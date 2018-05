Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is esős időt mondanak.","shortLead":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is...","id":"20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ebdf-a50e-442d-a058-26775592b0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","timestamp":"2018. május. 25. 07:08","title":"Medencényi eső hullott az országra, volt, ahol utcákat lepett el a víz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. ","shortLead":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. ","id":"20180524_Villamcsapas_miatt_megserult_negy_ember_GyorMosonSopron_megyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f596bcd-a564-419e-ab02-307d56e4b432","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Villamcsapas_miatt_megserult_negy_ember_GyorMosonSopron_megyeben","timestamp":"2018. május. 24. 17:48","title":"Villámcsapás miatt megsérült négy ember Győr-Moson-Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco értesülései szerint félmillió routert és egyéb eszközt fertőztek meg hackerek, hogy nagyszabású kibertámadást indítsanak Ukrajna ellen. Állítólag júniusban tervezik végrehajtani. ","shortLead":"A Cisco értesülései szerint félmillió routert és egyéb eszközt fertőztek meg hackerek, hogy nagyszabású kibertámadást...","id":"20180523_oroszorszag_ukrajna_kibertamadas_hackerek_cisco_systems","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f4502-0903-4697-9d37-5ba8aa976a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_oroszorszag_ukrajna_kibertamadas_hackerek_cisco_systems","timestamp":"2018. május. 23. 20:05","title":"Cisco: Oroszország nagyon komoly kibertámadásra készül Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Annyi mindenre lehetne használni a zöldterületet, itt illegális szemétlerakót csináltak belőle.","shortLead":"Annyi mindenre lehetne használni a zöldterületet, itt illegális szemétlerakót csináltak belőle.","id":"20180524_Video_Szemettelep_lett_a_zoldello_obudai_patakpartbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22098582-5681-49ed-b93a-14dcf4c0f2ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Video_Szemettelep_lett_a_zoldello_obudai_patakpartbol","timestamp":"2018. május. 24. 13:50","title":"Szeméttelep lett a zöldellő óbudai patakpartból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","shortLead":"A pletykák a Disney nagy bejelentésére válaszul röppentek fel.","id":"20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ee365-ffaa-4d4e-ac6b-51f605edfc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcae86d-e2a4-49e6-ba5f-1225ead0e95b","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Star_Trek_parkot_epit_a_Universal","timestamp":"2018. május. 25. 15:01","title":"Star Trek parkot építhet a Universal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9b239f-4419-4a2c-a6b2-6951897c6954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiesett volna a pikszisből Seszták Miklós, egykori fejlesztési miniszter? Volt hír arról, hogy ultimátumot adott Orbánnak, hogy miniszter lesz vagy lemond a mandátumáról is. Ő tagadott, maradt is képviselő, de a kisvárdai sportcsarnok építése csúszhat.","shortLead":"Kiesett volna a pikszisből Seszták Miklós, egykori fejlesztési miniszter? Volt hír arról, hogy ultimátumot adott...","id":"20180524_Lehet_hogy_nem_epul_a_stadion_melle_sportcsarnok_is_Kisvardan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d9b239f-4419-4a2c-a6b2-6951897c6954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ef5a4b-1872-477b-b404-4b6d83102f87","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Lehet_hogy_nem_epul_a_stadion_melle_sportcsarnok_is_Kisvardan","timestamp":"2018. május. 24. 14:26","title":"Lehet, hogy nem épül a stadion mellé sportcsarnok is Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Új parkolási övezetek és magasabb óradíjak is jöhetnek a Fővárosi Közgyűléshez nemrég benyújtott javaslat alapján. ","shortLead":"Új parkolási övezetek és magasabb óradíjak is jöhetnek a Fővárosi Közgyűléshez nemrég benyújtott javaslat alapján. ","id":"20180525_525_parkolas_budapest_belvaros_parkolasi_dijak_budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5aeebf-c81f-4453-bd6e-17fc075efe60","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_525_parkolas_budapest_belvaros_parkolasi_dijak_budapesten","timestamp":"2018. május. 25. 13:30","title":"525 forintra emelnék a parkolási óradíjat Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]