Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c7286d-623a-4312-b802-bbc4ba4bbb3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Próbálják kitalálni, miért mondta le az amerikai elnök a Kim Dzsong Unnal való csúcstalálkozót.","shortLead":"Próbálják kitalálni, miért mondta le az amerikai elnök a Kim Dzsong Unnal való csúcstalálkozót.","id":"20180524_Szoulban_lefagytak_Trump_dontesetol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c7286d-623a-4312-b802-bbc4ba4bbb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d3a644-0d9a-4b26-9ec5-8ddd599078e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Szoulban_lefagytak_Trump_dontesetol","timestamp":"2018. május. 24. 18:49","title":"Szöulban lefagytak Trump döntésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök újra elment abba az oviba, ahol törvényt sértett és elnézést kért az óvónőktől, azt mondta, a jó szándék vezette őt, nem akarta világhírűvé tenni az óvónőket. De köszöni, hogy korrektek voltak vele.","shortLead":"A miniszterelnök újra elment abba az oviba, ahol törvényt sértett és elnézést kért az óvónőktől, azt mondta, a jó...","id":"20180524_Orban_lepacsizott_az_ovisokkal_majd_focizni_tanitotta_oket__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e15bb2-e5b9-49bf-bf90-98bef10ca29f","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_lepacsizott_az_ovisokkal_majd_focizni_tanitotta_oket__video","timestamp":"2018. május. 24. 17:27","title":"Orbán lepacsizott az ovisokkal, majd focizni tanította őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df439f2a-4db2-420c-99f0-9758440dab24","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"A szállodásoknak nagyon észnél kell lenniük a lopásokkal, mert ha véletlenül egy valódi vendéget vesznek elő, a kellemetlenkedéssel nagyobb anyagi és erkölcsi kárt okoznak, mint a tolvajok.","shortLead":"A szállodásoknak nagyon észnél kell lenniük a lopásokkal, mert ha véletlenül egy valódi vendéget vesznek elő...","id":"20180524_Szallodai_biztonsag_tolvaj_atveres","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df439f2a-4db2-420c-99f0-9758440dab24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c139a6c9-0f1f-4093-a4d1-89d044450daf","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Szallodai_biztonsag_tolvaj_atveres","timestamp":"2018. május. 24. 11:49","title":"Színésznek amatőrök, tolvajnak profik, mit lehet tenni a szállodai besurranók ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","shortLead":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","id":"20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57f9d9-bda3-44b4-9b69-fac0a95f6a41","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","timestamp":"2018. május. 23. 21:42","title":"Végleg leállítják az eltűnt maláj gép utáni kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","shortLead":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","id":"20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c2b416-105d-4d2f-acc5-49910b59d564","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","timestamp":"2018. május. 24. 14:18","title":"Fél éve eltűnt hegymászó holttestét találták meg Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet műveltek, italoztak, majd veszekedni kezdtek, és előkerült egy húsz centis kés.","shortLead":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet...","id":"20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076e64f-60c5-4938-afcb-869496f1824a","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","timestamp":"2018. május. 23. 18:42","title":"Börtönbe megy a nő, aki hegyi birtokán ölte meg férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8d8d8-2afb-4602-9e98-4411576fd8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180523_Eskuszom_nekem_ez_kellemetlen_hogy_ezekkel_egyutt_szobrot_dontottem__Dopeman_dalban_ment_neki_az_ellenzeknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf8d8d8-2afb-4602-9e98-4411576fd8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbacada4-587f-4c68-9c81-80fc3faf887e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Eskuszom_nekem_ez_kellemetlen_hogy_ezekkel_egyutt_szobrot_dontottem__Dopeman_dalban_ment_neki_az_ellenzeknek","timestamp":"2018. május. 23. 13:38","title":"\"Esküszöm, nekem ez kellemetlen, hogy ezekkel együtt szobrot döntöttem\" - Dopeman dalban ment neki az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4aafc1-9087-47b3-b70b-0a9c786216c2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201821_robotok_es_robotosok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c4aafc1-9087-47b3-b70b-0a9c786216c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9bc6d8-61b2-4c8c-bf53-57bf41b625c7","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.21/201821_robotok_es_robotosok","timestamp":"2018. május. 24. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Robotok és robotosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]