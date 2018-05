Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait. ","shortLead":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta...","id":"20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1e4f23-db78-434e-a423-fb39f0dce15b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárd pluszpénzt osztott ki az emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A magyar rendőrség szerint kilenc halálos áldozata van a 4-es úton kedd délután történt balesetnek.","shortLead":"A magyar rendőrség szerint kilenc halálos áldozata van a 4-es úton kedd délután történt balesetnek.","id":"20180522_heten_haltak_meg_a_cegledberceli_tragediaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d26174-c8a8-4aae-a7c5-95b44525f741","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180522_heten_haltak_meg_a_cegledberceli_tragediaban","timestamp":"2018. május. 22. 21:02","title":"Kilencen haltak meg a ceglédberceli tragédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","shortLead":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","id":"20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c11f5a-0fbd-4bf3-8114-4b7aa7fb959c","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","timestamp":"2018. május. 23. 16:53","title":"Ismerősök és rokonok is szépen keresnek Matolcsy épülő egyetemén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","shortLead":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","id":"20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791e6968-57e1-4d02-b5e8-c14314034870","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","timestamp":"2018. május. 23. 11:26","title":"Így működne a megcsúszó motorosokat helyrebillentő sugárhajtómű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négyszer tesztelték Oroszország új, állítólag végtelen hatótávolságú rakétáit, ám a nukleáris hajtóművelt felszerelt eszközök egyszer sem működtek megfelelően: az egyik negyven kilométert repült, de olyan is akadt, amely csak nyolc kilométerig bírta.","shortLead":"Négyszer tesztelték Oroszország új, állítólag végtelen hatótávolságú rakétáit, ám a nukleáris hajtóművelt felszerelt...","id":"20180522_A_foldbe_alltak_az_orosz_kiserleti_raketak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab1ec6-1e26-4c33-a7d5-89dc7a8236e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_A_foldbe_alltak_az_orosz_kiserleti_raketak","timestamp":"2018. május. 22. 14:50","title":"A földbe álltak az orosz kísérleti rakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű eseményre húsz újságírót hívtak a világ minden pontjáról, akiket a szállodában sült teknőssel és cápauszonylevessel is vendégül láttak.","shortLead":"A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű...","id":"20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe41ed-3a95-4548-a3ec-3c3d59331734","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","timestamp":"2018. május. 22. 18:47","title":"Sült teknős és atomteszthelyszín - nemzetközi újságírókat vittek körbe Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1822f79-52f3-4fad-8548-a00dcde227e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nyugodjon meg mindenki, egy férfi mellbimbója látható csak, míg a két pucérnak látszó nő mellbimbóját trükkösen kitakarják. De azért van itt egy csavar.","shortLead":"Persze nyugodjon meg mindenki, egy férfi mellbimbója látható csak, míg a két pucérnak látszó nő mellbimbóját trükkösen...","id":"20180524_Uristen_a_Forbes_mellbimbot_tett_a_cimlapra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1822f79-52f3-4fad-8548-a00dcde227e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52a2377-5705-4e93-ac4c-5a8599709885","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Uristen_a_Forbes_mellbimbot_tett_a_cimlapra","timestamp":"2018. május. 24. 11:51","title":"Úristen, a Forbes magyar mellbimbót tett a címlapra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86274b2f-7e49-461f-9216-55de37804d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjszaka áramszünet idején kaptak hivatalos, állami csatornán érkező üzenetet a floridai Lake Worth lakói arról, hogy egy hordányi élőhalott épp úton van feléjük.","shortLead":"Vasárnap éjszaka áramszünet idején kaptak hivatalos, állami csatornán érkező üzenetet a floridai Lake Worth lakói...","id":"20180524_teves_uzenet_zombitamadas_aramszunet_teves_riasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86274b2f-7e49-461f-9216-55de37804d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b42107-caff-4836-8ebf-5f597bbb17ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_teves_uzenet_zombitamadas_aramszunet_teves_riasztas","timestamp":"2018. május. 24. 12:03","title":"Túlzás nélkül megdöbbentő üzenetre ébredtek az éjszaka közepén egy floridai város lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]