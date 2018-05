Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae37aa2b-9c19-4493-8cc7-ea4f421b7aea","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.","shortLead":"A tuningolt I-Pace a berlini ABB Formula E bajnokság keretein belül mutatkozott be. Mi is ott voltunk.","id":"20180524_versenytempo_jaguar_elektromos_SUV_sportkocsi_divatterepjaro_formulae_berlin_abb_akkumulator_versenyaut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae37aa2b-9c19-4493-8cc7-ea4f421b7aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc32614-ff29-4fb2-a58c-465e918f4e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_versenytempo_jaguar_elektromos_SUV_sportkocsi_divatterepjaro_formulae_berlin_abb_akkumulator_versenyaut","timestamp":"2018. május. 24. 13:23","title":"Versenytempó: körbefotóztuk a Jaguar elektromos SUV sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás és Sztarenki Dóra főszereplésével készült 1945.



","shortLead":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó...","id":"20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62928dfa-a177-40b0-b43a-74842c0877c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","timestamp":"2018. május. 24. 14:48","title":"Az HBO is bemutatja az 1945-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d8e422-48bf-4481-bb1a-4e17e01798e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 50 éves nő alkoholt fogyasztott, majd a volán mögé ült. Utasa a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Az 50 éves nő alkoholt fogyasztott, majd a volán mögé ült. Utasa a helyszínen életét vesztette.","id":"20180526_egyek_tiszadorogma_halalos_baleset_ittas_vezetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d8e422-48bf-4481-bb1a-4e17e01798e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a59d71d-d245-49e1-848b-2fc1722ee0ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_egyek_tiszadorogma_halalos_baleset_ittas_vezetes","timestamp":"2018. május. 26. 09:21","title":"Fotók: Felismerhetetlenre tört az autó, amit az ittas nő vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve némi kézügyességre és gyakorlatra.","shortLead":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve...","id":"20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8b4aa5-62db-4ad5-bac4-d28ada2ce143","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","timestamp":"2018. május. 25. 06:41","title":"A nap videója: Ilyen könnyedséggel játszadozik egy markológép személyautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c663d50-7a8e-4e0a-b213-f8a329d96093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Van_egy_magyar_aki_tudja_mi_lesz_a_BLdonto_eredmenye__de_lehet_hogy_trukkozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c663d50-7a8e-4e0a-b213-f8a329d96093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3765a86f-5f3e-4f55-a00e-604e7f959734","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Van_egy_magyar_aki_tudja_mi_lesz_a_BLdonto_eredmenye__de_lehet_hogy_trukkozik","timestamp":"2018. május. 25. 11:48","title":"Van egy magyar, aki tudja, mi lesz a BL-döntő eredménye – de lehet, hogy trükközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. ","shortLead":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. ","id":"20180524_Villamcsapas_miatt_megserult_negy_ember_GyorMosonSopron_megyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f596bcd-a564-419e-ab02-307d56e4b432","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Villamcsapas_miatt_megserult_negy_ember_GyorMosonSopron_megyeben","timestamp":"2018. május. 24. 17:48","title":"Villámcsapás miatt megsérült négy ember Győr-Moson-Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1219ec-2310-48d3-9695-87c5fabff7fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első modell, amely a háború után a német sportautó márka nevén megjelent, a 356 „No. 1” Roadster volt, 1948 június 8-i dátummal.","shortLead":"Az első modell, amely a háború után a német sportautó márka nevén megjelent, a 356 „No. 1” Roadster volt, 1948 június...","id":"20180525_Porsche_eredeti_356","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a1219ec-2310-48d3-9695-87c5fabff7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15add16-03ff-420a-8d5b-4948da47b468","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Porsche_eredeti_356","timestamp":"2018. május. 25. 12:21","title":"Legyártották újra a legelső Porschét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.","shortLead":"Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.","id":"20180524_Hadhazy_Akost_minden_partbeli_tisztsegtol_eltiltotta_az_LMP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9c37fe-8176-48b6-95fb-b931d47d4a97","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Hadhazy_Akost_minden_partbeli_tisztsegtol_eltiltotta_az_LMP","timestamp":"2018. május. 24. 14:50","title":"Hadházy Ákost minden pártbeli tisztségtől eltiltotta az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]