Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc55c6b0-ac3c-4039-87b5-50332793dfc5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton most a genfi férfi salakpályás tenisztorna elődöntőjére készülhet. ","shortLead":"Fucsovics Márton most a genfi férfi salakpályás tenisztorna elődöntőjére készülhet. ","id":"20180524_Fucsovics_megverte_Wawrinkat_eleteben_eloszor_ATPelodontobe_jutott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc55c6b0-ac3c-4039-87b5-50332793dfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b62c9-dda2-40e6-bd35-a45924e54d6d","keywords":null,"link":"/sport/20180524_Fucsovics_megverte_Wawrinkat_eleteben_eloszor_ATPelodontobe_jutott","timestamp":"2018. május. 24. 20:20","title":"Fucsovics megverte Wawrinkát, életében először ATP-elődöntőbe jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c12f97-f94e-4669-a19f-5e96891335d6","c_author":"","category":"itthon","description":"Az edzők hidegvérének és a gyerekek fegyelmezettségének köszönhetően mindenki szerencsésen kimenekült a lángoló járműből - derül ki az RTL híradójából.","shortLead":"Az edzők hidegvérének és a gyerekek fegyelmezettségének köszönhetően mindenki szerencsésen kimenekült a lángoló...","id":"20180523_Az_edzok_menekitettek_ki_a_gyerekeket_az_autopalyan_kigyulladt_buszbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c12f97-f94e-4669-a19f-5e96891335d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32884a2e-37de-436b-9155-9fe557198ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Az_edzok_menekitettek_ki_a_gyerekeket_az_autopalyan_kigyulladt_buszbol","timestamp":"2018. május. 23. 21:19","title":"Az edzők menekítették ki a gyerekeket az autópályán kigyulladt buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","shortLead":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","id":"20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d38b52-ff11-40ac-99cd-e0bccd7bf7c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","timestamp":"2018. május. 24. 08:21","title":"Zseniális ötlet teszi egyszerűbbé a guminyomás beállítását, videón mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Rosszul kezdődik Steve Bannon és Milo Yiannopoulos pesti vendégszereplése. Kitiltották a komolyan vehető sajtót.","shortLead":"Rosszul kezdődik Steve Bannon és Milo Yiannopoulos pesti vendégszereplése. Kitiltották a komolyan vehető sajtót.","id":"20180524_tgm_altright_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f102248-cdf0-49ee-bab8-173a573606c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_tgm_altright_budapesten","timestamp":"2018. május. 24. 11:40","title":"TGM: Az „alt-right” Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","id":"20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3d9ff-e0a8-4775-9281-e20d81a6f840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","timestamp":"2018. május. 23. 11:51","title":"Megvan, ki váltja Tállai Andrást a NAV élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Tervezett rendszerfejlesztés és -karbantartás lesz hajnali 1 és 5 között.","shortLead":"Tervezett rendszerfejlesztés és -karbantartás lesz hajnali 1 és 5 között.","id":"20180525_Most_vasarnap_hajnalban_ne_nagyon_akarjon_ematricat_venni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70d7e15-e275-4cd5-ba59-290bd52a3a11","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_Most_vasarnap_hajnalban_ne_nagyon_akarjon_ematricat_venni","timestamp":"2018. május. 25. 10:27","title":"Most vasárnap hajnalban ne nagyon akarjon e-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai közgyűlésén. ","shortLead":"Informatikai fejlesztéseire koncentrál a CO-OP Hungary Zrt., ennek finanszírozására tőkeemelésről döntöttek a szerdai...","id":"20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd7ada9-bd74-48e2-ab98-774e6477feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf234423-e7f9-4b5a-a925-e6c257f28cce","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Toket_emel_a_COOP_de_ezzel_nem_tudja_megmenteni_a_kis_uzleteket_a_bezarastol","timestamp":"2018. május. 24. 11:56","title":"Tőkét emel a CO-OP, de ezzel nem tudja megmenteni a kis üzleteket a bezárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol: ez a világ első, 1 terabájtnyi adatot őrizni képes telefonja. ","shortLead":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol...","id":"20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d4ed6d-3436-4af2-9cb8-abcbe7d0ea0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","timestamp":"2018. május. 24. 09:03","title":"Jött egy telefon, amelyre akár 500 filmet is rakhat, még így is marad rajta szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]