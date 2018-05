Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a066235b-6b94-4fbc-8162-1c0ede63653c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradója szerint több vasútállomáson sem fogadnak el az automaták bankkártyát, noha eredetileg alkalmasak lennének erre. A MÁV szerint a hiba kijavítása folyamatban van, csak az eredeti gyártó túl drágán végezné el a munkát, ezért inkább más kivitelezőt kerestek, az pedig tovább tart.","shortLead":"Az RTL Híradója szerint több vasútállomáson sem fogadnak el az automaták bankkártyát, noha eredetileg alkalmasak...","id":"20180523_Honapok_ota_nem_mukodnek_a_bankkartyaolvasok_a_MAV_egy_sor_automatajan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a066235b-6b94-4fbc-8162-1c0ede63653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eabe2b-5039-4b9e-b5ec-174938247c06","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Honapok_ota_nem_mukodnek_a_bankkartyaolvasok_a_MAV_egy_sor_automatajan","timestamp":"2018. május. 23. 20:51","title":"Hónapok óta nem működnek a bankkártya-olvasók a MÁV egy sor automatáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leginkább Milos Zeman cseh államfőben bíznak a csehek, de Orbán Viktor magyar kormányfő is az élmezőnyben van - derült ki abból az országos közvélemény-kutatásból, amelyben mintegy tucatnyi, a cseh, a közép-európai, illetve a világpolitikában fontos szerepet játszó személyiségről kérdeztek cseh állampolgárokat.","shortLead":"Leginkább Milos Zeman cseh államfőben bíznak a csehek, de Orbán Viktor magyar kormányfő is az élmezőnyben van - derült...","id":"20180522_Ha_a_csehek_importalnak_a_vezetojuket_Orbannak_csak_egy_ellenfele_lenne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db3cc6f-6146-4c57-bc53-d1a70a0c2a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Ha_a_csehek_importalnak_a_vezetojuket_Orbannak_csak_egy_ellenfele_lenne","timestamp":"2018. május. 22. 17:19","title":"Ha a csehek importálnák a vezetőjüket, Orbánnak csak egy ellenfele lenne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","shortLead":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","id":"20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0fe33c-715c-4040-8902-66c666903ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","timestamp":"2018. május. 22. 14:08","title":"Hiába gyengül a forint, Matolcsyék nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.","shortLead":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és...","id":"20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff339d-9cc9-428c-afc4-201e0286e7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","timestamp":"2018. május. 23. 08:03","title":"Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0af0553-7186-4a27-b251-10616b22b6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brüsszeli meghallgatása után Franciaországba utazott a Facebook első embere, ahol a világra szintén nagy befolyással lévő kollégájával találkozott.","shortLead":"Brüsszeli meghallgatása után Franciaországba utazott a Facebook első embere, ahol a világra szintén nagy befolyással...","id":"20180523_mark_zuckerberg_david_marcus_emmanuel_macron_europai_latogatas_fotok_ep_meghallgatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0af0553-7186-4a27-b251-10616b22b6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5138d-7ee8-45e0-96b8-8515535ef0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_mark_zuckerberg_david_marcus_emmanuel_macron_europai_latogatas_fotok_ep_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 23. 21:13","title":"Zuckerberg most turnézik Európában, 24 óra alatt 3 fényképet is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","shortLead":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","id":"20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d45be-c710-43ef-bc01-f1dce3540ad7","keywords":null,"link":"/sport/20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","timestamp":"2018. május. 23. 06:15","title":"A kudarcok ellenére Vranjes marad a Veszprém edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38a8778-5b3c-4c6e-b133-20f6b32df29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha szeret füvet nyírni, Önre van szüksége Komló város önkormányzatának","shortLead":"Ha szeret füvet nyírni, Önre van szüksége Komló város önkormányzatának","id":"20180522_Nincs_aki_lenyirja_a_fuvet_Komlon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38a8778-5b3c-4c6e-b133-20f6b32df29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b290c5-3428-49ac-a7d9-eb1e8d945880","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Nincs_aki_lenyirja_a_fuvet_Komlon","timestamp":"2018. május. 22. 16:21","title":"Nincs, aki lenyírja a füvet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte az MS-13 néven elhíresült társaság megfékezésére.","shortLead":"Az amerikai elnök külön terv kidolgozását ígérte az MS-13 néven elhíresült társaság megfékezésére.","id":"20180524_tizezer_tagu_bunbandaval_szamolna_le_trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc8bea-b70a-4d4b-9bbb-2efba7793a93","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_tizezer_tagu_bunbandaval_szamolna_le_trump","timestamp":"2018. május. 24. 05:42","title":"Tízezer tagú bűnbandával számolna le Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]