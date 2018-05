Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bfeb0ea-c508-4956-99c6-01449339a7bf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gyerekkorunk egyik hőse, bájos illusztrációk rajzolója és szívmelengető mesék írója volt.","shortLead":"Gyerekkorunk egyik hőse, bájos illusztrációk rajzolója és szívmelengető mesék írója volt.","id":"20180523_Meghalt_a_Pingu_es_a_Mesel_az_erdosorozat_alkotoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bfeb0ea-c508-4956-99c6-01449339a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c156467d-35fe-4f57-83df-418758fd2d75","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_a_Pingu_es_a_Mesel_az_erdosorozat_alkotoja","timestamp":"2018. május. 23. 14:04","title":"Meghalt a Pingu és a Mesél az erdő-sorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a554d5f6-bbaa-426e-8fd3-4f92424ca6ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének hetvennyolcadik évében elhunyt Berkovits György író, szociológus, a Mozgó Világ alapító szerkesztője – közölte a Szépírók Társasága.\r

\r

","shortLead":"Életének hetvennyolcadik évében elhunyt Berkovits György író, szociológus, a Mozgó Világ alapító szerkesztője – közölte...","id":"20180522_Meghalt_Berkovits_Gyorgy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a554d5f6-bbaa-426e-8fd3-4f92424ca6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da184aa2-0307-467d-8c83-d98469e83a0c","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Meghalt_Berkovits_Gyorgy","timestamp":"2018. május. 22. 15:18","title":"Meghalt Berkovits György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. Az ismert zenész továbbra is ártatlannak mondja magát, ugyanakkor azt is állítja, hogy sok a csúsztatás, a hiba a vádiratban. Sérelmezi például, hogy az ártatlanságát bizonyító dokumentumok sokszor kimaradnak abból a több mint 40 ezer oldalas leiratból, ami a nyomozás ideje alatt keletkezett. A tárgyalás szerdán folytatódik.","shortLead":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. Az ismert zenész továbbra is ártatlannak mondja magát...","id":"20180522_galambos_lajos_birosagi_targyalas_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8b0e15-d457-40fc-b0fd-50d12f993639","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_galambos_lajos_birosagi_targyalas_video","timestamp":"2018. május. 22. 17:45","title":"Lagzi Lajcsi: Az ügyészség embertelenül végezte a dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554cc13-2c59-4aff-bdb2-b92ea35fc2c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt eddig is tudták, hogy a bonobók nagyon intelligensek és szociálisak, de a mostani megfigyelés különleges.","shortLead":"Azt eddig is tudták, hogy a bonobók nagyon intelligensek és szociálisak, de a mostani megfigyelés különleges.","id":"20180523_Csak_az_ember_segedkezik_tarsai_szulesenel__gondoltuk_eddig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d554cc13-2c59-4aff-bdb2-b92ea35fc2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d18cb4-3b61-401b-a0f3-66d2b5f7c429","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Csak_az_ember_segedkezik_tarsai_szulesenel__gondoltuk_eddig","timestamp":"2018. május. 23. 17:10","title":"Csak az ember bábáskodik társai szülésénél - gondoltuk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","shortLead":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","id":"20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb98cfd4-484e-4429-ac56-c65a072234ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","timestamp":"2018. május. 23. 12:15","title":"Alkalmi munkákból élt a ceglédberceli baleset kilenc áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel harminc év kihagyás után. ","shortLead":"Közel harminc év kihagyás után. ","id":"20180523_Tevesorozat_foszereplojekent_ter_vissza_Richard_Gere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7917ea34-8e4a-4d01-a03c-1c5affbcd461","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Tevesorozat_foszereplojekent_ter_vissza_Richard_Gere","timestamp":"2018. május. 23. 16:26","title":"Tévésorozat főszereplőjeként tér vissza Richard Gere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874662c6-f217-4bbd-96d2-d8f4c26a8ecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tettéért hat hónapot kapott.","shortLead":"Tettéért hat hónapot kapott.","id":"20180522_reszegen_vezet_ittas_sofor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=874662c6-f217-4bbd-96d2-d8f4c26a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23563f1-c591-44cc-b51e-e628a852869e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_reszegen_vezet_ittas_sofor","timestamp":"2018. május. 23. 16:31","title":"Itt egy újabb sofőr, akinél a saját kamerája vette, ahogy részegen vezet, amíg le nem bontja egy ház falát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsított meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).","shortLead":"Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit...","id":"20180522_Fenyogyilkossag_Ihasz_egy_tollvonassal_kizarna_ugyebol_az_ugyeszeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e04397-39fc-41db-8353-17fcb2d85981","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Fenyogyilkossag_Ihasz_egy_tollvonassal_kizarna_ugyebol_az_ugyeszeket","timestamp":"2018. május. 22. 17:42","title":"Fenyő-gyilkosság: Ihász egy tollvonással kizárná ügyéből az ügyészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]