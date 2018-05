Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál telefonon beszélt a képviselővel, azt mondta, hivatalosan még nem tájékoztatták, de ő is úgy hallotta, hogy ilyen döntés született.","shortLead":"A kormányközeli portál telefonon beszélt a képviselővel, azt mondta, hivatalosan még nem tájékoztatták, de ő is...","id":"20180525_Pesti_Sracok_Sallait_kizartak_az_LMPbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f3879b-0d6b-4ffc-8917-d0246c05f43b","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Pesti_Sracok_Sallait_kizartak_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 25. 07:31","title":"Pesti Srácok: Sallait kizárták az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180524_Gulyas_Gergely_odaszurt_ebben_a_mufajban_Lazar_Janos_is_tovabb_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d1ce2-a0f8-4004-8e20-f2bda6034e53","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Gulyas_Gergely_odaszurt_ebben_a_mufajban_Lazar_Janos_is_tovabb_el","timestamp":"2018. május. 24. 12:10","title":"Gulyás Gergely odaszúrt: \"ebben a műfajban Lázár János is tovább él\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök is a helyszínen figyelte a felcsúti Puskás Akadémia és az Újpest FC küzdelmét a labdarúgó Magyar Kupáért, aztán értékelt.","shortLead":"A miniszterelnök is a helyszínen figyelte a felcsúti Puskás Akadémia és az Újpest FC küzdelmét a labdarúgó Magyar...","id":"20180524_orban_nevadonkhoz_melto_modon_szerepeltunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24560b0-b4c4-4799-8962-e831a25890bd","keywords":null,"link":"/sport/20180524_orban_nevadonkhoz_melto_modon_szerepeltunk","timestamp":"2018. május. 24. 07:12","title":"Orbán: Névadónkhoz méltó módon szerepeltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef4736-e18b-4ebf-94ac-3c650fd0364f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország maximum akkor ismerné el a nyomozás eredményét, ha abban teljes értékűen részt vehetnének. Közben az EU és a NATO részéről is felszólították Oroszországot, hogy ismerje el felelősségét, Ukrajna már vádemelést sürget.","shortLead":"Oroszország maximum akkor ismerné el a nyomozás eredményét, ha abban teljes értékűen részt vehetnének. Közben az EU és...","id":"20180525_malaj_gep_ukrajna_vizsgalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fef4736-e18b-4ebf-94ac-3c650fd0364f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652716b7-51f3-48cf-9aac-1071460d90eb","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_malaj_gep_ukrajna_vizsgalat","timestamp":"2018. május. 25. 16:26","title":"Ukrajna vádemelést sürget a lelőtt maláj gép ügyében, az oroszok tagadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint olyan, mint gladiátorként kisétálni a vadak közé, de az optimistábbak is óvatosan örülnek. Miérteket, példaképeket és bátrakat kerestünk.","shortLead":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint...","id":"hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0523391-e8e7-4152-bc4d-b212c8e633c8","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","timestamp":"2018. május. 25. 18:00","title":"Na ne nevettess! - Nők, standup, humor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7ba4a338-4ade-4f23-bba6-489d440ff2e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kereskedelmi miniszter szerint \"az évtizedek óta külföldről behozott áruk aláásták belföldi autóiparunkat\".","shortLead":"Az amerikai kereskedelmi miniszter szerint \"az évtizedek óta külföldről behozott áruk aláásták belföldi autóiparunkat\".","id":"20180524_Nemzetbiztonsagi_kockazatot_rejt_az_amerikai_autoimport","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba4a338-4ade-4f23-bba6-489d440ff2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed5be3c-708a-416c-8a46-4ba4d68bb716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Nemzetbiztonsagi_kockazatot_rejt_az_amerikai_autoimport","timestamp":"2018. május. 24. 07:27","title":"Nemzetbiztonsági kockázatot rejt az amerikai autóimport?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6bac22-d5bf-41d4-a936-cded6963e9da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A történész szerint nem történt meg Kelet és Nyugat újraegyesítése a kommunizmus bukása után.","shortLead":"A történész szerint nem történt meg Kelet és Nyugat újraegyesítése a kommunizmus bukása után.","id":"20180524_Schmidt_Maria_az_a_legnagyobb_baj_hogy_az_EU_mindent_akar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb6bac22-d5bf-41d4-a936-cded6963e9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a250e3-76ca-49b2-8a91-e240a2c2553e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Schmidt_Maria_az_a_legnagyobb_baj_hogy_az_EU_mindent_akar","timestamp":"2018. május. 24. 12:35","title":"Schmidt Mária: Az a legnagyobb baj, hogy az EU \"mindent akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4bb467-42ae-4d80-99e4-d909b9db7b09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az érintetteknél a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladást diagnosztizálták, miután pasztőrözettlen kecskesajtot fogyasztottak.","shortLead":"Az érintetteknél a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladást diagnosztizálták, miután pasztőrözettlen kecskesajtot...","id":"20180524_Kecskesajt_okozott_sulyos_fertozest_Szlovakiaban_tobben_korhazban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4bb467-42ae-4d80-99e4-d909b9db7b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac01c10b-b7fe-4252-877f-fa4f43a7b312","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Kecskesajt_okozott_sulyos_fertozest_Szlovakiaban_tobben_korhazban","timestamp":"2018. május. 24. 14:09","title":"Kecskesajt okozott súlyos fertőzést Szlovákiában, többen kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]