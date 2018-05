Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program egy Formula E rendezvény. Berlinben ismerkedtünk meg közelebbről az elektromos Forma 1-gyel.","shortLead":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program...","id":"20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee4517-ee98-44a5-b962-c9d2f7d1bcdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Sírjunk vagy nevessünk? Meglestük a jövőt, a hangtalan Formula E-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","shortLead":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","id":"20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b567edd-4591-4a9e-a8fc-e78895236435","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 08:32","title":"\"Pókembernek\" nevezik a bevándorlót, aki az épületen felmászva mentett meg egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely egyúttal nevet is váltott: Nagy-Magyarország Park lett belőle. A bakonyi szálláshely már ezen a néven várja a turistákat.","shortLead":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely...","id":"201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9db1ca-86f0-4a47-bd53-3f6870b68d0f","keywords":null,"link":"/kultura/201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","timestamp":"2018. május. 27. 17:45","title":"Nagy-Magyarország Parkot vett a Bayer Zsolt nevével fémjelzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734efadb-a942-430c-a474-8dd45160cc29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Telt házas lesz az Iron Maiden-koncert. ","shortLead":"Telt házas lesz az Iron Maiden-koncert. ","id":"20180528_Minden_napijegy_elkelt_a_VOLT_csutortoki_napjara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734efadb-a942-430c-a474-8dd45160cc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb47f7-e65c-4172-a1e3-4bfa59c9eea7","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Minden_napijegy_elkelt_a_VOLT_csutortoki_napjara","timestamp":"2018. május. 28. 14:59","title":"Minden napijegy elkelt a VOLT csütörtöki napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6646f93e-4aa0-4f73-9cc6-4d2a608ba675","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felhőszakadás miatt 17 óra helyett 17 óra 45 perckor kezdődik a DVSC-Puskás Akadémia mérkőzés az OTP Bank Liga 32. fordulójában.","shortLead":"Felhőszakadás miatt 17 óra helyett 17 óra 45 perckor kezdődik a DVSC-Puskás Akadémia mérkőzés az OTP Bank Liga 32...","id":"20180527_Magyar_siker_a_debreceni_stadion_nem_birt_az_esovel_az_oltozokig_tort_be_a_viz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6646f93e-4aa0-4f73-9cc6-4d2a608ba675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880ea6a1-7099-4bdf-ae04-fd197cc38e65","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Magyar_siker_a_debreceni_stadion_nem_birt_az_esovel_az_oltozokig_tort_be_a_viz","timestamp":"2018. május. 27. 17:31","title":"Magyar siker: a debreceni stadion nem bírt az esővel, az öltözőkig tört be a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új fúrótechnikájával több mint egy év után először sikerült mintát vennie a Mars kőzetéből a NASA Curiosity nevű Mars-járójának. ","shortLead":"Új fúrótechnikájával több mint egy év után először sikerült mintát vennie a Mars kőzetéből a NASA Curiosity nevű...","id":"20180528_mars_curiosity_furas_furotechnika_kozetminta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d7799-c4c2-4519-b4c9-21dd41750417","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mars_curiosity_furas_furotechnika_kozetminta","timestamp":"2018. május. 28. 13:03","title":"A szomszéd lakás után a Marson is bevetették az ütvefúrót – és meghozta az áttörést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","shortLead":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","id":"20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2d506-00a2-462d-92b4-cab0cd448fae","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","timestamp":"2018. május. 27. 11:43","title":"Kiderült, kivel fagyizott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabadságpárti belügyminiszter szerint Nyugat-Balkán felől fokozódik a migrációs nyomás. ","shortLead":"A szabadságpárti belügyminiszter szerint Nyugat-Balkán felől fokozódik a migrációs nyomás. ","id":"20180527_Az_osztrak_belugyminiszter_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559e90cb-9a63-4faa-9ed2-235e976156fb","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_osztrak_belugyminiszter_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 27. 12:14","title":"Az osztrák belügyminiszter a határok lezárásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]