03","title":"Jött egy telefon, amelyre akár 500 filmet is rakhat, még így is marad rajta szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f57b64b-e40f-4666-a593-4bc7fda31b38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van egy Harryjük, és nem félnek használni.","shortLead":"Van egy Harryjük, és nem félnek használni.","id":"20180522_Az_IKEA_is_belekapaszkodott_a_hercegi_eskuvobe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f57b64b-e40f-4666-a593-4bc7fda31b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab35e6b5-a3ce-4f1e-a055-905a8b2454c1","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Az_IKEA_is_belekapaszkodott_a_hercegi_eskuvobe","timestamp":"2018. május. 22. 11:50","title":"Az IKEA is belekapaszkodott a hercegi esküvőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","shortLead":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","id":"20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5962-cf4d-4d92-93db-96abc3e771cc","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","timestamp":"2018. május. 22. 13:03","title":"Schmidt Mária benevezett a trollbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","shortLead":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","id":"20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0fe33c-715c-4040-8902-66c666903ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","timestamp":"2018. május. 22. 14:08","title":"Hiába gyengül a forint, Matolcsyék nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46642639-3be2-49b0-8233-b672446058e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","timestamp":"2018. május. 22. 12:15","title":"Menetrend szerinti busz borult az árokba Fehérvárnál, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]