A kormányfő kijelentéseit, mint valószerűtlen állításokat, elvetette a bíróság a nagy korrupciós perben, mely földindulást hozhat Spanyolország amúgy is mozgalmas politikai életében. Eddig Mariano Rajoy miniszterelnök legfőbb gondja Katalónia volt, ahol a függetlenség hívei mind nyíltabban szállnak szembe a központi kormánnyal. Most viszont itt a nagy korrupciós botrány, amely a párt egész pénzügyi rendszerét érinti. A miniszterelnök persze sietett kijelenteni, hogy csak egyedi esetekről van szó, de miután Madridban történt a korrupciós esetek jórésze, nemigen hihető, hogy ne a pártvezetés tudtával és jóváhagyásával intézte volna Luis Barcenas exkincstárnok és csapata a pénzügyeket.

Miről is van szó?

Egy befolyásos üzletember támogatásával a kincstárnok olyan feketekasszákat hozott létre, amelyekbe a vállalkozók pénzt tehettek be, ha cserébe a kormánypártból apró szívességet vártak. Francisco Correa, a korrupt üzletember, az egész szervezet agya, 52 éves börtönbüntetést kapott. Nem kis pénzekről lehetett szó: Valencia kormányzója, aki miniszter is volt még az Aznar-kormány idején, 10 millió eurót hozott haza egy adóparadicsomból, Persze Rajoy miniszterelnök sietve közölte: mindez elődje idején történt. De hát az is néppárti kormány volt. Ami még kínosabb: kiderült, hogy a Néppárt "kettős könyvelést " vezetett vagyis szisztematikusan meghamisította saját pénzügyi beszámolóit. Emiatt újabb nagy per várható Spanyolországban, ahol amúgy is inog a talaj Mariano Rajoy kormányfő alatt.

A párizsi Le Monde arról számolt be, hogy a kormányt eddig támogató liberális Ciudadanos mozgalom vezetői elhatárolták magukat a korrupciós botrányba nyakig belekeveredett néppárti miniszterelnöktől. Az ellenzéki Podemos máris sietett felajánlani a Ciudadanos mozgalomnak az együttműködést. Ez hasonlítana az olasz forgatókönyvre, hiszen mind a Ciudadanos, mind pedig a Podemos új párt, vagyis nem lehet érintett múltbéli nagyszabású korrupciós ügyekben. Habár a Podemos élén álló házaspárt épp mostanában érte bírálat, mert kissé túlságosan drága villába költöztek Madrid határán. Közölték, hogy ikreket várnak, és ezért kell a tágas luxusvilla, amely több mint 600 ezer euróba kerül. De tisztában vannak vele, hogy politikailag milyen csúszós talajon mozognak. Felszólították a Podemos aktivistáit: szavazzanak arról, hogy ezután is bíznak-e bennük mint a kisemberek képviselőiben.

Brüsszelben aggodalommal figyelik, hogy gyengülőben Mariano Rajoy kormánya, amelynek a presztízsét már alaposan megtépázta a katalán válság. Spanyolország az eurozóna negyedik legerősebb gazdasága, és a kormányzat európai elkötelezettsége eddig vitán felül állt. Az új pártok: a Ciudadanos és a Podemos távolról sem annyira euroszkeptikusak, mint az új olasz kormány két pártja, de velük az együttműködés egyáltalán nem lenne olyan problémamentes, mint Mariano Rajoy kormányával. Macron francia elnök tervezett eurozóna-reformja szempontjából távolról sem mindegy a spanyol álláspont. Június végén a csúcstalálkozón terjesztik elő a tervek szerint a közös francia-német javaslatot az eurozóna reformjáról. Kérdés, hogy kitart-e addig Mariano Rajoy kormánya, amelyet alapjaiban megrázott a nagy korrupciós botrány. Ráadásul ez csak az első felvonás volt, a korrupciós vizsgálat folytatása következik: a második menetben végképp padlóra kerülhet Spanyolország jobboldali kormánya.