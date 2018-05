Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.","shortLead":"Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.","id":"20180524_Hadhazy_Akost_minden_partbeli_tisztsegtol_eltiltotta_az_LMP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9c37fe-8176-48b6-95fb-b931d47d4a97","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Hadhazy_Akost_minden_partbeli_tisztsegtol_eltiltotta_az_LMP","timestamp":"2018. május. 24. 14:50","title":"Hadházy Ákost minden pártbeli tisztségtől eltiltotta az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fba7032-3aa1-4beb-aaf3-b8c4361e65f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A medvék számára vonatkozó kvóta bevezetését fogadta el a román parlament szerdán. Két éve tilos a védett állatok szabályozó célzatú vadásza is, azóta kezdtek el szaporodni az országban a medvék.","shortLead":"A medvék számára vonatkozó kvóta bevezetését fogadta el a román parlament szerdán. Két éve tilos a védett állatok...","id":"20180523_Maximaltak_a_medvek_szamat_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fba7032-3aa1-4beb-aaf3-b8c4361e65f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adce36c4-edfd-44bb-9caf-d818a4d1dffb","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Maximaltak_a_medvek_szamat_Romaniaban","timestamp":"2018. május. 23. 19:12","title":"Maximálták a medvék számát Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d631b031-aa24-4328-8db5-4070bc0a3ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég meggyőző a Pillangó friss trailere.","shortLead":"Elég meggyőző a Pillangó friss trailere.","id":"20180524_Jon_a_legendas_bortonfilm_remakeje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d631b031-aa24-4328-8db5-4070bc0a3ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215a11fb-2f8d-4bfe-a16c-e9f32c7c4630","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Jon_a_legendas_bortonfilm_remakeje","timestamp":"2018. május. 24. 12:45","title":"Brutális lesz a legendás börtönfilm remake-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","shortLead":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","id":"20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccb7f49-45a5-460d-b2c4-ca373316e449","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 20:45","title":"Magyar családokat is evakuáltak a Hawaiin kitört vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cea8e08-68d6-4123-a675-aa53fa372a6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Ikerszatelliteket bocsátott kedden Föld-körüli pályára az amerikai űrkutatási hivatal (NASA), hogy a kutatók a segítségükkel vizsgálhassák a bolygó vizeinek folyamatos mozgását és a felszín más változásait.","shortLead":" Ikerszatelliteket bocsátott kedden Föld-körüli pályára az amerikai űrkutatási hivatal (NASA), hogy a kutatók...","id":"20180524_nasa_ikerszatelitek_grace_fo_gfz_space_x_falcon9","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cea8e08-68d6-4123-a675-aa53fa372a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de04d2e0-2baa-4bdf-980e-ef209c48d688","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_nasa_ikerszatelitek_grace_fo_gfz_space_x_falcon9","timestamp":"2018. május. 24. 13:03","title":"Sosem látott műholdfelvételeket kapunk hamarosan a Földről, a NASA már intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","shortLead":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","id":"20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57f9d9-bda3-44b4-9b69-fac0a95f6a41","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","timestamp":"2018. május. 23. 21:42","title":"Végleg leállítják az eltűnt maláj gép utáni kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor még ott is összesereglenek.","shortLead":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor...","id":"20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc97e84-009a-4aa3-84ca-1192eb82185a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","timestamp":"2018. május. 23. 14:18","title":"Van az az autó, amitől még Monacóban is lefagynak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae716ec9-f7ea-431b-aa8d-e8a9c96c01ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy órát beszélgettek. ","shortLead":"Egy órát beszélgettek. ","id":"20180524_Orban_kulon_fogadta_Trump_korabbi_kampanyfonoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae716ec9-f7ea-431b-aa8d-e8a9c96c01ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98edc5-3390-44f6-be66-2469be90fd16","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_kulon_fogadta_Trump_korabbi_kampanyfonoket","timestamp":"2018. május. 24. 19:29","title":"Orbán külön fogadta Trump korábbi kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]