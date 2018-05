Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos különbségek lehetnek a különböző ajánlatok között.","shortLead":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos...","id":"20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853a15b-6767-46f0-b2f6-e45e8576bf32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","timestamp":"2018. május. 25. 11:04","title":"Gyereknapra bankszámlanyitás? Ha így csinálja, meg fogja köszönni a gyereke, mikor nagykorú lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef4736-e18b-4ebf-94ac-3c650fd0364f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország maximum akkor ismerné el a nyomozás eredményét, ha abban teljes értékűen részt vehetnének. Közben az EU és a NATO részéről is felszólították Oroszországot, hogy ismerje el felelősségét, Ukrajna már vádemelést sürget.","shortLead":"Oroszország maximum akkor ismerné el a nyomozás eredményét, ha abban teljes értékűen részt vehetnének. Közben az EU és...","id":"20180525_malaj_gep_ukrajna_vizsgalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef4736-e18b-4ebf-94ac-3c650fd0364f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652716b7-51f3-48cf-9aac-1071460d90eb","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_malaj_gep_ukrajna_vizsgalat","timestamp":"2018. május. 25. 16:26","title":"Ukrajna vádemelést sürget a lelőtt maláj gép ügyében, az oroszok tagadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff12a674-4c1d-4652-95bc-89bf9defa849","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezúttal a Kúria kaszálta el a Toroczkai-féle rendeletet. ","shortLead":"Ezúttal a Kúria kaszálta el a Toroczkai-féle rendeletet. ","id":"20180524_Masodszor_is_megbukott_az_asotthalmi_nikabtilalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff12a674-4c1d-4652-95bc-89bf9defa849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5128e2d-547c-4f84-bfba-fc3242e6fef2","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Masodszor_is_megbukott_az_asotthalmi_nikabtilalom","timestamp":"2018. május. 24. 20:15","title":"Másodszor is megbukott az ásotthalmi nikábtilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is figyelemre méltó darabnak ígérkezik.","shortLead":"Káva nélküli, szinte csak képernyőből álló telefont készül bemutatni a Lenovo, mely készenléti idő tekintetében is...","id":"20180525_lenovo_z5_telefon_akkumulator_hosszu_keszenleti_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0e4f79-4222-49cf-bced-c77509432de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_lenovo_z5_telefon_akkumulator_hosszu_keszenleti_ido","timestamp":"2018. május. 25. 11:03","title":"Erős ígéret: 45 napig bírja az új androidos telefon, ami szinte csak képernyőből áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni a közbeszerzések elbírálásánál.","shortLead":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni...","id":"20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86da8712-701b-48aa-a8eb-b3260aed821a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","timestamp":"2018. május. 24. 11:35","title":"Jönnek a fenntartható közbeszerzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5aa48b-8e53-4180-8fb6-6afc37c60520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy volt órákig a dugó az M7-es autópálya Budapestről kivezető oldalán egy pótkocsis teherautó balesete miatt. Törökbálintnál késő délután csak a leállósávban lehetett haladni. ","shortLead":"Nagy volt órákig a dugó az M7-es autópálya Budapestről kivezető oldalán egy pótkocsis teherautó balesete miatt...","id":"20180525_baleset_blokkolja_az_m7est_a_budapestrol_kivezeto_oldalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb5aa48b-8e53-4180-8fb6-6afc37c60520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a9aa73-2041-407d-be6c-56459f491e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_baleset_blokkolja_az_m7est_a_budapestrol_kivezeto_oldalon","timestamp":"2018. május. 25. 17:19","title":"Baleset blokkolja az M7-est a Budapestről kivezető oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mivel az ingyenes dolgoknál nem szoktunk költség-haszon elemzést végezni, jó eséllyel az ingyenes dolgot választjuk a nem ingyenessel szemben. Ez azonban nem mindig a legjobb választás - mutat rá írásában Dan Ariely pszichológia- és viselkedési közgazdaságtan professzor.","shortLead":"Mivel az ingyenes dolgoknál nem szoktunk költség-haszon elemzést végezni, jó eséllyel az ingyenes dolgot választjuk...","id":"20180524_Ingyen_adjak_Ne_doljon_be__nem_biztos_hogy_jol_jar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bd9eb8-2ce9-4ece-92b5-5efe2604b476","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180524_Ingyen_adjak_Ne_doljon_be__nem_biztos_hogy_jol_jar","timestamp":"2018. május. 24. 13:15","title":"Ingyen adják? Ne dőljön be: nem biztos, hogy jól jár!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd12001-98da-40a2-8729-f50ddcd5e8a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem olyan egyértelmű ez, mint gondolnánk.","shortLead":"Nem olyan egyértelmű ez, mint gondolnánk.","id":"20180525_Maggie_Gyllenhaal_megkuzdott_azert_hogy_noi_orgazmust_lassunk_a_kepernyon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bd12001-98da-40a2-8729-f50ddcd5e8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761020eb-c51f-4012-9ca4-c99a3a9b469f","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Maggie_Gyllenhaal_megkuzdott_azert_hogy_noi_orgazmust_lassunk_a_kepernyon","timestamp":"2018. május. 25. 09:10","title":"Maggie Gyllenhaal megküzdött azért, hogy női orgazmust lássunk a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]