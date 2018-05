Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","shortLead":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","id":"20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999b3919-d890-4dda-8cb3-d90ef20d996e","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","timestamp":"2018. május. 27. 18:55","title":"Egy reggel arra ébredt, hogy K. úr kézirata 150 ezer eurót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású hackertámadás érte nemrég a YouTube Vevo nevű felületét, mely során népszerű előadók klipjei, köztük az ötmilliárdos nézettségnél járó Despacito is elérhetetlenné vált. Az esettel összefüggésben két tizenéves komputermágust tartóztattak le. ","shortLead":"Nagyszabású hackertámadás érte nemrég a YouTube Vevo nevű felületét, mely során népszerű előadók klipjei, köztük...","id":"20180528_youtube_hacker_tamadas_despacito_francia_hackerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d456bf6e-e644-4631-ab20-e61b720ec929","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_youtube_hacker_tamadas_despacito_francia_hackerek","timestamp":"2018. május. 28. 10:03","title":"Nagynevű hackerek? Frászt: két tizenéves törte fel a YouTube-ot és törölte le a Despacitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6798b974-1540-4a1d-a353-45c5705588c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"House Tour című kiállításával Svájc nyerte el a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat a 16. Velencei Építészeti Biennálén; a főkurátori kiállítás résztvevői közül pedig Eduardo Souto de Moura portugál építészt jutalmazták a díjjal.","shortLead":"House Tour című kiállításával Svájc nyerte el a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat a 16. Velencei Építészeti...","id":"20180527_Svajc_kapta_az_Arany_Oroszlant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6798b974-1540-4a1d-a353-45c5705588c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd026e7f-5425-4974-91f0-69434a443f04","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Svajc_kapta_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2018. május. 27. 14:33","title":"Svájc kapta az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat egy civil szervezet.","shortLead":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat...","id":"20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68511ebc-0c1f-4969-906b-f64d9f542df0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 26. 19:38","title":"Budaházy György testvére Magyarország pusztulásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1980. május 26-án Valerij Kubaszov mellett Farkas Bertalan is ott ült - első és eddig egyetlen – magyar űrhajósként a Szojuz–36 fedélzetén, amikor az elindult a világűrbe.



","shortLead":"1980. május 26-án Valerij Kubaszov mellett Farkas Bertalan is ott ült - első és eddig egyetlen – magyar űrhajósként...","id":"20180526_Oriasi_koszonobeszedet_tartott_az_elso_magyar_urhajos_a_fellovese_elott__38_eve_e_napon_lottek_ki_Farkas_Bertalanekat_az_urbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbe806-ab6e-42a2-9081-06cd0bc2c11e","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Oriasi_koszonobeszedet_tartott_az_elso_magyar_urhajos_a_fellovese_elott__38_eve_e_napon_lottek_ki_Farkas_Bertalanekat_az_urbe","timestamp":"2018. május. 26. 19:32","title":"Óriási köszönőbeszédet tartott az első magyar űrhajós a fellövése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f697b906-9ca4-4c9d-9aa1-e2103ab4c9fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reptéren nem lesz változás.","shortLead":"A reptéren nem lesz változás.","id":"20180528_Felvasarolta_versenytarsat_a_legnagyobb_fovarosi_taxis_ceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f697b906-9ca4-4c9d-9aa1-e2103ab4c9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52adc250-b743-4860-a866-abee338d40d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Felvasarolta_versenytarsat_a_legnagyobb_fovarosi_taxis_ceg","timestamp":"2018. május. 28. 11:34","title":"Felvásárolta versenytársát a legnagyobb fővárosi taxis cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","shortLead":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","id":"20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b58c8de-b2ab-4cde-b9f2-2750f71b9fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","timestamp":"2018. május. 28. 13:12","title":"Nincs vége a drágulásnak, a héten már 410 forintért lehet tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","shortLead":"A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban.","id":"20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baefc69-56d5-429f-957a-ba3a294bd4cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Paypassos_terminalt_kapnak_az_utcai_zeneszek_Londonban","timestamp":"2018. május. 28. 16:30","title":"Paypassos terminált kapnak az utcai zenészek Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]