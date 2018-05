Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy helyek, egész sorok maradtak üresen a Twitterre felkerült fotók tanúsága szerint.","shortLead":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy...","id":"20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b589850-b2c0-4d59-ae77-77ea2504260d","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","timestamp":"2018. május. 23. 19:10","title":"Így zárták ki a nyilvánosságot Schmidt Máriáék konferenciájáról: az utolsó pillanatban kikapcsolták az élő közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180522_A_Tv2n_megfejtettek_Lazar_Janos_edzotaborba_vonul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e90d93b-c272-4054-a3e5-d0e4e4d17f00","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Tv2n_megfejtettek_Lazar_Janos_edzotaborba_vonul","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"A Tv2-n megfejtették: Lázár János edzőtáborba vonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","shortLead":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","id":"20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c9d783-acaf-45f1-918b-3c09583c3d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","timestamp":"2018. május. 22. 09:10","title":"A gyerekek közel fele már hároméves kora előtt rendszeresen használ okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez. A pályázatokat június 12-től lehet feltölteni a vonatkozó weboldalra. ","shortLead":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez...","id":"20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29bd7c4-0cf0-4c24-8a61-79ce64b79b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","timestamp":"2018. május. 23. 18:26","title":"Indul az EU-n belüli ingyenvonatozás, 300 magyar kaphat bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fba7032-3aa1-4beb-aaf3-b8c4361e65f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A medvék számára vonatkozó kvóta bevezetését fogadta el a román parlament szerdán. Két éve tilos a védett állatok szabályozó célzatú vadásza is, azóta kezdtek el szaporodni az országban a medvék.","shortLead":"A medvék számára vonatkozó kvóta bevezetését fogadta el a román parlament szerdán. Két éve tilos a védett állatok...","id":"20180523_Maximaltak_a_medvek_szamat_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fba7032-3aa1-4beb-aaf3-b8c4361e65f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adce36c4-edfd-44bb-9caf-d818a4d1dffb","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Maximaltak_a_medvek_szamat_Romaniaban","timestamp":"2018. május. 23. 19:12","title":"Maximálták a medvék számát Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1403b8c-5799-4ff5-a6f2-cf715dfee4de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai I-95-ös autópályán, New York közelében rögzítette a fedélzeti kamera a kamion és az SUV párharcát.","shortLead":"Az amerikai I-95-ös autópályán, New York közelében rögzítette a fedélzeti kamera a kamion és az SUV párharcát.","id":"20180524_kamion_szemelyauto_feltartas_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1403b8c-5799-4ff5-a6f2-cf715dfee4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cba65d-7fc6-4154-be8a-17e21e44b669","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_kamion_szemelyauto_feltartas_baleset_autos_video","timestamp":"2018. május. 24. 04:01","title":"Meg akarta leckéztetni a kaminost, de ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet engedéllyel és adószámmal sem rendelkezett.","shortLead":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet...","id":"20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6acd628-f909-4f28-8447-a0aef8595bd8","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","timestamp":"2018. május. 23. 08:35","title":"Koszos pizzériát záratott be a Nébih Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Napi egy tojás fogyasztása csökkenti a szívbetegségek kockázatát egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Napi egy tojás fogyasztása csökkenti a szívbetegségek kockázatát egy új tanulmány szerint.","id":"20180522_tojas_sziv_es_errendszeri_betegsegek_kutatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927d4198-02c3-4834-a011-084f692cb1fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_tojas_sziv_es_errendszeri_betegsegek_kutatas","timestamp":"2018. május. 22. 16:39","title":"Szereti a tojást? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]