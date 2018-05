Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","shortLead":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","id":"20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4efcfb5-420f-4ae0-a3b5-61676b3727b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","timestamp":"2018. május. 24. 14:26","title":"Németországban továbbra is nagy a terrortámadások veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8048f672-0b53-4d4a-a1c1-237acb40dbd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszédet a frakciómegszűnéstől megmentő korábbi fideszes, most független országgyűlési képviselő szerint az ellenzéki pártok évtizedekre berendezkedtek az ellenzéki szerepre és csak egymás között versenyeznek, ki lesz az erősebb.","shortLead":"A Párbeszédet a frakciómegszűnéstől megmentő korábbi fideszes, most független országgyűlési képviselő szerint...","id":"20180524_Mellar_Az_ellenzek_jobban_utalja_egymast_mint_a_kormanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8048f672-0b53-4d4a-a1c1-237acb40dbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e08397-8d07-439a-8742-ab536c90e2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Mellar_Az_ellenzek_jobban_utalja_egymast_mint_a_kormanyt","timestamp":"2018. május. 24. 10:05","title":"Mellár: Az ellenzék jobban utálja egymást, mint a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58565ac1-2c93-4070-93ab-3dd9b0921bf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a Ford hazánkban milyen áron dobja piacra a sokak által várt új modellt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a Ford hazánkban milyen áron dobja piacra a sokak által várt új modellt.","id":"20180523_uj_ford_focus_arlista_kompakt_auto_tdci_dizel_automatavalto_trend_vignale","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58565ac1-2c93-4070-93ab-3dd9b0921bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f3d81b-92d7-4c5e-8f48-e1b22c31d6a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_uj_ford_focus_arlista_kompakt_auto_tdci_dizel_automatavalto_trend_vignale","timestamp":"2018. május. 23. 13:21","title":"Íme az új Ford Focus magyar árai, a 10 millió forintot súrolja a csúcsdízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b047c2-fa5b-4e69-a956-35666033ad80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen 20 éve jelent meg az Unreal. Ebből az apropóból most ingyen tölthető le a program, ami év(tized)ekre meghatározta a belső nézetű lövöldözős (FPS) játékok világát. 2500 forint helyett ingyen adják, de játszani még mindig ugyanolyan jó vele.","shortLead":"Éppen 20 éve jelent meg az Unreal. Ebből az apropóból most ingyen tölthető le a program, ami év(tized)ekre meghatározta...","id":"20180523_unreal_letoltes_ingyen_unreal_1_epic_games_1998_20_eves_evfordulo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6b047c2-fa5b-4e69-a956-35666033ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcfa129-b584-418c-ba77-c8d68e0a6e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_unreal_letoltes_ingyen_unreal_1_epic_games_1998_20_eves_evfordulo","timestamp":"2018. május. 23. 20:03","title":"Siessen, amíg ingyen van: péntekig 0 forintért töltheti le számítógépére a '90-es évek legendás játékát, az Unrealt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cb7d76-8d18-47f5-8c83-7bace01c1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180523_A_hercegi_eskuvon_csellozott_de_a_Csardas_is_eleg_jol_megy_neki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47cb7d76-8d18-47f5-8c83-7bace01c1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a7d5b5-0003-4a49-8626-62de2c43d11b","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_A_hercegi_eskuvon_csellozott_de_a_Csardas_is_eleg_jol_megy_neki","timestamp":"2018. május. 23. 09:20","title":"A hercegi esküvőn csellózott, de a Csárdás is elég jól megy neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","shortLead":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","id":"20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791e6968-57e1-4d02-b5e8-c14314034870","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","timestamp":"2018. május. 23. 11:26","title":"Így működne a megcsúszó motorosokat helyrebillentő sugárhajtómű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai közgyűlésén. ","shortLead":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai...","id":"20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf234423-e7f9-4b5a-a925-e6c257f28cce","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","timestamp":"2018. május. 24. 11:56","title":"Tőkét emel a CO-OP, de ezzel nem tudja megmenteni a kis üzleteket a bezárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","shortLead":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","id":"20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57f9d9-bda3-44b4-9b69-fac0a95f6a41","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","timestamp":"2018. május. 23. 21:42","title":"Végleg leállítják az eltűnt maláj gép utáni kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]