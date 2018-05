Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek magukról meztelen felvételeket. A cég ezután egy digitális jellel látja el a beküldött anyagokat, ami elviekben megakadályozza majd, hogy az egyénről újabb képek kerüljenek ki a közösségi oldalakra és így a világhálóra. ","shortLead":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek...","id":"20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d751be-4b9b-4f79-8274-d6de1b15e6d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","timestamp":"2018. május. 23. 19:03","title":"Nem kamu, ezt most tényleg a Facebook kéri: meztelen fotókat kérnek be a felhasználóktól, és nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2547d3-331a-4062-bffd-b19c534813d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha pár napon belül nem választanak új nevet, a bíró dönt helyettük.","shortLead":"Ha pár napon belül nem választanak új nevet, a bíró dönt helyettük.","id":"20180524_A_birosag_szerint_nem_lehet_Kek_az_olasz_szulok_lanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2547d3-331a-4062-bffd-b19c534813d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ef770-2fa4-4498-bb34-594cee0cdfb1","keywords":null,"link":"/elet/20180524_A_birosag_szerint_nem_lehet_Kek_az_olasz_szulok_lanya","timestamp":"2018. május. 24. 17:22","title":"A bíróság szerint nem lehet Kék az olasz szülők lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak nem lenne ellenére egy ilyen vásárlás.","shortLead":"A kormánynak nem lenne ellenére egy ilyen vásárlás.","id":"20180524_Megvasarolna_az_MKB_a_Budapest_Bankot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7958e24-eedf-48eb-ada9-5aed53f4031b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Megvasarolna_az_MKB_a_Budapest_Bankot","timestamp":"2018. május. 24. 12:23","title":"Megvásárolná az MKB a Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","shortLead":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","id":"20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2883bc96-c1cd-47b2-addb-c4dc80b21fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","timestamp":"2018. május. 24. 07:55","title":"\"Tudatlan és buta szavak\" – Észak-Korea teljesen kiakadt az amerikai alelnökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor még ott is összesereglenek.","shortLead":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor...","id":"20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc97e84-009a-4aa3-84ca-1192eb82185a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","timestamp":"2018. május. 23. 14:18","title":"Van az az autó, amitől még Monacóban is lefagynak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint az európai politikusok tarthatatlan álláspontot képviselnek, mi közép-európaiak pedig ezek elszenvedői vagyunk.","shortLead":"Orbán Balázs szerint az európai politikusok tarthatatlan álláspontot képviselnek, mi közép-európaiak pedig ezek...","id":"20180523_A_Miniszterelnokseg_allamtitkara_orvoshoz_kuldene_az_europai_politikusokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a7921d-8270-4dd7-bab7-56ab469a0dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Miniszterelnokseg_allamtitkara_orvoshoz_kuldene_az_europai_politikusokat","timestamp":"2018. május. 23. 16:49","title":"A Miniszterelnökség államtitkára orvoshoz küldené az európai politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","shortLead":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","id":"20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389427f-4b8d-46bf-9a81-d2fcf203e2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","timestamp":"2018. május. 24. 15:57","title":"Szeptembertől feltúrják a Vörösmarty teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Félve kérdezzük: szabad-e ennyire örülni annak, amitől a Főnök ugyanennyire szomorú? ","shortLead":"Félve kérdezzük: szabad-e ennyire örülni annak, amitől a Főnök ugyanennyire szomorú? ","id":"20180524_wint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7e4fe0-918b-4940-a530-a938969e8c0e","keywords":null,"link":"/sport/20180524_wint","timestamp":"2018. május. 24. 09:36","title":"Íme, egy örömtől kicsattanó polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]